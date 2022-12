Local sports schedule: Saturday, Dec. 17

HIGH SCHOOL

BOYS BASKETBALL: Nonconference—Prairie du Chien at Marshfield Columbus, 2:30 p.m.; New Berlin Eisenhower vs. Black River Falls at Wisconsin Dells, 4:10 p.m.; Caledonia at Decorah, 5:30 p.m.; 60Eight Tournament in Madison: West Salem vs. Verona, 1:45 p.m.; Central vs. Neenah or Waunakee, 3:30 p.m. or 5:15 p.m.

GIRLS BASKETBALL: Nonconference—DeForest at Onalaska, 1:30 p.m.; Black Hawk at Prairie du Chien, 2:30 p.m.; Caledonia at Decorah, 4 p.m.

GYMNASTICS: Nonconference—Tomah Invitational, 10 a.m.

BOYS HOCKEY: Nonconference—La Crescent-Hokah at Waseca, 1 p.m.; Mosinee vs. Tomah/Sparta at Tomah, 2:15 p.m.; Waupun at West Salem/Bangor, 3 p.m.

BOYS SWIMMING: Nonconference—Logan/Central/West Salem, Onalaska/Holmen/Aquinas at Eau Claire North Invitational, 12:30 p.m.

WRESTLING: Nonconference—Onalaska/Luther, West Salem/Bangor at Beaver Dam Invitational, 9 a.m.; Tomah, G-E-T/Melrose-Mindoro, Westby, Cashton at Richland Center Invitational, 9:30 a.m.; Holmen at Minnesota Christmas Tournament at Rochester, 9:30 a.m.; Central/Logan, Holmen, Viroqua at Badger State Invitational at Alliant Energy Center, 10 a.m.; La Crescent-Hokah at Fillmore Central Holiday Tournament, 10 a.m.