Spring All-Conference:

Coulee Region awards

BASEBALL

MVC

First Team

Calvin Hargrove, sr., Aquinas; Tanner Peterson, jr., Aquinas; Will Deets, jr., Aquinas; Calvin Gilbertson, jr., Holmen; Mason Elston, sr., Central; Johnny Leaver, jr., Logan; Gabe Kattchee, sr., Logan; Griffin Schultz, sr., Onalaska; Kaden Kokaisel, jr., Onalaska; Drew Brookman, sr., Tomah.

Player of the year: Calvin Hargrove, Aquinas; Pitcher of the year: Tanner Peterson, Aquinas; Coach of the year: Mike Dee, Aquinas.

Second Team

Eddie Peters, jr., Aquinas; Eli Edwardson, jr., Holmen; Jack Walter, jr., Holmen; Alex Kronfeld, jr., Holmen; Drew Wonderling, sr., Central; Casey Erickson, se., Central; Lucas Eilertson, jr., Logan; Brady Kuhn, jr., Onalaska; Ryne Brueggeman, jr., Sparta; Tom Hesse, sr., Tomah.

Honorable Mention

Kole Keppel, jr., aquinas; Cullen Sackman, so., Aquinas; Kyler Wall, sr., Holmen; Benson Swatek, sr., Holmen; Austin Ziehme, sr., Central; Aiden Denzer, sr., Central; Bradley Check, so., Logan; Tyler Rumsey, jr., Logan; Carter Gilhausen, jr., Onalaska; Adam Skifton, jr., Onalaska; Zach Gibson, so., Sparta; Ethan Storandt, sr., Sparta; Aidan Brach, sr., Tomah; Seby Wilbanks, sr., Tomah.

COULEE

First Team

Chris Calico, sr., West Salem; Tyler Quackenbush, jr., Viroqua; Connor Welstzien, sr., Arcadia; Bo Milutinovich, sr., Westby; Casey Kowalczyk, sr., Viroqua; Carson Martin, sr., Arcadia; Warren Stoner, sr., G-E-T; Luke Noel, sr., West Salem; Collin Handke, sr., G-E-T; Carson Koepnick, sr., West Salem.

Player of the year: Chris Calico, West Salem; Pitcher of the year: Connor Weltzien, Arcadia.

Second Team

Devin Nedland, so., Westby; Owen Eddy, sr., G-E-T; Brett McConkey, sr., West Salem; Jack Walden, jr., Black River Falls; Jacob Helgeson, sr., West Salem; Brett Plomedahl, jr., West Salem; Myles Frye, jr., Viroqua; Clayton Weston, sr., Viroqua; Maverick Drazkowski, jr., Arcadia; Noah Kubaskie, jr., Black River Falls.

Honorable Mention

Jackson Hoyum, sr., Viroqua; Nic Schultz, jr., Onalaska Luther; Jackson Kendall, so., Onalaska Luther; Parker Coach, sr., Black River Falls; Thomas Haney, sr., G-E-T; Luke Baginski, so., West Salem; Max Sobotta, so., Arcadia.

SCENIC BLUFFS

First Team

Chase Horstman, jr., Bangor; Bryce Peterson, so., Bangor; Samuel Cropp, jr., Bangor; Evan Klinkner, sr., Brookwood; Connor Butzler, jr., Cashton; Jake Kleba, sr., Cashton; Billy Stekel, sr., Hillsboro; Colin Schroeder, jr., New Lisbon; Tucker Wildes, jr., Royall; Gunnar Wopat, jr., Royall.

Player of the year: Connor Butzler, Cashton; Pitcher of the year: Chase Horstman, Bangor.

Second Team

Eli Tucker, so., Bangor; Bryce Anderson, fr., Bangor; Brady Hansen, jr., Brookwood; Jacob Huntzicker, sr., Cashton; Drew Butzler, fr., Cashton; Joseph Cairns, so., Hillsboro; Isaiah Stokes, jr., Hillsboro; Sam Rattunde, jr., Necedah; Carson Friske, sr., New Lisbon; Tyrus Wildes, jr., Royall; Reid Byrdy, so., Wonewoc-Center.

Honorable Mention

Brock Bores, Bangor; Tyler Meyer, Bangor; Braeden Pasch, Brookwood; Payne Clark, Brookwood; Ethan Klinkner, Cashton; Henry Brueggen, Cashton; Talen Hildreth, Hillsboro; Greg Hora, Hillsboro; Riley Delconte, Necedah; Cody Quinnell, Necedah; Garrison Cowan, New Lisbon; Ashton Pfaff, New Lisbon; Seth Brandau, Royall; Cole Eberhardt, Royall; Zander Myers, Wonewoc-Center; Jonathan Preuss, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

First Team

Brian Ziegler, sr., De Soto; Micha Salisbury, jr., Ithaca; Sammy Clary, so., Ithaca; Nolan Alexander, sr., Kickapoo; Aaron Camlek, jr., La Farge; Evan Payne, sr., Seneca; Gage Wall, fr., Seneca; Dawson Davidson, so., Seneca; Caydon Lomas, sr., Wauzeka-Steuben; Seth Bunders, sr., Wauzeka-Steuben; Garrett Jennings, so., Weston; Garrett Granger, so., Weston.

Player of the year: Evan Payne, Seneca; Pitcher of the year: Caydon Lomas, Wauzeka-Steuben; Coach of the year: Brent Jennings, Weston.

Second Team

Evan Koch, sr., De Soto; Matthew Kepler, jr., Ithaca; Lincoln Manning, sr., Ithaca; Abe Clements, so., Kickapoo; Satchel McClurg, so., North Crawford; Briar Wall, so., Seneca; Owen Oppriecht, so., Seneca; Cohen Redman, jr., Wauzeka-Steuben; Isaac Jennings, fr., Weston.

Honorable Mention

Finn Wrobel, fr., De Soto; Ethan Cockroft, sr., Ithaca; Hayden Peterson, so., Kickapoo; Hayden Fowell, jr., La Farge; Andrew Munson, jr., North Crawford; Jake Payne, jr., Seneca; Ben Bird, jr., Wauzeka-Steuben; Trevor Westphal, fr., Weston.

SOFTBALL

MVC

First Team

Santanna Carranza, sr., Central; Carmen Peterson, so., Central; Jazzy Davis, sr., Logan; Madison Johnson, jr., Tomah; Olivia Wall, jr., Tomah; Lauren Noth, sr., Tomah; Taylor Pellowski, sr., Holmen; Marci Jacobson, jr., Holmen; Elie Klar, jr., Aquinas; Emerald Olson, jr., Onalaska.

Player of the year: Olivia Wall, Tomah; Pitcher of the year: Madison Johnson, Tomah; Coach of the year: Dan Wall, Tomah.

Second Team

Alyssa Brickson, jr., Central; Molly Erickson, jr., Logan; Sidney Fillbach, jr., Onalaska; Qitarra Olson, so., Onalaska; Anna Wall, fr., Tomah; Peyton Foster, sr., Tomah; Kennedy Noth, sr., Tomah; Macy Kline, fr., Holmen; Izzy Jahr, jr., Holmen; Abby Ziolkowski, fr., Aquinas.

Honorable Mention

Morgan Revels, fr., Sparta; Madisynn Bolen, sr., Sparta; Meredith Korish, jr., Holmen; Gabby Ppowell, sr., Holmen; Tessa Miskowski, so., Aquinas; Josie Erickson, jr., Aquinas; Cadie Gray, sr., Central; Grace Blegen, jr., Central; Jenna Gansen, so., Onalaska; Gaonou Her, sr., Onalaska; Mya Kendrick, jr., Logan; Caylie Scharpf, jr., Logan; Hannah Van Treese, sr., Tomah; Mackenzie Kohn, jr., Tomah.

COULEE

First Team

Jayda Berg, sr., Westby; Kennedy Brueggen, sr., Westby; Josie Brudos, fr., West Salem; Jolene Jordahl, sr., Onalaska Luther; Haylie Schmidt, sr., Black River Falls; Kenzie Stellner, sr., Westby; Signe Roesler, jr., West Salem; Sydney Laursen, jr., West Salem; Hannah Matzke, sr., Onalaska Luther; Alayna Tauscher, sr., West Salem.

Player of the year: Kenzie Stellner, Westby; Pitcher of the year: Jayda Berg, Westby.

SCENIC BLUFFS

First Team

Nora Tucker, sr., Bangor; Emma Fortier, sr., Bangor; Vanessa Anderson, jr., Brookwood; Deanna Wallace, so., Brookwood; Chelsie Paulson, sr., Cashton; Grace Leis, sr., Cashton; Sarah Schroeder, so., Cashton; Lily von Falkenstein, sr., Hillsboro; Michelyn Hansen, so., Hillsboro; Kelsey Justman, jr., Wonewoc-Center.

Player of the year: Michelyn Hansen, Hillsboro; Pitcher of the year: Sarah Schroeder, Cashton.

Second Team

Ella Janish, jr., Bangor; Emily Cunitz, so., Brookwood; Kymber Kaiser, jr., Brookwood; Sydney Helgerson, jr., Cashton; Jaelyn Bloor, jr., Hillsboro; Elizabeth Cairns, fr., Hillsboro; Marysta Saylor, sr., Necedah; Mallory Ruland, sr., Royall; Stacie Kopenhafer, sr., Wonewoc-Center; Callissa Keller, so., Wonewoc-Center.

Honorable Mention

Bella Langrehr, Bangor; Anna Fronk, Bangor; Maggie Muehlenkamp, Brookwood; Bella Erickson, Brookwood; Keona Mickelson, Cashton; Sami Kleba, Cashton; Kiana Liska, Hillsboro; Hannah hunkins, Necedah; Haliee Horak, Necedah; Kelsi Steele, New Lisbon; Josye Keltner, New Lisbon; Marah Gruen, Royall; Cailey Simons, Royall; Bryn Ertel, Wonewoc-Center; Jaelyn Stone, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

First Team

Gracyn Beck, sr., De Soto; Elissa Moser, sr., De Soto; Elise Newkirk, sr., Ithaca; Josie Laue, jr., Ithaca; Alyvia Young, jr., Ithaca; Hailey Gander, jr., Kickapoo; Helen Clements, sr., Kickapoo; Maddy Benson, sr., La Farge; Sadie Schneider, sr., La Farge; Miranda Olson, sr., North Crawford; Kendra Chambers, sr., Seneca; Grace Check, sr., Seneca; Bridget Hagensick, sr., Seneca; Philomena Hall, sr., Seneca; Ally Wall, jr., Wauzeka-Steuben; Emma Wall, so., Wauzeka-Steuben; Madison Walz, sr., Wauzeka-Steuben; Cameron Hurda, jr., Wauzeka-Steuben.

Player of the year: Ally Wall, Wauzeka-Steuben; Pitcher of the year: Cameron Hurda, Wauzeka-Steuben; Coach of the year: Amy Lund, La Farge.

Honorable Mention

Neveah Sanders, jr., De Soto; Sascha Doll, so., De Soto; Shawnna Haakenson, so., De Soto; Holly King, so., Ithaca; Arianna Louis, so., Ithaca; Abby Oliver, jr., Kickapoo; Elizabeth Stovey, jr., North Crawford; Mckinzi Kemp, sr., North Crawford; Jorja Clark, sr., Seneca; Aubrey Wallin, sr., Seneca; Lucy Manning, jr., Seneca; Morgan Berger, jr., Wauzeka-Steuben; Gwenn Walz, so., Wauzeka-Steuben; Sophia Walz, so., Wauzeka-Steuben; Valerie Bauer, fr., Weston.

BOYS GOLF

MVC

First Team

Luke Taebel, jr., Holmen; Jackson Rhoades, sr., Holmen; Ethan Kramer, sr., Onalaska; Kade Smith, sr., Holmen; Carter Gault, sr., Holmen.

Season medalist: Luke Taebel, Holmen; Golfer of the year: Luke Taebel, Holmen; Coach of the year: Mitch Gault, Holmen.

Second Team

Cale Halaska, so., Holmen; Jake Berry, sr., Tomah; Brock Connelly, sr., Sparta; Colin Comeau, sr., Onalaska; Owen Walker, sr., Tomah.

Honorable Mention

Matthew Rabindra, so., Aquinas; Owen Hoehn, fr., Holmen; Maddox Herlitzke, so., Central/Logan; John Werwinski, so., Onalaska; Aiden Carney, sr., Sparta; Easton Armstrong, jr., Tomah.

COULEE

First Team

Brooks Hoffland, so., Westby/Viroqua; Cole Sobotta, sr., Arcadia; Sid Halvorsen, sr., Arcadia; Tyler Arenz, jr., Onalaska Luther; Joey Theis, jr., Arcadia.

Athlete of the year: Brooks Hoffland, Westby/Viroqua.

Second Team

Kyle Hehli, so., West Salem; Gavyn Hansen, fr., Westby/Viroqua; Kaiden Rotering, so., Arcadia; Wyatt Madvig, jr., Black River Falls; Logan Oldenburg, so., West Salem.

Honorable Mention

Nic Jumper, so., G-E-T; Chris Muir, jr., Black River Falls; Spencer Aebly, jr., Black River Falls; Hudson Nundahl, so., Westby/Viroqua; Cody Campbell, sr., Westby/Viroqua.

GIRLS SOCCER

MVC

First Team

Nora Lee, sr., Holmen; Taylor Bembnister, sr., Holmen; Grace Wilkerson, fr., Central; Mallory Meighan, so., Onalaska; Anna Skemp, jr., Onalaska; Summer Nicolai, jr., Onalaska; Danica Silcox, jr., Aquinas; Kate Heiderscheit, jr., Central; Amaya Thesing, jr., Onalaska; Ryley Winrich, sr., Tomah; Brynlee Kelly, so., West Salem.

Player of the year: Ryley Winrich, Tomah; Co-coaches of the year: Joe Czerniak, Central; Tyler Ludeking, Onalaska.

Second Team

Naomi Koch, sr., Aquinas; Claire Pribbernow, sr., Sparta; Kyla Johnson, sr., Tomah; Addy Fergerson, fr., Tomah; Kate Skaar, sr., West Salem; Aubrianna Cruz, jr., Tomah; Emma Kolb, fr., Logan/Luther; Kayla Allen, sr., Holmen; Olivia Schneider, jr., Holmen; Maddie Biondo, jr., Central; Alex Roupe, sr., Aquinas.

Honorable Mention

Grace Butler, sr., Aquinas; Barcha Hnizdilova, sr., Aquinas; Chloe Ackerman, fr., Central; Avery Bosshard, so., Central; Chase Lutz, sr., Holmen; Isabel Ploessl, sr., Holmen; Taytum Walters, so., Onalaska; Alex Drazkowski, so., Onalaska; Madeline Sather, sr., Logan/Luther; Grace Crook, so., Logan/Luther; Kayla Fabry, sr., Sparta; Nadia Tovar, sr., Sparta; Gracie Betcher, so., Tomah; Bayley Winrich, fr., Tomah; Lauren Bell, sr., West Salem; Sarees Sackett, jr., West Salem.

BOYS TENNIS

MVC

First Team

Singles: Anderson Fortney, so., Aquinas; Joe O’Flaherty, sr., Aquinas; Joe Venner, sr., Tomah; Vince Young, jr., Holmen; Cameron Elwer, sr., Central; Aiden Sommerfield, sr., Onalaska; Doubles: Shane Willenbring, jr., Aquinas; Mitchell Fortney, so., Aquinas; Lucas Go, jr., Onalaska; Lewis Go, fr., Onalaska.

Singles player of the year: Anderson Fortney, Aquinas; Doubles team of the year: Shane Willenbring, Mitchell Fortney, Aquinas; Coach of the year: Kevin Roop, Aquinas.

Second Team

Singles: Noah Snipes, so., Holmen; Jonah Nick, sr., Tomah; Brandon McCormick, so., Holmen; Max Klein, sr., Onalaska; Nic Williams, sr., Central; Doubles: Danil Roberts, jr., Logan; Maxim Roberts, fr., Logan; Patrick Gundersen, so., Aquinas; Sam Dickinson, jr., Aquinas; Lars Gundersen, sr., Aquinas.

Honorable Mention

Singles: Vishnu Prakash, so., Onalaska; Edgar Aguilar, sr., Sparta; Erik Moore, sr., Logan; Doubles: Daniel Yao, sr., Onalaska; Ben Hsieh, sr., Onalaska; Brayden DePaolo, jr., Logan; Gavin Wappler, jr., Logan; Nolan Heath, sr., Central; Ethan Libbey, sr., Tomah; Brodie Robertson, so., Tomah.

COULEE

First Team

Singles: Kyle Hehli, so., West Salem; Sam Kane, jr., Viroqua; Jesse Miller, so., West Salem; Ian Czap, jr., Viroqua; Doubles: Gavin Goss, sr., Viroqua; Owen King, so., Viroqua; Dylan Anderson, sr., Viroqua; Carter Roehls, sr., Viroqua; Owen Wagner, jr., Viroqua; Soren DeClerq, so., Viroqua.

Player of the year: Kyle Hehli, West Salem.

Second Team

Singles: Dalton Buros, sr., Viroqua; Ethan Crusan, so., West Salem; Odin Snowdeal, jr., Viroqua; Jack Noelke, so., West Salem; Doubles: Brody McKluskey, jr., Mauston; Tyler Neron, sr., Mauston; Ben Fleckenstein, sr., West Salem; Rachata Kateuomsup, jr., West Salem; Tate Eckblad, sr., West Salem; Tyler Mathison, sr., West Salem.

BOYS TRACK AND FIELD

MVC

First Team

100: Collin Conzemius,sr., Aquinas; 200: Collin Conzemius, sr., Aquinas; 400: Andrew Hackbarth, sr., Logan; 800: Blake Burnstad, jr., Onalaska; 1,600: Blake Burnstad, jr., Onalaska; 3,200: Blake Burnstad, jr., Onalaska; 110 hurdles: Avin Smith, sr., Logan; 300 hurdles: Avin Smith, sr., Logan.

400 relay: Aquinas (David Malin, Jackson Flottmeyer, Logan Becker, Collin Conzemius); 800 relay: Central (Peyton Strittmater, Carson Jolly, Micah Mosley, Bennett Fried); 1,600 relay: Logan (Dominic Kreiling, Andrew Stanton, Avin Smith, Andrew Hackbarth); 3,200 relay: Logan (Daniel Wilson, Gavin Kreiling, Daniel Lenz, Ben Lenz).

High jump: Leo Orlikowski, jr., Central; Long jump: Bennett Fried, sr., Central; Triple jump: Bennett Fried, sr., Central; Shot put: Anden Schieldt, sr., Central; Discus: Anden Schieldt, sr., Central; Pole vault: Alex Wagner, jr., Central; Wheelchair 100: Wyatt Peterson, jr.; Logan; Wheelchair shot put: Wyatt Peterson, jr., Logan.

Runner of the year: Blake Burnstad, Onalaska; Co-Field athletes of the year: Bennett Fried, Central; Anden Schieldt, Central; Coach of the year: Joe Hackbarth, Logan.

Second Team

100: Alex Boyko, so., Tomah; 200: Bennett Fried, sr., Central; 400: Braden Burke, jr., Onalaska; 800: Dominic Kreiling, sr., Logan; 1,600: Jonathan Skemp, jr., Aquinas; 3,200: Arlo White, so., Onalaska; 110 hurdles: Kyle Jackson, sr., Holmen; 300 hurdles: Gavin Ridge, sr., Onalaska.

400 relay: Logan (Quade Haverland, Henry Reinders, Eli Reynolds, Matt Jarrett); 800 relay: Logan (Quade Haverland, Henry Reinders, Eli Reynolds, Matt Jarrett); 1,600 relay: Holmen (Kyle Jackson, Sam Horman, Dylan Whiteaker, Lucas Strauss); 3,200 relay: Holmen (Nathan Novak, Clayton Loman, Camden Lichucki, Gillie Suaze).

High jump: Aaron Poelma, jr., Central; Long jump: Alex Boyko, so., Tomah; Triple jump: Avin Smith, sr., Logan; Shot put: Atlin Steinhoff, so., Tomah; Discus: Colin Mosser, jr., Holmen.

Honorable mention

100: Kasey Barth, jr., Onalaska; 200: Alex Boyko, so., Tomah; 400: Alex Boyko, so., Tomah; 800: Cody Morrow, jr., Sparta; 1,600: Carl Oskar-Wilcox-Borg, sr., Tomah; 3,200: Carl Oskar-Wilcox-Borg, sr., Tomah; 110 hurdles: Aaron Poelma, jr., Central; 300 hurdles: Robert Wimbish, sr., Logan.

400 relay: Holmen (Kaden Layland, Jewel Jackson, Elijah Herrts, Max Steffens); 800 relay: Aquinas (David Malin, Elli Horstman, Logan Becker, Andrew Sutton); 1,600 relay: Onalaska (Gavin Ridge, Nick Rudrud, Bryce Buchanan, Drew Symons); 3,200 relay: Matias Dahl, Luke Archer, Nate Luebke, Jackson Hughes).

High jump: Peyton Strittmater, jr., Central; Long jump: Kasey Barth, jr., Onalaska; Triple jump: Max Erdmann, jr., Onalaska; Shot put: Jayden Brieske, jr., Tomah; Discus: Atlin Steinhoff, so., Tomah; Pole vault: Dane Rosenow, sr., Holmen.

COULEE

First Team

Carter Walter, West Salem; Joel Fernando, Arcadia; Miles Daniels, Viroqua; Sam Ruiter, G-E-T; Carter Quackenbush, West Salem; Kaden Sullivan, Viroqua; Jack Schmeling, Onalaska Luther; Brady Seiling, G-E-T; Abram Lassen, West Salem; Preston Buroker, Viroqua; Trey Lyga, Arcadia; Carter Repaal, G-E-T; James Moiner, Viroqua; Addisu Wright, Viroqua; Andy Johnson, West Salem; Kellen Wright, West Salem; Brennan Kennedy, West Salem; Nick Dutton, Black River Falls; Colin Zillmer, Black River Falls; Trey Cowley, Black River Falls; Wyatt Tennant, Black River Falls; Schuyler Hawklove, Viroqua; Cameron Hawklove, Viroqua; Nicholas Elisuis, Viroqua.

Athlete of the year: Carter Walter, West Salem.

Second Team

Brennan Kennedy, West Salem; Trey Cowley, Black River Falls; Landan Bremer, Arcadia; Sam Ruiter, G-E-T; Nestor Badillo, Arcadia; Tom Stenberg, West Salem; Zach Bjorlund, Westby; Omar Jimenez, G-E-T; Ted Teske, Arcadia; Isaac Pratt, Viroqua; Cameron Hawklove, Viroqua; Nate Trocinski, Onalaska Luther; Douglas Horstman, Onalaska Luther; Philip Gabrielson, West Salem; Elliott Sjoquist, West Salem; Zach Fitzpatrick, West Salem; Gideon Wolbrink, West Salem; Nathan Riley, Onalaska Luther; Jacob Bruns, Onalaska Luther; Gabe Huelskamp, Onalaska Luther; Elijah Hoppe, Onalaska Luther; Abram lassen, West Salem; Carter Walter, West Salem; Corbyn Apfel, West Salem; Kellen Wright, West Salem; Jack Schmeling, Onalaska Luther; Luke Schmeling, Onalaska Luther.

Honorable Mention

Trey Cowley, Black River Falls; Elijah Hoppe, Onalaska Luther; Addisu Wright, Viroqua; Dawson Gronemus, West Salem; Brennan Anderson, West Salem; Carson Gronemus, West Salem; Joe Sullivan, West Salem; Andrew Fassbinder, Viroqua; Gabe Huelskamp, Onalaska Luther; Isaiah Schwichtenberg, Onalaska Luther; Jack Schmeling, Onalaska Luther; Kasey Wilbur, Westby; Lane Fisher, Westby; Justin Miller, Onalaska Luther; Peyton Nelson, Arcadia; Ivan Aguilar, Arcadia; Matthew Badillo, Arcadia; Andy Monroy, Arcadia; Andrres Stakston, Westby; Jack Weninger, Westby; Zeke Larrington, Westby; Joey Ellefson, Westby; Andy Johnson, West Salem; Luke Jamboois, West Salem; Alex Clements, West Salem; Gideon Wolbrink, West Salem.

RIDGE AND VALLEY

First Team

CJ Milliren, so., De Soto; Nolan Reese, sr., Kickapoo/La Farge; Cody Nash, jr., Kickapoo/La Farge; Sam Miller, so., Kickapoo/La Farge; Del Walter, jr., Kickapoo/La Farge; Kaleb McCauley, sr., Kickapoo/La Farge; Ry Gehrke, jr., Kickapoo/La Farge; Owen Wastlick, sr., Kickapoo/La Farge; Ethan Bass, jr., Kickapoo/La Farge; Arlon Walter, fr., Kickapoo/La Farge; Aidric Egge, fr., Kickapoo/La Farge; Liam Elton, jr., North Crawford; Carler Emler, so., North Crawford; Alex Morga, jr., North Crawford; Gabe Hamann, so., Seneca; Thomas Caya, so., Seneca; Lucius Cooley, jr., Wauzeka-Steuben; Seth Bunders, sr., Wauzeka-Steuben.

Co-Runners of the year: Lucius Cooley, Wauzeka-Steuben; Nolan Reese, Kickapoo/La Farge; Field athlete of the year: Lucius Cooley, Wauzeka-Steuben; Co-coaches of the year: Austin Bunders, Wauzeka-Steuben; Shannon Sarbo, Wauzeka-Steuben.

Honorable Mention

Harley Schams, sr., De Soto; Logan Brudos, fr., De Soto; Landon Thompson, jr., Ithaca/Weston; Clayton Lee, fr., Ithaca/Weston.

GIRLS TRACK AND FIELD

MVC

First Team

100: Lydia Lazarescu, fr., Holmen; 200: Lydia Lazarescu, fr., Holmen; 400: Isabella Malecek, fr., Onalaska; 800: Isabela Gutierrez, so., Onalaska; 1,600: Alli Thomas, sr., Onalaska; 3,200: Anabella Flips, jr., Holmen; 100 hurdles: Lily Joyce, jr., Tomah; 300 hurdles: Alli Thomas, sr., Onalaska.

400 relay: Onalaska (Carmen Roraff, Taylor Molling, Jenna Richgels, Makena McGarry); 800 relay: Aquinas (Alaina Elias, Alexa Myre, Autumn Passehl, Maddy Murphy); 1,600 relay: Holmen (Alivia Wickstrom, Bailey Sommerville, Ava Werner, Maya Amundson); 3,200 relay: Holmen (Sheryl Wang, Naomi Wedan, Ava Werner, Bailey Sommerville).

High jump: Alexa Szak, so., Holmen; Long jump: Makena McGarry, fr., Onalaska; Triple jump: Maya Amundson, jr., Holmen; Shot put: Jadyn Roden, jr., Holmen; Discus: Jadyn Roden, jr., Holmen; Pole vault: Lauren Rendler, sr., Logan; Wheelchair 400: Araina Roderick, sr., Sparta; Wheelchair 800: Araina Roderick, sr., Sparta.

Runner of the year: Lydia Lazarescu, Holmen; Field athlete of the year: Jadyn Roden, Holmen; Coach of the year: Darin Shepardson, Onalaska.

Second Team

100: Taylor Molling, sr., Onalaska; 200: Taylor Molling, sr., Onalaska; 400: Makayla Carkhuff, sr., Onalaska; 800: Bailey Sommerville, fr., Onalaska; 1,600: Sabrina Lechnir, fr., Holmen; 3,200: Vanessa Galvilan, sr., Sparta; 100 hurdles: Josie Blum, sr., Onalaska; 300 hurdles: Lily Joyce, jr., Tomah.

400 relay: Holmen (Rayna McArdle, Abry Bloyer, Josie Alesch, Lydia Lazarescu); 800 relay: Logan (Mai See Xiong, Liberty Sprain, Aaliyah Hamilton, Calessa Adams); 1,600 relay: Onalaska (Ella Stevens, Mikayla Carkhuff, Kendal Luebker, Alli Nelson); 3,200 relay: Logan (Ameerah Herdina, Rosa Meyers, Ava Howard, Evelyn Mueller).

High jump: Rylee Geier, jr., Sparta; Long jump: Lydia Lazarescu, fr., Holmen; Triple jump: Josie Blum, sr., Onalaska; Shot put: Abby Rudrud, sr., Onalaska; Discus: Liberty Sprain, jr., Logan; Pole vault: Josie Anderson, sr., Onalaska; Wheelchair 100: Araina Roderick, sr., Sparta; Wheelchair shot put: Araina Roderick, sr., Sparta.

Honorable Mention

100: Julie Yang, jr., Logan; 200: Alli Thomas, sr., Onalaska; 400: Eva Dryer, so., Onalaska; 800: Sabrina Lechnir, fr., Holmen; 1,600: Vanessa Galvilan, sr., Sparta; 3,200: Sydney Valiska, jr., Holmen; 100 hurdles: Ella Stevens, so., Onalaska; 300 hurdles: Josie Blum, sr., Onalaska.

400 relay: Logan (Julie Yang, Liberty Sprain, Aaliyah Hamilton, Maddy Cornett); 800 relay: Onalaska (Jenna Richgels, Makena McGarry, Kateley Schlicht, Rikki Tolliotson); 1,600 relay: Logan (Camille Johnson, Ava Dettwiler, Rosa Meyers, Ameerah Herdina): 3,200 relay: Sparta (Leah Modjeski, Abigail Schell, Abigail Gilbertson, Serena Swanson).

High jump: Alliyah Hamilton, jr., Logan; Long jump: Brittney Mislivecek, sr., Central; Brittney Mislivecek, sr., Central; Shot put: Liberty Sprain, jr., Logan; Discus: Hayden Wihlm, sr., Central; Pole vault: Julie Yang, jr., Logan.

COULEE

First Team

Isabel Krueger, West Salem; Kennedy Garbers, West Salem; Alena Donahue, West Salem; Faith Minard, West Salem; Maia Hutchens, West Salem; Rylan Riste, West Salem; Olivia Maki, West Salem; Maria Cannon, West Salem; Emily Fechner, West Salem; Taylor Burch, West Salem; Emily Sanwick, West Salem; McKenna LaFleur, West Salem; Erin Gluch, Westby; Meghan Nelson, Westby; Mia Olson, West Salem; Linnea Peterson, Viroqua; Elizabeth Curtis, Westby; Alena Donahue, West Salem; Casidi Pehler, Arcadia; Jaden Hammes, West Salem; Anna McConkey, West Salem; Alayna Stendahl, jr., G-E-T; Emma Kjos, Westby.

Athlete of the year: Meghan Nelson, Westby.

Second Team

Audra Johnson, Westby; Rhianna Steiger, Westby; Aubrey Jothen, Westby; Denali Huebner, Westby; Aaliyah Fox, Viroqua; Hailey Dregne, Viroqua; Trixie Koppa, Viroqua; Amelia Olson, Viroqua; Madelyn Seymour, G-E-T; Jordan Stanislowski, G-E-T; Emma Schindler, G-E-T; Libby Truax, G-E-T; Reid Brown, Viroqua; Kayleigh Ackman, Viroqua; Kaylee Hauge, G-E-T; Alana Christianson, Viroqua; Jaylie Dahl, Arcadia; Adriana Rotering, G-E-T; Elizabeth Curtis, Westby; Tegan Michalak, Arcadia; Meghan Nelson, Westby; Casidi Pehler, Arcadia; Linnea Peterson, Viroqua; Celia Mitchell, West Salem; Macey Tauscher, West Salem; Anna McConkey, West Salem.

Honorable Mention

Linnea Peterson, Viroqua; Meghan Nelson, Westby; Erin Gluch, Westby; Mia Olson, West Salem; Adriana Rotering, G-E-T; Denali Huebner, Westby; Ellie Gold, G-E-T; Tricia Klum, Westby; Olivia maki, West Salem; Ali Fortun, Westby; Katelyn Benish, Westby; Bethany Roethel, Westby; Meghan Nelson, Westby; Heidi Williams, Black River Falls; Rachel Diehl, Viroqua; Emma Brudos, Viroqua; Wynne Roberts, Viroqua; Kayleigh Ackman, Viroqua; Reya Garcia, G-E-T; Clara Schulze, G-E-T; Madelyn Seymour, G-E-T; Alayna Stendahl, G-E-T; Eliza Doval, Westby; Montana Lindahl, Westby; Grace Bailey, Westby; Gina Klum, Westby; Rhianna Steiger, Westby; Aubrey Jothen, Westby; Audra Johnson, Westby.

RIDGE AND VALLEY

First Team

Cheyanne Fedler, jr., De Soto; Kaylee Peterson, jr., Ithaca/Weston; Aubri Koch, jr., Ithaca/Weston; Alivia Koch, sr., Ithaca/Weston; Tristen Petersen, fr., Ithaca/Weston; Lilly Geary, sr., Kickapoo/La Farge; Jayla Nagel, sr., Kickapoo/La Farge; Jadence Nagel, so., Kickapoo/La Farge; Autumn Jacks, jr., Kickapoo/La Farge; Jewel Kleinsasser, so., Kickapoo/La Farge; Katie Randow, fr., Kickapoo/La Farge; Alessia Gatta, sr., Kickapoo/La Farge; Agnes Carstens, so., North Crawford; Kate Swenson, so., North Crawford; Livhe Chamberlain, so., North Crawford; Taylor Snyder, sr., Seneca; Kylie Manning, so., Wauzeka-Steuben; Emma Wall, so., Wauzeka/Steuben.

Runner of the year: Jadence Nagel, Kickapoo/la Farge; Field athlete of the year: Jayla Nagel, Kickapoo/La Farge; Coach of the year: Kelsey Daines, Kickapoo/La Farge.

SPORTSMANSHIP

BASEBALL

MVC

Jake Thornton, so., Aquinas; Wesley Barnhart, sr., Central; Tucker Gegenfurtner, sr., Holmen; Scott Grossbach, sr., Logan; Owen Treanor, jr., Onalaska; Preston Alexander, jr., Sparta; Ethan Gearing, sr., Tomah.

SCENIC BLUFFS

Caden Justinger, Bangor; Tim DeWitt, Brookwood; Jack Kleba, Cashton; Quinn Scheder, Hillsboro; Shawn Ard, Necedah; Jacob Jax, New Lisbon; Bryce Olson, Royall; Koloten Keller, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

Matthew Sanding, jr., De Soto; Ryan Biermeier, sr., Ithaca; Evan Wallace, so., Kickapoo; Gavin Lee, jr., La Farge; Carter Halverson, sr., North Crawford; Brennen Wallin, sr., Seneca; Carson Redman, sr., Wauzeka-Steuben; Myles Connors, sr., Weston.

SOFTBALL

MVC

Brin Rewey, jr., Tomah; Maxine Loeding, sr., Logan; Zoe Koonce-O’Kane, fr., Onalaska; Aniya Cole, sr., Central; Kathryn Savoldelli, so., Aquinas; Rayna Hendrickson, sr., Holmen; Madisyn Gibson, sr., Sparta.

SCENIC BLUFFS

Alex Meyer, Bangor; Kylie Powell, Brookwood; Hailey Brownell, Cashton; Ella Burch, Hillsboro; Paige Lowery, Necedah; Allie Hare, New Lisbon; Drew Vlasak, Royall; Emma Mildbrand, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

Elissa Moser, sr., De Soto; Kyla Pluemer, sr., Ithaca; Lexi Kaiser, jr., Kickapoo; Emily Potter, jr., La Farge; Autumn Butler, sr., North Crawford; Halle Lenzendorf, sr., Seneca; Claudia Walz, fr., Wauzeka-Steuben; Addie DeMars, sr., Weston.

BOYS GOLF

MVC

Zach Morgan, sr., Aquinas; Jackson Rhoades, sr., Holmen; Archit Mandepally, jr., Central/Logan; Carter Hayes, sr., Onalaska; Layden Ott, sr., Sparta; Trey Torkelson, sr., Tomah.

GIRLS SOCCER

MVC

Nora Dickinson, so., Aquinas; Kaitie Biondo, so., Central; Hannah Riech, sr., Holmen; Alex Wayss, sr., Onalaska; Unity Lang, Logan/Luther; Anna Blaha, sr., Sparta; Mckenna Hunter, sr., Tomah; Sarees Sackett, jr., West Salem.

BOYS TENNIS

MVC

Alex Konczakowski, sr., Logan; Kon Xiong, jr., Holmen; Max Klein, sr., Onalaska; Nic Williams, sr., Central; Eduardo Ortiz, sr., Sparta; Ethan Jackson, sr., Tomah; Tegan Schott, fr., Aquinas.

BOYS TRACK AND FIELD

MVC

Jonathan Skemp, jr., Aquinas; Nathan Novak, sr., Holmen; Collin Erickson, sr., Central; Sterling Meyer, sr., Logan; Nick Rudrud, sr., Onalaska; Dain Pitsenbarger, sr., Sparta; Mitchell Schroeder, sr., Tomah.

RIDGE AND VALLEY

Lakota Webster, so., De Soto; James Timm, jr., Ithaca/Weston; Maverick McCauley, jr., Kickapoo/La Farge; James Carstens, jr., North Crawford; Brett O’Kane, jr., Seneca; Paul Krachey, jr., Wauzeka-Steuben.

GIRLS TRACK AND FIELD

MVC

Abby Schelfhout, sr., Aquinas; Sarah Wilson, sr., Holmen; Sierra Fried, so., Central; Skylar Olson, sr., Logan; Taylor Molling, sr., Onalaska; Abigail Schell, sr., Sparta; Kaylee Miller, sr., Tomah.

RIDGE AND VALLEY

Cadence Thompson, sr., De Soto; Reese Ghastin, sr., Ithaca/Weston; McKinley Ray, sr., Kickapoo/La Farge; Sarah Bransky, jr., North Crawford; Grace Sime, jr., Seneca; Leah Peralta, fr., Wauzeka-Steuben.