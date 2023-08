BOYS SOCCER: Nonconference—Mauston at Tomah, 10 a.m.; Holmen, Sparta at Eau Claire North Quadrangular, 10 a.m.; Pulaski at Onalaska, 11 a.m.; La Crescent-Hokah at Coulee Christian, 11 a.m.; Aquinas at Baldwin-Woodville, 11 a.m.; Wisconsin Rapids at Logan, 1 p.m.; Lake City at Caledonia, 1 p.m.; Reedsburg at Tomah, 2 p.m.; Aquinas vs. Amery at Baldwin-Woodville, 2 p.m.