BOYS BASKETBALL

MVC

First Team

Walter Berns, jr., Aquinas; Evan Anderson, jr., Onalaska; T.J. Stuttley, so., Onalaska; Nic Williams, sr., Central; Bennett Fried, sr., Central.

Player of the year: Nic Williams, Central; Coach of the year: Todd Fergot, Central.

Second Team

Andrew Sutton, sr., Aquinas; Reid Tengblad, sr., Holmen; Nick Joley, jr., Logan; Henry Meyer, jr., Central; Tom Hesse, sr., Tomah.

Honorable Mention

Tyler Kleifgen, jr., Tomah; Brady Plueger, sr., Tomah; Layden Bender, sr., Sparta; Gavin Rhead, so., Sparta; Justis Arellano, sr., Logan; Jacob Hackbarth, so., Logan; Tanner Peterson, jr., Aquinas; Shane Willenbring, jr., Aquinas; Drew Tengblad, sr., Holmen; Kaiden Wilber, so., Holmen; Isaac Skemp, jr., Onalaska; Nick Odom, sr., Onalaska; Boston Brindley, sr., Central; Tyler Young, sr., Central.

COULEE

First Team

Connor Weltzien, sr., Arcadia; Carson Koepnick, sr., West Salem; Kodi Miller, sr., Onalaska Luther; Peter Lattos, sr., West Salem; Cody Schmitz, jr., G-E-T.

Athlete of the year: Cody Schmitz, G-E-T.

Second Team

Trey Cowley, sr., Black River Falls; Logan Bahr, jr., Onalaska Luther; Brett McConkey, sr., West Salem; Tamarrein Henderson, jr., West Salem; Isaiah Schwichtenberg, sr., Onalaska Luther.

Honorable Mention

Maverick Drazkowski, jr., Arcadia; Kyle Hehli, so., West Salem; Braden Anibas, jr., G-E-T; Brennan Kennedy, sr., West Salem.

SCENIC BLUFFS

First Team

Tanner Jones, sr., Bangor; Dustin McDonald, sr., Bangor; Connor Butzler, jr., Cashton; Isaiah Stokes, jr., Hillsboro; Isaac Hunkins, sr., Necedah; Ashton Pfaff, sr., New Lisbon.

Player of the year: Tanner Jones, Bangor.

Second Team

Chase Horstman, jr., Bangor; Brady Hansen, jr., Brookwood; Noah Hemmersbach, jr., Cashton; Talan Hildreth, jr., Hillsboro; Jack Herried, jr., Necedah; Carter Uppena, so., Royall; Brady Uppena, sr., Royall.

Honorable Mention

Tyler Herken, Bangor; Nolan Michek, Bangor; Wyatt Maurhoff, Brookwood; Evan Klinkner, Brookwood; Jacob Huntzicker, Cashton; Zack Mlsna, Cashton; Noah Burmaster, Hillsboro; Russell Jackson, Hillsboro; Sam Rattunde, Necedah; Carson Wilhorn, Necedah; Nikita Shankle, New Lisbon; Keagan Shankle, New Lisbon; Tucker Wildes, Royall; Bryce Olson, Royall; Zander Myers, Wonewoc-Center.

DAIRYLAND

First Team

Luke Beighley, Whitehall; Andrew Bissen, C-FC; Hunter Guenther, Gilmanton; Vance Havemeier, Eau Claire Immanuel; Devon McCune, Whitehall; Dominic McRoberts, Melrose-Mindoro; Evan Nehring, Blair-Taylor; Jace Paul, Alma Center Lincoln; Drew Seifert, Alma/Pepin.

Second Team

Presley Byom, Melrose-Mindoro; Drew Jacobs, Augusta; Tyler Kingsbury, Independence; Ethan Kniseley, Blair-Taylor; Brayden Lisowski, Whitehall; Cainnin Mann, Alma/Pepin; Carter Rutz, Eau Claire Immanuel; Keegan Stiehl, Alma/Pepin; Drew Wicka, C-FC.

SWC

First Team

Chandler Batchelor, sr., Dodgeville; Matthew Pittz, sr., Dodgeville; Lucas Ludlum, so., Platteville; Davyn Edge, jr., Platteville; Andrew Puls, sr., Richland Center; Ayden Horton, sr., River Valley.

Player of the year: Chandler Batchelor, Dodgeville; Co-coaches of the year: Matt McGraw, Dodgeville; Mike Huser, PLatteville.

Second Team

LaCardar Walker, sr., Dodgeville; Garrison Tashner, jr., Platteville; Derek Didgman, sr., Platteville; Tyler Harris, jr., Prairie du Chien; Leif Fingerson, sr., Richland Center.

Honorable Mention

Charlie Keith, sr., Dodgeville; Reilly Berg, jr., Dodgeville; Taylor Williams, fr., Lancaster; Connor Raisbeck, jr., Lancaster; Zach McClain, jr., Platteville; Wyatt Heer, sr., Platteville; Nick McCullick, so., Prairie du Chien; Ryan Waller, sr., Prairie du Chien.

THREE RIVERS

First Team

Lewis Doyle, Caledonia; Mason King, Caledonia; Garrett Konz, Caledonia; Reid Klug, Caledonia; Drew Schindler, Chatfield; Isaac Stevens, Chatfield; Luke Gardner, Winona Cotter; Jayce Kiehne, Fillmore Central; Carter Todd, La Crescent-Hokah; Owen Bentzen, La Crescent-Hokah; Mason Einerwold, La Crescent-Hokah; Noah Bjerke-Wieser, La Crescent-Hokah; Cole Kriedermacher, Lewiston-Altura; Aeron Stevens, P-E-M; Kaiden Peters, P-E-M; Grady Hengel, Rushford-Peterson; Dawson Bunke, Rushford-Peterson; Parker Springer, Wabasha-Kellogg.

GIRLS BASKETBALL

MVC

First Team

Macy Donarski, sr., Aquinas; Brittney Mislivecek, sr., Central; Jazzy Davis, sr., Logan; Lauren Noth, sr., Tomah; Alahnna Simpson, fr., Central.

Player of the year: Macy Donarski, Aquinas; Coach of the year: Mark Von Haden, Tomah.

Second Team

Samantha Davis, fr., Aquinas; Izzy Jahr, jr., Holmen; Sidney Fillbach, jr., Onalaska; Anna Skemp, jr., Onalaska; Aaliyah Hamilton, jr., Logan.

Honorable Mention

Maddie Murphy, jr., Aquinas; Autumn Passehl, sr., Aquinas; Sienna Torgerud, sr., Central; Grace Hartung, sr., Central; Macy Kline, fr., Holmen; Sydney Valiska, jr., Holmen; Ada Thurman, jr., Logan; Kaia DePaolo, fr., Logan; Claire Pedretti, jr., Onalaska; Ava Breidenbach, sr., Onalaska; Evelyn Tripp, jr., Sparta; Abby Schell, sr., Sparta; Olivia Wall, jr., Tomah; Brin Neumann, sr., Tomah.

COULEE

First Team

Megan Johnson, so., West Salem; Hannah Matzke, sr., Onalaska Luther; Jada Berg, sr., Westby; Breah Golden, sr., Arcadia; Anna McConkey, sr., West Salem.

Athlete of the year: Breah Golden, Arcadia.

Second Team

Casidi Pehler, jr., Arcadia; Sam Niemeier, so., West Salem; Brynlee Kelly, so., West Salem; Aubrey Jothen, sr., Westby; Kennedy Brueggen, sr., Westby.

Honorable Mention

Shayna Kirkey, sr., G-E-T; Macie Neumeister, so., Onalaska Luther; Allie Zittel, so., Onalaska Luther; Sareece Sackett, jr., West Salem; Hanna Nelson, sr., Westby; Denali Huebner, sr., Westby.

SCENIC BLUFFS

First Team

Nora Tucker, sr., Bangor; Anna Fronk, so., Bangor; Vanessa Anderson, jr., Brookwood; Braylee Hyatt, sr., Cashton; Violet Morren, sr., Hillsboro; Marah Gruen, jr., Royall.

Player of the year: Marah Gruen, Royall.

Second Team

Sydney Helgerson, jr., Cashton; Lexie Thorson, jr., Hillsboro; Kyra Bisarek, sr., Hillsboro; Lily von Falkenstein, sr., Hillsboro; Caley Simons, jr., Royall; Kelsey Justman, jr., Wonewoc-Center.

Honorable Mention

Joeryn Freit, Bangor; Gabby Schoreder, Bangor; Cora Brandau, Brookwood; Mikayla McGinnis, Brookwood; Taylor Lindley-Schendel, Cashton; Ella Brueggen, Cashton; Cam Hanson, Hillsboro; Marysta Saylor, Necedah; Hannah Hunkins, Necedah; Kelsi steele, New Lisbon; Abby Steele, New Lisbon; Makayla Martin, Royall; Brooklyn Gruen, Royall; Stacie Kopenhafer, Wonewoc-Center; Brooklyn Bolton, Wonewoc-Center.

DAIRYLAND

First Team

Jaden Bautch, Eleva-Strum; Liza Cummings, Alma Center Lincoln; Kennedy Korger, Augusta; Emma Mann, C-FC; Lexi Pronschinske, C-FC; Lily Radcliffe, Melrose-Mindoro; Norah Youngbauer, Whitehall; Lindsay Steien, Blair-Taylor; Abby Thompson, Blair-Taylor.

Second Team

Kaylee Auth, Alma/Pepin; Ahnna Bautch, Independence; Miah Breheim, Alma Center Lincoln; Ava Cummings, Alma Center Lincoln; Bella Holzer, C-FC; Olivia Killian, Whitehall; Kierstyn Kindschy, Blair-Taylor; Sheridan Noeldner, Eau Claire Immanuel; Samantha Wincse, Augusta.

SWC

First Team

Ashlynn Knapp, sr., Prairie du Chien; Camryn Nies, sr., Platteville; Marley Busch, jr., Dodgeville; Charlotte Ferstl, sr., River Valley; Teagan Radloff, sr., Prairie du Chien.

Co-players of the year: Ashlynn Knapp, Prairie dui Chien, Camryn Nies, Platteville; Coach of the year: Paula Shedivy, Prairie du Chien.

Second Team

Lizzie Poller, sr., Platteville; Lainee Burks, sr., Lancaster; Paige Keller, sr., Richland Center; Maddison Carl, sr., Platteville; Tannah Radloff, so., Prairie du Chien.

Honorable Mention

Shayla Straka, sr., Prairie du Chien; Makenna Forde, sr., Prairie du Chien; Ellie Temperly, sr., Platteville; Maggie White, jr., Dodgeville; Lily Wiegel, so., Dodgeville; McKenna Reilly, jr., Dodgeville; Jenna Wolf, sr., Lancaster; Megan Nachreiner, sr, River Valley.

THREE RIVERS

First Team

Ava Privet, sr., Caledonia; Alexis Schroeder, sr., Caledonia; Paige Klug, sr., Caledonia; Jovial King, sr., Caledonia; Josie Foster, so., Caledonia; Kara Goetzinger, sr., Chatfield; Anna Kivimagi, sr., Chatfield; Clarissa Sauer, so., Winona Cotter; Allyssa Williams, sr., Winona Cotter; Ava Killian, jr., Winona Cotter; Miranda Palmby, so., Dover-Eyota; Kammy Broadwater, jr., Fillmore Central; Molly Bills, sr., La Crescent-Hokah; Kylie Verthein, sr., Lewiston-Altura; Abigail O’Reilly, sr., P-E-M; Kaylee Ruberg, sr., Rushford-Peterson; Ellie Ekern, jr., Rushford-Peterson; Makadyn Gust, jr., St. Charles.

GYMNASTICS

MVC

First Team

All-around: Ella Hemker, sr., Sparta; Vault: Ella Hemker, sr., Sparta; Uneven bars: Ella Hemker, sr., Sparta; Balance beam: Ella Hemker, sr., Sparta; Floor exercise: Ella Hemker, sr., Sparta.

Athlete of the year: Ella Hemker, Sparta; Coach of the year: Karen Brown, Tomah.

Second Team

All-around: Gabby Bjorkman, fr., Sparta; Vault: Gabby Bjorkman, fr., Sparta; Uneven bars: Katie Lange, so., Holmen; Balance beam: Mina Hawkins, so., Holmen; Floor exercise: Eva Dryer, so., Onalaska.

Honorable Mention

All-around: Katie Lange, so., Holmen; Maddy Pollack, sr., Tomah; Kristen Waldener, jr., Onalaska; Vault: Katie Lange, so., Holmen; Addy Hundt, jr., Holmen; Ella Manske, sr., Sparta; Uneven bars: Gabby Bjorkman, fr., Sparta; Emma Rudie, jr., Onalaska; Jenna Bakken, sr., Tomah; Balance beam: Maddy Pollack,. Sr., Tomah; Rebel Dearman, so., Sparta; Justice Brazelton, sr., Holmen; Floor exercise: Gabby Bjorkman, fr., Sparta; Gretchen Osmundson, fr., Logan/Central; Gracie Pomplun, jr., Logan/Central.

COULEE

First Team

Hailey Ives, so., West Salem co-op; Isabell Korn, so., Viroqua co-op; Morgan Siekert, jr., Viroqua co-op; Taliya Michlig, sr., West Salem co-op.

Athlete of the year: Morgan Siekert, Viroqua co-op.

Second Team

Abby Miller, sr., G-E-T co-op; Morgan Siekert, jr., Viroqua co-op; Taliya Michlig, sr., West Salem co-op; Natalie Peterson, jr., West Salem co-op.

Honorable Mention

Isabell Korn, so., Viroqua co-op; Morgan Siekert, jr., Viroqua co-op; Abby Miller, sr., G-E-T co-op; Taloiya Michlig, sr., West Salem co-op.

BOYS HOCKEY

MVC

First Team

Forwards: Owen Walker, sr., Tomah/Sparta; Calvin Gilbertson, jr., Aquinas co-op; Noah Gillette, jr., Onalaska/La Crosse; Defense: Tanner Bass, sr., Aquinas co-op; Jackson Egan, fr., Onalaska/La Crosse; Goaltender: Keaton Breske, sr., Aquinas co-op.

Player of the year: Noah Gillette, Onalaska/La Crosse.

Second Team

Forwards: Parker Holloway, so., Tomah/Sparta; Owen Hoehn, fr., Aquinas co-op; Colin Comeau, sr., Onalaska/La Crosse; Defense: Jackson Martin, sr., Tomah/Sparta; Joseph Baranowski, jr., Aquinas co-op; Goaltenders: Jake Berry, sr., Tomah/Sparta; Joshua Pogreba, so., Onalaska/La Crosse.

Honorable Mention

Forwards: Alex Boyko, so., Tomah/Sparta; Carter Hayes, sr., Onalaska/La Crosse; Evan Johnson, sr., Aquinas co-op; Ethan Meyer, sr., Aquinas co-op; Defense: Aiden Carney, sr., Tomah/Sparta; Thomas Bryant, jr., Onalaska/La Crosse.

COULEE

First Team

Forwards: Wyatt Farrell, jr., La Crescent-Hokah; Cooper Carlson, sr., La Crescent-Hokah; Calvin Lakowske, fr., Black River Falls; Defense: Wyatt Madvig, jr., Black River Falls; Colton Holzer, sr., La Crescent-Hokah; Goaltender: Christopher Muir, jr., Black River Falls.

Athlete of the year: Wyatt Farrell, La Crescent-Hokah.

Second Team

Forwards: Drew Apicalla, so., Black River Falls; Wyatt Tennant, sr., Black River Falls; Jack Dahl, so., Viroqua; Defense: Landon Starr, so., Viroqua; Logan DeBoer, sr., La Crescent-Hokah; Goaltenders: Logan Yehle, sr., La Crescent-Hokah; Cooper Miller, sr., Viroqua.

BOYS WRESTLING

MVC

First Team

106: Roger Flege, fr., Aquinas; 113: Jake Fitzpatrick, jr., Aquinas; 120: Camden Thiele, so., Holmen; 126: Turner Campbell, so., Holmen; 132: Waylon Hargrove, fr., Aquinas; 138: Preston Kratochvill, jr., Holmen; 145: Gavin Finch, sr., Tomah; 152: Zach Malin, so., Aquinas; 160: Tate Flege, sr., Aquinas; 170: Calvin Hargrove, sr., Aquinas; 182: David Malin, jr., Aquinas; 195: Tyson Martin, fr., Aquinas; 220: Brady Lehnherr, jr., Aquinas; 285: Cadence Zwiefel, so., Sparta.

Wrestler of the year: Tate Flege, Aquinas; Coach of the year: Deke Stanek, Aquinas.

Second Team

106: Kaleb Runde, fr., Holmen; 113: Donovan Yang, sr., Logan/Central; 120: Jacob Van Hoof, jr., Tomah; 126: Devon Lietzau, so., Sparta; 132: Cameron Finch, so., Tomah; 138: Cole Fitzpatrick, sr., Logan/Central; 145: Drew Weiss, sr., Holmen; 152: Matt McBride, sr., Holmen; 160: Jackson Hughes, jr., Onalaska; 170: Benson Swatek, sr., Holmen; 182: Jayden Delao, so., Logan/Central; 195: Carson Weber, sr., Holmen; 220: Ron White, sr., Holmen; 285: Tristen Brennan, fr., Holmen.

Honorable Mention

126: Landon Bloom, sr., Tomah; 132: AJ Alesch, fr., Holmen; Jaden Kondor, jr., Sparta; 138: Travor Paulson, so., Aquinas; 145: Daylin Haney, sr., Logan/Central; Jesse Penchi, jr., Aquinas; 152; Bryce Buchanan, sr., Onalaska; 160: Eli Lachecki, sr., Holmen; 170: Emmett Brooks, jr., Sparta; Brady Kuhn, jr., Onalaska; Noah Nicholson, fr., Logan/Central; 220: Carter Habeck, jr., Tomah.

COULEE

First Team

106: Colton Koss, fr., G-E-T/Mel.-Min.; 113: Jayden Geier, so., Westby; 120: Bradyn Glasspoole, sr., West Salem/Bangor; 126: Nick Ziegler, sr., West Salem/Bangor; 132: Jackson Blaken, jr., G-E-T/Mel.-Min.; 138: Carson Koss, sr., G-E-T/Mel.-Min.; 145: Garrett Vatland, sr., Westby; 152: Trevor Arentz, so., West Salem/Bangor; 160: Cody Peterson, jr., West Salem/Bangor; 170: Ben Peterson, sr., G-E-T/Mel.-Min.; 182: Mitch Berg, jr., G-E-T/Mel.-Min.; 195: Luke Noel, sr., West Salem/Bangor; 220: Alex Wieczorek, jr., G-E-T/Mel.-Min.; 285: Cameron Sidie, sr., West Salem/Bangor.

Athlete of the year: Jaden Geier, Westby

Second Team

106: Teghan Moore, fr., West Salem/Bangor; 113: Koda Purney, G-E-T/Mel.-Min.; 120: Jayce Stetzer, fr., G-E-T/Mel.-Min.; 126: Layne Fry, fr., G-E-T/Mel.-Min.; 132: Ethan Dobbs, sr., Viroqua; 138: Caden Anderson, fr., West Salem/Bangor; 145: Preston Buroker, sr., Viroqua; 152: Cruz Patzner, sr., Arcadia; 160: Gunnar Johnson, so., G-E-T/Mel.-Min.; 170: Andy Johnson, sr., West Salem/Bangor; 182: Aaron DiPietro, sr., Viroqua; 195: Ty Nottestad, sr., Westby; 220: Sullivan King, so., Black River Falls; 285: Cisco Jimenez, jr., G-E-T/Mel.-Min.

Honorable Mention

106: Deacon Brown, so., Black River Falls; 113: Alex Klum, fr., Viroqua; 120: Ivan Aguilar, jr., Arcadia; 126: Matthew Badillo, fr., Arcadia; 132: Hunter Fitzpatrick, sr., Arcadia; Brett Plomedahl, jr., West Salem/Bangor; 138: Vinny Klum, so., Viroqua; 145: Isaiah Murphy, jr., West Salem/Bangor; David Hiles, sr., G-E-T/Mel.-Min.; 152: Hayden Fry, sr., G-E-T/Mel.-Min.; 160: Wyatt Moses, jr., Black River Falls; 170: Anthony DiPietro, jr., Viroqua; 182: Miles Olson, jr., West Salem/Bangor; 195: Max Knapmiller, so., G-E-T/Mel.-Min.; 220: Marty Roesler, jr., West Salem/Bangor; Brayden Lockington, jr., G-E-T/Mel.-Min.; 285: Eric Bustos, sr., Arcadia; John Cornelious, sr., Black River Falls.

SWC

First Team

106: Haakon Peterson, Dodgeville; 113: Charlie Meudt, Dodgeville; 120: Reid Spurley, Dodgeville; 126: Drake Ingham, Prairie du Chien; 132: Ryder Koenig, Prairie du Chien; 138: Rhett Koenig, Prairie du Chien; 145: Landon Radtke, River Valley; 152: Luke Kramer, Prairie du Chien; 160: Jeremiah Avery, Prairie du Chien; 170: Brogan Brewer, Prairie du Chien; 182: Bryce Lenzendorf, Prairie du Chien; 195: Blake Thiry, Prairie du Chien; 220: Teige Perkins, Richland Center; 285: Porter Mandurano, Belmont/Platteville.

Co-wrestlers of the year: Rhett Koenig, Prairie du Chien; Reid Spurley, Dodgeville; Coach of the year:Mike Rogge, Prairie du Chien.

Second Team

106: Ethan Hady, Richland Center; 113; Alborz Dehnavi, Belmont/Platteville; 120: Dylan Weigel, Belmont/Platteville; 126: Nathan Johnson, Dodgeville; 132: Noah Radtke, River Valley; 138: Wyatt Nachreiner, River Valley; 145: Drew Hird, Prairie du Chien; 152: Trevyn Thielmann, Richland Center; 160: Trey Schulte, River Valley; 170: Kole Breininger, Richland Center; 182: Bryce Galle, Lancaster; 195: Ryan McCartney, Lancaster; 220: Jack MacEachern, Prairie du Chien; 285: Brett Bindl, River Valley.

Honorable Mention

106: Porter Kossman, Prairie du Chien; 113: Rolando Santos, Richland Center; 120: Mason Hird, Prairie du Chien; Jamin Crapp, Lancaster; 126: Richard Gilbert, River Valley; 132: Joe Esser, Lancaster; 138: Mason Oellerich, Belmont/Platteville; 145: Tyler Kisamore,. Belmont/Platteville; Devin Tydrich, Lancaster; 152: Nolan Wolf, Lancaster; 160: Mason Jelinek, Richland Center; 170: Mason Winch, Dodgeville; 182: Kolten Stibbe, Richland Center; 195: Zach Eames, River Valley; 220: Paxton Hanke, Lancaster; Dushan Vystrcil, Belmont/Platteville; Alex Pipkorn, Dodgeville; 285: Bruce Bucholtz, Richland Center.

GIRLS WRESTLING

MVC

First Team

100: Nora Lee, Holmen; 107: Bella Xiong, Holmen; 114: Vanessa Gavilan, Sparta; 120: Allison Weiss, Holmen; 126: Amelia Adams, Logan/Central; 132: Zandrea Mason, Tomah; 138: Maddie Eggerichs, Holmen; 145: Evelyn Vetsch, Holmen; 152: Alexa Szak, Holmen; 165: Maddie Hall, Holmen; 185: Kylie Hanson, Sparta.

Wrestler of the year: Evelyn Vetsch, Holmen; Coach of the year: Ann Degenhardt, Sparta.

Second Team

100: Adrianna Vang, Holmen; 107: Haley Hopkins, Holmen; 114: Addie Goodell, Holmen; 120: Aysha Hibbler, Sparta; 126: Anna Strasser, Holmen; 132: Kaitlyn Weiss, Holmen; 145: Sophia Paulson, Aquinas; 165: Lexi Maier, Holmen; 185: Marci Jacobson, Holmen.

Honorable Mention

107: Joanie Schauf, Sparta; 126: Lillian Weber, Sparta; Ava Kelemen, Holmen.

SPORTSMANSHIP

BOYS BASKETBALL

MVC

Aidan Brach, sr., Tomah; Brayden Treu, sr., Sparta; Eli Stovall, sr., Logan; Sam Kearney, sr., Aquinas; Jase Leeser, jr., Holmen; Max Klein, sr., Onalaska; Brenden Cahill, sr., Central.

SCENIC BLUFFS

A.J. Adams, Bangor; Evan Klinkner, Brookwood; Riley Verken, Cashton; Billy Stekel, Hillsboro; Will Van Hoof, Necedah; Carson Frieske, New Lisbon; Bryce Olson, Royall; Nate Degner, Wonewoc-Center.

GIRLS BASKETBALL

MVC

Shea Bahr, sr., Aquinas; Chloe Ackerman, fr., Central; Molly Twitchell, so., Holmen; Caylie Scharpf, jr., Logan; Tatum Walters, so., Onalaska; Ella Guns, sr., Sparta; Aubrey King, sr., Tomah.

SCENIC BLUFFS

Kyleigh Groll, Bangor; Alexis Pasch, Brookwood; Taylor Bayer, Cashton; Savannah Hardy, Hillsboro; Paige Lowery, Necedah; Eiza Curtis, New Lisbon; Kasey Jones, Royall; Olivia Olson, Wonewoc-Center.

GYMNASTICS

MVC

Jenna Bakken, sr., Tomah; Tess Molling, jr., Holmen; Ella Manske, sr., Sparta; Eva Dryer, so., Onalaska; Lauren Domroese, fr., Logan/Central.

BOYS HOCKEY

MVC

Gavin Shuster, sr., Onalaska/La Crosse; Sam Thell, sr., Aquinas co-op; Joe Venner, sr., Tomah/Sparta.

BOYS WRESTLING

MVC

Bryce Buchanan, sr., Onalaska; Brock Connelly, sr., Sparta; Justus Mueller, jr., Logan/Central; Aaron Lepak, sr., Aquinas; Drew Weiss, sr., Holmen; Austin Gray, sr., Tomah.

GIRLS WRESTLING

MVC

Adriana Vang, Holmen; Jazmine Hernandez, Sparta.