Through Thursday
VOLLEYBALL
MVC
;W-L
Holmen;6-0
Onalaska;5-1
Aquinas;4-2
Central;2-4
Logan;2-4
Tomah;2-4
Sparta;0-6
COULEE
;W-L
West Salem;5-0
Westby;4-1
Arcadia;3-2
G-E-T;2-2
Viroqua;2-3
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Onalaska Luther;1-4
Black River Falls;0-5
BOYS SOCCER
MVC
;W-L-T
Tomah;6-0-0
Central;4-1-0
Holmen;3-1-1
Logan;2-2-1
Arcadia;2-2-0
Aquinas;2-3-0
Onalaska;2-3-0
West Salem;1-4-0
Sparta;0-6-0
GIRLS TENNIS
MVC
;W-L;Pts.
Aquinas;5-0;35
Onalaska;3-1;21
Holmen;3-2;14
Sparta;2-2;14
Tomah;1-4;13
Central;2-2;11
Logan;0-5;4