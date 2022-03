Associated Press boys basketball: All-State teams

HIGH SCHOOL

AP ALL-STATE BOYS BASKETBALL

FIRST TEAM

*Leon Bond, 6-6, sr., Wauwatosa East; Luke Haertle, 6-4, sr., Lake Country Lutheran; Danilo Jovanovich, 6-8, sr., Hales Corners Whitnall; Andrew Rohde, 6-7, sr., Brookfield Central; *Seth Trimble, 6-3, sr., Menomonee Falls.

--* unanimous

PLAYER OF THE YEAR: *Seth Trimble, 6-3, sr., Menomonee Falls; COACH OF THE YEAR – Joe Garceau, Manitowoc Roncalli.

SECOND TEAM

Steven Clay, 6-5, sr., Menomonee Falls; Learic Davis, 6-7, sr., Milwaukee Bradley Tech; Milan Momcilovic, 6-8, jr., Pewaukee; Jackson Paveletzke, 6-3, sr., Kimberly; Max Weisbrod, 6-4, sr., DeForest.

THIRD TEAM

Tayshawn Bridges, 6-2, so., Milwaukee Academy of Science; Terryon Brumby, 6-1, sr., Racine Case; Nick Janowski, 6-4, so., Pewaukee; Luke Pautz, 6-4, sr., Manitowoc Roncalli; Marcus Tomashek, 6-5, sr., Ashwaubenon.

FOURTH TEAM

Chevalier Emery Jr., 6-0, sr., Neenah; Sam Grieger, 6-5, sr., Randolph; Johnny Kinziger, 6-0, jr., DePere; Kon Knueppel, 6-5, so., Wisconsin Lutheran; Casey Verhagen, 6-1, sr., Sheboygan Lutheran.

HIGH HONORABLE MENTION

Received at least two votes

Demarion Burch, jr., Milwaukee Hamilton; Jack Campion, sr., Milton; Tyran Cook, jr., Waukesha South; Devon Fielding, sr., La Crosse Central; Marcus Hall, jr., Schofield D.C. Everest.

Colin Hardrick, sr., Wauwatosa West; Ashton Janowski, sr., Pewaukee; Derek Lindert, sr., Pardeeville; Amari McCottry, so., Milwaukee Saint Thomas More; Xzavion Mitchell, fr., Oshkosh North.

Maximus Nelson, sr., Appleton North; Ben Olson, sr., Sun Prairie; JJ Paider, sr., Neenah.

Jack Rose, sr., Westosha Central; Cody Schmitz, so., Gale-Ettrick-Trempealeau; LJ Wells, sr., Eau Claire Memorial; Mac Wrecke, jr., Hartland Arrowhead.

HONORABLE MENTION

Andrew Alia, sr., Kenosha St. Joseph; Travis Alvin, sr, Randolph; Miles Barnstable, sr., Howards Grove; Logan Baumgartner, jr., Medford; Nacir Beamon, so., Milwaukee Academy of Science; Will Boser, sr., Eau Claire Memorial;

Noah Compan, sr., La Crosse Central; Braden Crubel, jr., River Ridge; Dusty Derousseau, sr., Tomah; Cooper Diedrich, sr., Athens.

Brennen Dvorachek, Sr., Reedsville; Noah Feddersen, sr., Menomonie; Joah Filardo, sr., Mineral Point; Gus Foster, sr., Walworth Big Foot; Tim Franks, so., Mequon Homestead; Dillon Garthwaite, sr., Dodgeville; Caleb Glaser, jr., Appleton East; Jordan Glenn, sr., Wisconsin Lutheran; Davion Hannah, fr., Milwaukee Academy of Science; Will Hornseth, so., De Pere.

Gavyn Hurley, jr., Middleton; Amari Jedkins, sr., Racine Case; Tanner Jones, jr., Bangor; Peter Lattos, jr., West Salem; Carson Leuzinger, sr., Monroe; Arhman Lewis, jr., Madison La Follette; Jeremy Lorenz, jr., Brillion; Jordan Malmlov, jr., Prescott; Tristan McRoberts, sr., Melrose-Mindoro; Michael Modahl, Sr., Sheboygan Christian.

Chris Morgan, sr., Kaukauna; Koy Nelson, sr., South Shore; Ashe Oglesby, jr., The Prairie School; Carter Olson, sr., Cuba City; Parker Prahl, sr., Iola-Scandinavia; Mason Prey, jr., Wausau Newman Catholic; Andre Renta, sr., Hudson; Brady Ring, sr., Lodi; Tyson Skalecki, sr., Union Grove; Mekhi Shaw, sr., Eau Claire Memorial; Ryan Sweeney, sr., Green Bay East.

Josh Terrian, sr., Pewaukee; Carter Thomas, sr., Neenah; Isaac Verges, sr., Franklin; Craig Ward, sr., Marshall

