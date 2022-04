Local sports schedule: Friday, April 1

HIGH SCHOOL

BASEBALL: Nonconference—Bangor at Onalaska Luther, 4:30 p.m.; Westby at Sparta, 4;30 p.m.; Tomah at Reedsburg, 4:30 p.m.; Neillsville at Aquinas, 5 p.m.; Central at West Salem, 5 p.m.; Logan at G-E-T, 5 p.m.; Viroqua vs. De Soto at Stoddard, 5 p.m.; Cashton at Kickapoo, 5 p.m.; Prairie du Chien in Amherst Invitational at Mauston.

SOFTBALL: Nonconference—Arcadia at Holmen, 4:30 p.m.; Onalaska Luther vs. Aquinas at Pammel Creek, 4:45 p.m.; Central at G-E-T, 5 p.m.; Altoona at Logan, 5:30 p.m. Dairyland—Independence/Gilmanton at Melrose-Mindoro, 5 p.m. Nonconference—Arcadia at Holmen, 4:30 p.m.; Neillsville at Bangor, 4:30 p.m.; Onalaska at Westby, 5 p.m.; Viroqua vs. De Soto at Stoddard, 5 p.m.; Potosi at Prairie du Chien, 5 p.m.; Tomah at Baraboo, 5 p.m.; Cashton at Kickapoo, 5 p.m.

GIRLS SOCCER: Nonconference—Onalaska Invitational at UW-La Crosse, noon; Logan at Prairie du Chien, 5 p.m.; Madison Edgewood at West Salem, 7 p.m.; Sparta at Menomonie, 7 p.m.

BOYS TENNIS: Nonconference—Black River Falls at Brown Deer Invitational, 2 p.m.

TRACK AND FIELD: Nonconference—Aquinas at UW-Stout Invitational, 3:30 p.m.; Caledonia Invitational, 4:15 p.m.

COLLEGE

MEN’S TENNIS: Nonconference—UW-La Crosse vs. Hamline (Minn.) at Owatonna, 2 p.m.

TRACK AND FIELD: Nonconference—UW-La Crosse at Wartburg (Iowa) Qualifier, 9 a.m.

