Spring all-conference teams

BASEBALL

MVC

First Team

Jack Christenson, sr., of, Aquinas; Adam Olson, sr., p, Central; Calvin Hargrove, jr., c, Aquinas; Kahler Key, sr., p, Aquinas; Troy Knutson, sr., p, Holmen; Mason Elston, jr., of, Central; Casey Erickson, jr., 1b, Central; Curtis Leaver, sr., c, Logan; Ayden Larson, sr., of, Onalaska; Drew Brookman, jr., of, Tomah.

Player of the Year: Jack Christenson, Aquinas; Pitcher of the Year: Adam Olson, Central; Coach of the Year: Joe Branson, Central.

Second Team

Michael Lium, sr., 1b, Aquinas; Chris Wilson, sr., of, Aquinas; Reid Tengblad, jr., of, Holmen; Hayden Goodell, sr., c, Holmen; Wesley Barnhart, jr., of, Central; Gabe Kattchee, jr., 1b, Logan; Ben Faas, sr., p, Onalaska; Wade Fox, sr., 3b, Onalaska; Nick Kent, sr., of, Sparta; Shane Prielipp, sr., if, Tomah.

Honorable Mention

Eddie Peters, so., ss, Aquinas; Piersen Feehan, sr., p, Aquinas; Xavier Palmer, sr., ss, Holmen; Jack Walter, so., 2b, Holmen; Hunter Hess, sr., 3b, Central; Tyler Young, jr., 1b, Central; Nick Gavrilos, sr., of, Logan; Bradley Check, fr., 3b, Logan; Adam Skifton, so., p, Onalaska; Sam Pica, jr., 1b, Onalaska; Tye Klass, sr., if, Sparta; Hayden Brueggeman, sr., if, Sparta; Josh Georgeson, sr., if, Tomah; Charlie Joyce, sr., of, Tomah.

COULEE

First Team

Owen Eddy, jr., G-E-T; Griffin Olson, sr., Viroqua; Chris Calico, jr., West Salem; Kamden Oliver, sr., Viroqua; Brett McConkey, jr., West Salem; Carson Martin, jr., Arcadia; Hudson Lipski, sr., Westby; Thomas Haney, jr., G-E-T; Zach Grams, sr., G-E-T; AJ Mouridian, jr., Black River Falls.

Player of the Year: Chris Calico, West Salem; Pitcher of the Year: Kamden Oliver, Viroqua.

Second Team

Cale Griffin, sr., Westby; Connor Weltzien, jr., Arcadia; Benny Fergot, sr., Viroqua; Casey Kowalczyk, jr., Viroqua; Luke Noel, jr., West Salem; Bo Milutinovich, jr., Westby; Isaac Olson, sr., West Salem; Tyler Quackenbush, so., Viroqua; Jackson Kendall, fr., Onalaska Luther; CJ McConkey, sr., West Salem.

Honorable Mention

Colin Handke, jr., G-E-T; Jack Beedle, so., G-E-T; Sam Schmidt, sr., West Salem; Tim Seiler, sr., Onalaska Luther; Dillon Yang, sr., Onalaska Luther; Cole Williams, sr., G-E-T; McCoy Yarrington, sr., Arcadia; Garret West, sr., Black River Falls; Parker Coach, jr., Black River Falls; Jacob Helgeson, jr., West Salem; Garrett Vatland, jr., Westby.

SCENIC BLUFFS

First Team

Ashton Michek, sr., p/1b, Bangor; Chase Horstman, so., p/inf, Bangor; Nate DeWitt, sr., lf, Brookwood; Bowdy Dempsey, sr., p/1b, Cashton; Presley Brueggen, sr, p/inf, Cashton; Connor Butzler, so., p/inf, Cashton; Jordan Erickson, sr., ss, Hillsboro; Stephen Daley, sr., 3b/p, Necedah; Jared Suhr, sr., utility, New Lisbon; Nate Vieth, sr., p/inf, Royall.

Player of the Year: Bowdy Dempsey, Cashton; Pitcher of the Year: Ashton Michek, Bangor

Honorable Mention

Samuel Cropp, Bangor; Will Reader, Bangor; Evan Wang, Brookwood; Evan Klinkner, Brookwood; Jacob Huntzicker, Cashton; Henry Brueggen, Cashton; Tom Hynek, Hillsboro; Isaiah Stokes, Hillsboro; Noah Blum, Necedah; Mekhi Baradji, Necedah; Carson Friske, New Lisbon; Ashton Pfaff, New Lisbon; Gunnar Wopat, Royall; Tucker Wildes, Royall; Ashton Spencer, Wonewoc-Center; Jonathon Preuss, Wonewoc-Center.

DAIRYLAND

First Team

Christian Schaller, Eau Claire Immanuel; Madox Stewart, Pepin/Alma; Hunter Guenther, Ind./Gil.; Carter Gunderson, Eleva-Strum; Zander Harris, Augusta; Bryce Schorbahn, Whitehall; Jackson Shramek, Blair-Taylor; Tanner Schieffer, C-FC; Wyatt Kuerschner, Ind./Gil.; Sam Harris, Augusta; Pitchers: Christian Schaller, Eau Claire Immanuel; Tyler Webb, Eleva-Strum.

Tyler Webb, Eleva-Strum; Riley Stiehl, Pepin/Alma; Jonah Mueller, Eau Claire Immanuel; Abraham Henderson, C-FC; Eric Kleinhans, Whitehall; Hank Munson, Eleva-Strum; Bryce Sydow, Eau Claire Immanuel; Cain Fremstad, Blair-Taylor; Devon McCune, Whitehall; Drew Deberg, Melrose-Mindoro; Pitchers: Brayden Lisowski, Whitehall; Jonah Mueller, Eau Claire Immanuel.

RIDGE AND VALLEY

First Team

Aiden Brosinski, sr., De Soto; Jimmy Dammon, sr., De Soto; Benji Clary, sr., Ithaca; Caleb Marchwick, sr., Ithaca; Chase Keller, sr., Ithaca; Jed Scallon, sr., Ithaca; Corey Camlek, sr., La Farge; Ashton Swanson, sr., Seneca; Kadin Wallin, sr., Seneca; Evan Payne, jr., Seneca; Caydon Lomas, jr., Wauzeka-Steuben; Garrett Kapinus, sr., Wauzeka-Steuben; Mitchell Colson, sr., Wauzeka-Steuben; Jonah Reichmann, sr., Wauzeka-Steuben; Isaac Reichman, sr., Wauzeka-Steuben.

Co-Players of the Year: Caydon Lomas, Wauzeka-Steuben; Aiden Brosinski, sr., De Soto; Kadin Wallin, Seneca; Benji Clary, Ithaca; Pitcher of the Year: Ashton Swanson, Seneca; Coach of the Year: Derek Wallin, Seneca.

Second Team

Josh Boardman, sr., De Soto; Bryce Grelle, jr., De Soto; Brian Ziegler, jr., De Soto; Nolan Alexander, so., Kickapoo; Dawson Davidson, fr., Seneca; Jake Payne, so., Seneca; Brock Wall, sr., Seneca; Colton Greenwood, sr., Weston.

Honorable Mention

Gabe Walz, sr., De Soto; Jacob Manning, sr., Ithaca; Owen Wastlick, so., Kickapoo; Aaron Calmek, so., La Farge; Gavin Jacobus, fr., North Crawford; Briar Wall, fr., Seneca; Carson Redman, jr., Wauzeka-Steuben; Garrett Jennings, fr., Weston.

SOFTBALL

MVC

First Team

Gracie Cronk, Aquinas; Jojo Davis, Logan; Jazzy Davis, Logan; Marissa Baker, Holmen; Maria Jacobson, Holmen; Payton Jones, Sparta; Lauren Noth, Tomah; Olivia Wall, Tomah; Madison Johnson, Tomah.

Player of the Year: Lauren Noth, Tomah; Pitcher of the Year: Madison Johnson, Tomah; Coach of the Year: Dan Wall, Tomah.

Second Team

Iris Neve, Aquinas; Jada Johnson, Central; Molly Erickson, Logan; Kennedy Noth, Tomah; Alexis Hagen, Tomah; Hannah VanTreese, Tomah; Taylor Pellowski, Holmen; Emily Szak, Holmen; Madison Wheeler, Holmen.

Allison Balduzzi, Onalaska; Bella Zimmer, Onalaska; Kathryn Savoldelli, Aquinas; Ellie Klar, Aquinas; Ellie Kline, Holmen; Rayna Hendrikson, Holmen; Macy Cagle, Central; Kamryann Korish, Logan; Adrianna Lien, Logan; Hallie Burton, Sparta; Emma Blackdeer, Sparta; Libby Mathison, Tomah; Asha Eckelberg, Tomah.

COULEE

First Team

Makayla Nortman, sr., Black River Falls; Maggie Bistodeau, jr., G-E-T; Ryann Duffenbach, sr., G-E-T; Lindsey Lettner, sr., G-E-T; Genna O’Neill, sr., G-E-T; Sarah Yonkovich, sr., Onalaska Luther; Whitney Skrede, so., Viroqua; Kenzie Stellner, jr., Westby; Kennedy Brueggen, jr., Westby; Jayda Berg, jr., Westby.

Player of the Year: Lindsey Lettner, G-E-T; Pitcher of the Year: Genna O’Neill, G-E-T.

Second Team

Courtney Bjorge, sr., Arcadia; Catherine Pehler, sr., Arcadia; Shayna Kirkey, jr., G-E-T; Kaitlyn Gunderson, sr., G-E-T; Mackenzie Van Loon, jr., Onalaska Luther; Jolene Jordahl, jr., Onalaska Luther; Alyssa Arch, sr., Viroqua; Autumn Ward, sr., Viroqua; Alayna Tauscher, jr., West Salem; Erica Spindler, sr., West Salem.

Honorable Mention

Summer Rufsholm, sr., Black River Falls; Melissa Flynn, sr., G-E-T; Hannah Matzke, jr., Onalaska Luther; Zoey Clark, jr., Viroqua; Hanna Nelson, jr., Westby; Sydney Laursen, so., West Salem.

SCENIC BLUFFS

First Team

Aliyah Langrehr, sr., p, Bangor; Emma Fortier, jr., cf, Bangor; Madelyn England, sr., c, Bangor; Emily Cunitz, fr., ss, Brookwood; Teagan Hundt, sr., 3b, Cashton; Chelsea Paulsen, jr., ss, Cashton; Malia Liska, sr., c, Hillsboro; Taylor Anderson, sr., p, Necedah; Liberty Rogers, sr., c, New Lisbon; Shelby Justman, sr., p, Wonewoc-Center.

Player of the Year: Malia Liska, Hillsboro; Pitcher of the Year: Aliyah Langrehr, Bangor.

Honorable Mention

Taylor Jacobson, Bangor; Bella langrehr, Bangor; Kristen Berg, Brookwood; Deanna Wallace, Brookwood; Taylor Lukasewski, Cashton; Ella Brueggen, Cashton; Jaelyn Bloor, Hillsboro; Mackenzie Woodhouse, Hillsboro; Hannah Hunkins, Necedah; Hailee Horak, Necedah; Kelsi Steele, New Lisbon; Maddie Rogers, New Lisbon; Marah Gruen, Royall; Cailey Simons, Royall; Stacie Kopenhafer, Wonewoc-Center; Callissa Keller, Wonewoc-Center.

DAIRYLAND

First Team

Chloe Wagner, Blair-Taylor; Lindsay Steien, Blair-Taylor; Faith Kazemba, Eau Claire Immanuel; Hilari Klopp, Ind./Gil.; Sam Wincse, Augusta; Hannah Schierenbeck, Eau Claire Immanuel; Abby Thompson, Blair-Taylor; Aubrie Pronschinske, Ind./Gil.; Emma Mann, C-FC; Pitchers: Lindsay Stein, Blair-Taylor; Abby Thompson, Blair-Taylor.

Second Team

Hailey Hiles, Melrose-Mindoro; Kaitlyn Severson, Melrose-Mindoro; Kennedy Zeman, Melrose-Mindoro; Lundyn Carlson, Pepin/Alma; Kennedy Korger, Augusta; Callie Wagner, Blair-Taylor; Liza Cummings, Alma Center Lincoln; Leah Kidd, Blair-Taylor; Chayce Rollinger, C-FC; Lexi Lofgren, Blair-Taylor; Lydia Evans, Ind./Gil.; Pitchers: Samantha Wincse, Augusta; Hannah Kazemba, Eau Claire Immanuel.

RIDGE AND VALLEY

First Team

Val Osthoff, sr., De Soto; Gracyn Beck, jr., De Soto; Camryn Venner, sr., De Soto; Elise Newkirk, jr., Ithaca; Josie Laue, so., Ithaca; Brooklyn Granger, sr., Ithaca; Helen Clements, jr., Kickapoo; Gwenne Fredrickson, fr., Kickapoo; Maddy Benson, jr., La Farge; Elizabeth Stovey, so., North Crawford; Grace Check, jr., Seneca; Philomena Hall, jr., Seneca; Kendra Chambers, jr., Seneca; Jorja Clark, jr., Seneca; Gwen Walz, fr., Wauzeka-Steuben; Jayda Ralph, sr., Wauzeka-Steuben.

Player of the Year: Val Osthoff, De Soto; Pitcher of the Year: Philomena Hall, Seneca; Co-Coaches of the Year: Paula and Trenton Boland, Ithaca.

Honorable Mention

Ellisa Moser, jr., De Soto; Jenna Gianoli, sr., De Soto; Arianna Louis, fr., Ithaca; Brianna Granger, sr., Ithaca; Alivya Young, so., Ithaca; Michaela Cauffman, fr., Kickapoo; Lexi Kaiser, so., Kickapoo; Adisynne Wiegel, sr., Kickapoo; Nora Swenson, so., North Crawford; Aubrey Mellem, sr., North Crawford; McKenzie Sime, jr., Seneca; Kiley Manning, fr., Wauzeka-Steuben; Gracie Hooker, sr., Wauzeka-Steuben.

BOYS GOLF

MVC

First Team

Luke Taebel, so., Holmen; Max Breiling, sr., Onalaska; Jackson Rhoades, jr., Holmen; Sam Dobbins, sr., Aquinas; Ethan Kramer, sr., Onalaska.

MVC Medalist: Luke Taebel, Holmen; Golfer of the Year: Luke Taebel, Holmen; Coach of the Year: Mitch Gault, Holmen.

Second Team

Carter Gault, jr., Holmen; Brennan Dirks, sr., Holmen; Jake Berry, sr., Tomah; Kade Smith, jr., Holmen; Thomas Breit, sr., Onalaska.

Honorable Mention

Brock Connelly, jr., Sparta; Cale Halaska, fr., Holmen; Matt Peterson, sr., Onalaska; Ty Schanhofer, sr., Tomah; Ben Swift, sr., Aquinas; Archit Mandepally, so., Central.

COULEE

First Team

Mike Antonelli, sr., Black River Falls; Brooks Hoffland, fr., Westby/Viroqua; Cole Sobotta, jr., Arcadis; Evan Anderson, so., Black River Falls; Caleb Lightfoot, sr., G-E-T.

Player of the Year: Mike Antonelli, Black River Falls.

Second Team

Josh Stratman, sr., Onalaska Luther; Christopher Wagner, jr., G-E-T; Wyatt Madvig, so., Black River Falls; Sid Halverson, jr., Arcadia; Joey Theis, so., Arcadia.

Honorable Mention

Dustin Klonecki, jr., Arcadia; Lance Jumbeck, sr., G-E-T; Boden Bratberg, sr., G-E-T; Tyler Arenz, so., Onalaska Luther; Connor Lisowski, jr., Arcadia.

GIRLS SOCCER

MVC

First Team

Ryley Winrich, so., Tomah; Marina Thompson, sr., West Salem; Lily Wehrs, sr., Central; Kayla Allen, jr., Holmen; Amaya Thesing, so., Onalaska; Kiya Bronston, sr., Onalaska; Malory Russ, sr., Sparta; Finley Harkness, sr., Aquinas; Kate Heiderscheit, so., Central; Morgan Dus, jr., Onalaska; Brynlee Kelly, fr., West Salem.

Player of the Year: Kiya Bronston, Onalaska; Coach of the Year: Lionel Karyea, West Salem.

Second Team

Jaden Hammes, jr., West Salem; Taylor Bembnister, so., Holmen; Maddie Biondo, so., Central; Avery Bosshard, fr., Central; Emma Breidenbach, sr., Onalaska; Emma Miller, so., Tomah; Ella Lechecki, jr., Holmen; Helen Black, sr., West Salem; Anna Szymanski, jr., West Salem; Catrina McCoy, sr., Logan; Summer Nicolai, so., Onalaska; Elle Erickson, so., Sparta.

Honorable Mention

Alivia Kind, sr., Aquinas; Danica Silcox, so., Aquinas; Gianna Bujan, so., Central; Ella Lysne, sr., Central; Haley Radke, sr., Holmen; Nora Lee, jr., Holmen; Grace Cook, fr., Logan; Eleanor Roskos, sr., Logan; Mallory Meighan, fr., Onalaska; Anna Skemp, so., Onalaska; Ellie Falkner, fr., Sparta; Ellie Kowitz, sr., Sparta; Emmalyn Bradvig, sr., Tomah; Kyla Johnson, jr., Tomah; Elaina Riemer, sr., West Salem; Reece Sackett, so., West Salem.

BOYS TENNIS

MVC

First Team

Singles: Anderson Fortney, fr., Aquinas; Joe O’Flaherty, jr., Aquinas; Joe Venner, sr., Tomah; Vince Young, so., Holmen; Aiden Sommerfield, jr., Onalaska; Adam Thompson, sr., Sparta; Doubles: Joey Griebel, sr., Onalaska; Tony Nguyen, sr., Onalaska; Ethan Schamberger, sr., Aquinas; Mitchell Fortney, fr., Aquinas.

Singles player of the year: Anderson Fortney, Aquinas. Doubles team of the year: Ethan Schamberger and Mitchell Fortney, Aquinas; Coach of the year: Matt Devine, Tomah.

Second Team

Singles: Will Coffey, sr., Logan; Micah Bornitz, jr., Onalaska; Jonah Nick, sr., Tomah; Nolan Heath, jr., Central; Brandon McCormick, fr., Holmen; Max Klein, jr., Onalaska; Doubles: Paulie Reuteman Jr., sr., Aquinas; Sam Dickinson, so., Aquinas; Drew Shay, sr., Holmen; Kong Xiong, so., Holmen.

Honorable Mention

Lucas Go, so., Onalaska; Noah Snipes, fr., Holmen; Shane Willenbring, so., Aquinas; Anthony Lord, sr., Tomah; Doubles: Ethan Libbey, sr., Tomah; Logan Boulton, sr., Tomah; Cameron Elwer, so., Central; Gavin Richard, fr., Tomah; Nick Schaitel, jr., Tomah; Alex Androse, sr., Sparta.

COULEE

First Team

Singles: Jack Hehli, West Salem; Dalton Burns, Viroqua; Harry Devine, Viroqua; Sam Kane, Viroqua; Doubles: Kyle Hehli, West Salem; Krish Patel, West Salem; Ben Kane, Viroqua; Owen King, Viroqua; Nick Thelen, Viroqua; Carter Roels, Viroqua.

Player of the Year: Jack Hehli, West Salem.

Second Team

Singles: Dustin Kenyon, Viroqua; Sam Oliver, Mauston; Ethan Crusan, West Salem; Jesse Miller, West Salem; Doubles: Gavin Goss, Viroqua; Oden Snowdeal, Viroqua; Brady McCluskey, Mauston; Tyler Neron, Mauston; Jason Lu, West Salem; John Noelke, West Salem.

BOYS TRACK AND FIELD

MVC

First Team

100: Elijah Brown, so., Tomah; 200: Bennett Fried, jr., Central; 400: Braden Burke, so., Onalaska; 800: Andrew Hackbarth, jr., Logan; 1,600: Manny Putz, fr., Onalaska; 3,200: Manny Putz, fr., Onalaska; 110 hurdles: Keenan Hass, sr., Logan; 300 hurdles: Ty Leeser, sr., Holmen; 400 relay: Central (Quinn Servais, Bennett Fried, Cole Lapp, Isaac Dauffenbac); 800 relay: Central (Quinn Servais, Cole Lapp, Isaac Dauffenbach, Jackson Warren); 1,600 relay: Logan (Isaac Trohklimoinen, Dominic Kreiling, Jacob Hackbarth, Andrew Hackbarth); 3,200 relay: Onalsska (Tyler Lee, Drew Symons, Nick Rudrud, Jesse DeChambeau); High jump: Jackson Warren, sr., Central; Long jump: Bennett Fried, jr., Central; Triple jump: Bennett Fried, jr., Central; Shot put: Zay Boyd, sr., Logan; Discus: Griffin Banks, sr., Holmen; Pole vault: Andrew Weiss, jr., Holmen.

Second Team

100: Jackson Warren, sr., Central; 200: Elijah Brown, so., Tomah; 400: Myles Boayue, sr., Holmen; 800: Blake Burnstad, so., Onalaska; 1,600: Blake Burnstad, so., Onalaska; 3,200: Ronald Walters, sr., Onalaska; 110 hurdles: Quinn Servais, sr., Central; 300 hurdles: Cole Lapp, sr., Central; 400 relay: (Aquinas (David Malin, Jackson Flottmeyer, Quinn Miskowski, Declan Hass); 800 relay: Aquinas (David Malin, Walter Berns, Declan Hass, Quinn Miskowski); 1,600 relay: Central (Micah Mosley, Kody Pretasky, Job Neisius, Connor Mellor); 3,200 relay: Holmen (Samuel Homan, Carter Lawrence, Ethan Archer, Dylan Whitaker); High jump: Colin Adams, sr., Central; Long jump: Nick Odom, jr., Onalaska; Triple jump: Nick Odom, jr., Onalaska; Shot put: Martell Owens, sr., Logan; Discus: Martell Owens, sr., Logan; Pole vault: Alex Wagner, so., Central.

Honorable Mention

100: Myles Boayue, sr., Holmen; 200: Isaac Dauffenbach, sr., Central; 400: Nick Odom, jr., Onalaska; 800: Manny Putz, fr., Onalaska; 1,600: Ronald Walters, sr., Onalaska; 3,200: Cameron La Mere, sr., Holmen; 110 hurdles: Matthew Levandoski, sr., Holmen; 300 hurdles: Aaron Poelma, so., Central; 400 relay: Holmen (Luke LeClaire, Max LeClaire, Max Steffens, Jewel Jackson); 800 relay: Holmen (Jewel Jackson, Max LeClaire, Max Steffens, Lucas Strauss); 1,600 relay: Holmen (Kyle Jackson, Gillie Suarez, Lucas Strauss, Evan Larson); 3,200 relay: Logan (Ben Lenz, Joseph Duffrin, Roman Westrich, Dominic Kreiling); High jump: Ryan Bye, sr., Logan; Long jump: Quinn Miskowski, sr., Aquinas; Triple jump: Andrew Hackbarth, jr., Logan; Shot put: Anden Schieldt, jr., Central; Discus: Anden Schieldt, jr., Central; Pole vault: Jacob Hackbarth, fr., Logan.

Runner of the Year: Manny Putz, Onalaska; Track Athlete of the Year: Bennett Fried, Central; Coach of the Year: Darin Shepardson.

COULEE

First Team

Ryan Sokup, sr., Arcadia; Joe Nelson, sr., Arcadia; Jose Monroy, sr., Arcadia; Brennan Garbers, so., West Salem; Will Thompson, sr., G-E-T; Kaden Sullivan, fr., Viroqua; Abram Lassen, so., West Salem; Orin Schwier, sr., West Salem; Carter Walter, so., West Salem; Brennan Kennedy, West Salem; Nathan Riley, jr., Onalaska Luther; Jacob Bruns, jr., Onalaska Luther; Josiah Larson, sr., Onalaska Luther; Luke Schmeling, jr., Onalaska Luther; Miles Daniels, jr., Viroqua; Isaac Pratt, fr., Viroqua; Preston Buroker, jr., Viroqua; Addisu Wright, fr., Viroqua; Lance Jumbeck, sr., G-E-T; Xander Burmeister, so., G-E-T; Charlie Caya, jr., G-E-T; Carter Gold, sr., G-E-T; Evan Gluch, sr., Westby; Alexander Moldenhauer, sr., Onalaska Luther; Blake Williams, sr., Black River Falls.

Athlete of the Year: Will Thompson, G-E-T

Second Team

Carter Walter, so., West Salem; Trey Cowley, jr., Black River Falls; Elijah Sorenson, jr., G-E-T; Carter Gold, sr., G-E-T; Brennan Garbers, so., West Salem; Jose Monroy, sr., Arcadia; Kaden Sullivan, fr., Viroqua; Drew Teske, sr., Arcadia; Nathan Riley, jr., Onalaska Luther; Elijah Hoppe, so., Onalaska Luther; Josiah Larson, sr., Onalaska Luther; Brennan Kennedy, jr., West Salem; Anders Stakston, fr., Westby; Jack Weninger, jr., Westby; Grant McCauley, sr., Westby; Prince Preston, sr., Westby; Jhett Sherry, sr., Westby; Taylor Thunstedt, sr., Westby; Philip Gabrielson, fr., West Salem; Elliott Sjoquist, so., West Salem; Dawson Gronemus, jr., West Salem; Brady Scallon, sr., West Salem; Jack Schmeling, fr., Onalaska Luther; Eli Bolstad, sr., Onalaska Luther; Isaac Pratt, fr., Viroqua; Caleb Lightfoot, sr., G-E-T; Gavin Proudfoot, sr., Onalaska Luther.

Honorable Mention

Brennan kennedy, jr., West Salem; Carter Walter, so., West Salem; Addisu Wright, fr., Viroqua; Brennan Garbers, so., West Salem; Sam Ruiter, jr., G-E-T; Eli Larrington, sr., Westby; Drew Teske, sr., Arcadia; Connor Brown, sr., West Salem; Anders Stakston, fr., Westby; Jack Weninger, jr., Westby; Grant McCauley, sr., Westby; Prince Preston, sr., Westby; Abram Lassen, so., West Salem; Owen Sheehan, sr., West Salem; Thomas Roberts, so., West Salem; Corbyn Apfel, jr., West Salem; Nathan Riley, jr., Onalaska Luther; Luke Schmeling, jr., Onalaska Luther; Jacob Bruns, jr., Onalaska Luther; Noah Radloff, jr., Onalaska Luther; Jhett Sherry, sr., Westby; David Simonson, fr., Westby; Taylor Thunstedt, sr., Westby; Eli Larrington, sr., Westby; Zach Bjorklund, fr., Westby; Max Thew, sr., Viroqua; Trey Cowley, jr., Black River Falls; Justin Miller, jr., Onalaska Luther; Bennett Schumacher, sr., West Salem.

SCENIC BLUFFS

First Team

100: Tristin Miller, sr., New Lisbon; 200: Dan Peterson, sr., Brookwood; 400: Dan Peterson, sr., Brookwood; 800: Ethan David, sr., Necedah; 1,600: Gavin Benzing, jr., Bangor; 3,200: Gavin Benzing, jr., Bangor; 110 hurdles: Franklin Wildes, sr., Brookwood; 300 hurdles: Franklin Wildes, sr., Brookwood; 400 relay: Bangor (Cody Peterson, Brandon Gilbertson, Lucas Horman, Sam Crenshaw); 800 relay: Cashton (Jake Wall, Brett Hemmersbach, Riley Verken, Ethan Klinkner); 1,600 relay: Cashton (Jack Hilden, Jake Wall, Brett Hemmersbach, Michael Sueppel); 3,200 relay: Bangor (Gavin Benzing, Traevon Delaney, Isaiah Murphy, Nolan Langrehr); High jump: Nikita Shankle, jr., New Lisbon; Long jump: Franklin Wildes, sr., Brookwood; Triple jump: Jack Herried, so., Necedah; Shot put: Riley Verken, jr., Cashton; Discus: Jadyn Young, sr., Royall.

Most Valuable Track and Field Athlete: Franklin Wildes, Brookwood.

GIRLS TRACK AND FIELD

MVC

First Team

100: Lauren Jarrett, sr., Logan; 200: Julie Yang, so., Logan; 400: Kya Smith, so., Central; 800: Jillian Lonning, sr., Onalaska; 1,600: Anabella Filips, so., Holmen; 3,200: Anabella Filips, so., Holmen; 100 hurdles: Lily Joyce, so., Tomah; 300 hurdles: Alli Thomas, jr., Onalaska; 400 relay: Logan (Aaliyah Hamilton, Ava Dettwiler, Liberty Sprain, Lauren Jarrett); 800 relay: Aquinas (Macy Donarski, Gretta Gyllander, Sara Gyllander, Maddie Murphy); 1,600 relay: Onalaska (Isabela Gutierrez, Jillian Lonning, Eva Dryer, Keagan Anderson); 3,200 relay: Holmen (Grace Filips, Audra Newman, Ava Werner, Molly Twitchell); High jump: Kalli Knoble, sr., Logan; Long jump: Kalli Knoble, sr., Logan; Triple jump: Josie Blum, so., Onalaska; Shot put: Jacy Weisbrod, sr., Aquinas; Discus: Jadyn Roden, so., Holmen; Pole vault: Kamryn McNally, sr., Holmen.

Runner of the Year: Anabella Filips, Holmen; Track Athlete of the Year: Kalli Knoble, Logan; Coach of the Year: Darin Shepardson, Onalaska.

Second Team

100: Julie Yang, so., Logan; 200: Tayler Molling, so., Onalaska; 400: Isabela Gutierrez, fr., Onalaska; 800: Isabela Gutierrez, fr., Onalaska; 1,600: Alli Thomas, jr., Onalaska; 3,200: Sydney Valiska, so., Holmen; 100 hurdles: Josie Blum, so., Onalaska; 300 hurdles: Josie Blum, so., Onalaska; 400 relay: Aquinas (Macy Donarski, Sara Gyllander, Autumn Passehl, Maddie Murphy); 800 relay: Logan (Aaliyah Hamilton, Ava Dettwiler, Hennasy Schaffer, Liberty Sprain); 1,600 relay: Logan (Elsa Hirsch, Hennasy Schaffer, Tabitha Sward, Camille Johnson); 3,200 relay: Onalaska (Keagan Anderson, Kendall Luebker, Alara Running, Alli Nelson); High jump: MaKayla Ueeck, so., Tomah; Long jump: Josie Blum, so., Onalaska; Triple jump: Maya Amundson, so., Holmen; Shot put: Abby Rudrud, jr., Onalaska; Discus: Liberty Sprain, so., Logan; Pole vault: Elsa Hirsch, sr., Logan.

Honorable Mention

100: Kamryn McNally, sr., Holmen; 200: Lauren Jarrett, sr., Logan; 400: Elsa Hirsch, sr., Logan; 1,600: Audra Newman, so., Holmen; 3,200: Jillian Lonning, sr., Onalaska; 100 hurdles: Kalli Knoble, sr., Logan; 300 hurdles: Lily Joyce, so., Tomah; 400 relay: Onalaska (Taylor Molling, Carmen Roraff, Jenna Richgels, Mckenzie ZielEmma-Rudieke); 800 relay: Tomah (Hailey Kramlich, Zandrea Mason, Lily Joyce, Ashlynn Benish); 1,600 relay: Holmen (Maya Amundson, Audra Newman, Bailey Sommerville, Ava Werner); 3,200 relay: Central (Makenna Klingelhofer, Taryn Winga, Emilia Veum, Jenna Hutschenreuter); High jump: Kamryn McNalkly, sr., Holmen; Long jump: Kamryn McNally, sr., Holmen; Triple jump: Brittney Mislivecek, jr., Central; Shot put: Liberty Sprain, so., Logan; Discus: Greta Vianden, so., Logan; Pole vault: Josie Anderson, jr., Onalaska.

COULEE

First Team

Kaylee Hauge, so., G-E-T; Tauna Janssen, sr., G-E-T; Adrianna Rotering, so., G-E-T; Tegan Michalak, jr., Arcadia; Quinn Wenthe, sr., G-E-T; Meghan Nelson, jr., Westby; Alayna Stendahl, so., G-E-T; Kayli Bratberg, sr., G-E-T; Jordan Sanislowski, jr., G-E-T; Grace Shanley, sr., G-E-T; Ava Fisher, sr., Onalaska Luther; Audrey Zittel, sr., Onalaska Luther; Rachel Koenig, sr., Onalaska Luther; Lauren Wickus, fr., Onalaska Luther; Avali Bratberg, sr., G-E-T; Emily Nelson, sr., G-E-T; Kylie Schmitz, sr., G-E-T; Aleah Hunter, sr., G-E-T; Ali Fortun, sr., Westby; Jordan Stanislowski, jr., G-E-T; Jaden Hammes, jr., West Salem.

Athlete of the Year: Quinn Wenthe, G-E-T

Second Team

Erin Gluch, fr., Westby; Mia Olson, fr., West Salem; Adrianna Rotering, so., G-E-T; Meghan Nelson, jr., Westby; Quinn Wenthe, sr., G-E-T; Ava Fisher, sr., Onalaska Luther; Audrey Zittel, sr., Onalaska Luther; Isalynn Hagedorn, so., Onalaska Luther; Lauren Wickus, fr., Onalaska Luther; Alayna Stendahl, so., G-E-T; Kayli Bratberg, sr., G-E-T; Grace Stanley, sr., G-E-T; Emily Nelson, sr., G-E-T; Jacy Boberg, jr., Arcadia; Sky Reit, sr., Arcadia; Kianna Suchla, sr., Arcadia; Josee Pehler, so., Arcadia; Kennedy Garbers, fr., West Salem; Faith Minard, fr., West Salem; Taneea Henderson, sr., West Salem; Genevieve Merkel-Sprain, jr., West Salem; Montana Lindahl, jr., Westby; Gabbi Pardoe, sr., Black River Falls; Emma Kjos, so., Westby; Anna McConkey, jr., West Salem; Amelia Schmuck, so., G-E-T.

Honorable Mention

Maria Cannon, so., West Salem; Rachel Koenig, sr., Onalaska Luther; Denali Huebner, jr., Westby; Tegan Michalak, jr., Arcadia; Morgan Quackenbush, jr., West Salem; Morgan Kammel, jr., West Salem; Kianna Suchla, sr., Arcadia; Hailey Oelfke, so., West Salem; Emily Fechner, so., West Salem; Rylan Riste, so., West Salem; Maria Cannon, so., West Salem; Jacy Boberg, jr., Arcadia; Sky Reit, sr., Arcadia; Kianna Suchla, sr., Arcadia; Josee Pehler, so., Arcadia; Genevieve Merkel-Sprain, jr., West Salem; Emily Sanwick, so., West Salem; Faith Minard, fr., West Salem; Kennedy Garbers, fr., West Salem; Aubrey Jothen, jr., Westby; Natalie Benish, sr., Westby; Airiel Hamilton, fr., Westby; Audra Johnson, jr., Westby; Ali Fortun, fr., Westby; Macey Tauscher, jr., West Salem; Linnea Peterson, jr., Viroqua; Emma Kjos, so., Westby; Bethany Roethel, jr., Westby; Heidi Williams, jr., Black River Falls.

SCENIC BLUFFS

First Team

100: Megan Marr, jr., Bangor; 200: Megan Marr, jr., Bangor; 400: Adrianna Biever, fr., Cashton; 800: Kimberlee Downing, sr., Brookwood; 1,600: Marah Gruen, so., Royall; 3,200: Mara Gruen, so., Royall; 100 hurdles: Mckenzie Woods, sr., Brookwood; 300 hurdles: Mckenzie Woods, sr., Brookwood; 400 relay: Bangor (Grace Wenthold, Megan Marr, Aubrey Langrehr, Aliyah Langrehr); 800 relay: Brookwood (Taylor Freed, Savannah Groom-Cruz, Kristin Berg, Cora Brandau); 1,600 relay: Brookwood (Lainey Teynor, Katie Gruen, Mckenzie Woods, Amelia Muellenberg); 3,200 relay: Brookwood (Alexis Lacy, Yareni Cruz, Alice Wiedmeyer, Katie Gruen); High jump: Makayla Gooselaw, fr., Cashton; Long jump: Marah Gruen, so., Royall; Triple jump: Marah Gruen, so., Royall; Shot put: Cora Brandau, jr., Brookwood; Discus: Cora Brandau, jr., Brookwood.

SPORTSMANSHIP

MVC

Baseball

Isaac Kujak, sr., Aquinas; Drew Wonderling, jr., Central; Kyle Gerold, sr., Holmen; Johnny Leaver, so., Logan; Sam Pica, jr., Onalaska; Tucker Smith, sr., Sparta; Cody Quist, jr., Tomah.

Softball

Jenna Gansen, Onalaska; Shealynn Bahr, Aquinas; Sierra Sake, Holmen; Cora Hanson, Central; Caylie Sharpf, Logan; Payton Eilers, Sparta; Kennedy Noth, Tomah.

Boys Golf

Tristan Mlsna, jr., Onalaska; Colton Flock, sr., Sparta; Carter Gault, jr., Holmen; JB Wieser, sr., Aquinas; Owen Walker, jr., Tomah; David Eber, jr., Central.

Boys tennis

Jon Herath, sr., Logan; Adam Troyanek, jr., Holmen; Calyn Ngeth, sr., Onalaska; Conner Perry, sr., Central; Alex Kress, sr., Sparta; Eric Erdman, sr., Tomah; Karson Hoag, sr., Tomah; Jarryd Helfrich, sr., Aquinas.

Boys Track and Field

Kyle Jackson, Holmen; Jackson Warren, Central; Sam Veenstra, Logan; Nick Odom, Onalaska; Brayden Siekert, Sparta; Cash Lofgren, Tomah.

Olivia Hall, Holmen; Ava Blegen, Central; Lauren Randler, Logan; Alli Thomas, Onalaska; Shannon Hoffman, Sparta; Rebecca Van Hoof, Tomah.

SCENIC BLUFFS

Baseball

Dawson Daines, Bangor; Payton Havlik, Brookwood; Alec Wall, Cashton; Nathan Fuchs, Hillsboro; Dominic Steffen, Necedah; Sam Duckworth, New Lisbon; Nate Vieth, Royall; Zander Myers, Wonewoc-Center.

Softball

Samantha Nelson, Bangor; Kylie Powell, Brookwood; Lily Sanders, Cashton; Toni Mitchell, Hillsboro; Paige Lowery, Necedah; Josye Keltner, New Lisbon; Kasey Jones, Royall; Ana Roehling, Wonewoc-Center.

Boys Track and Field

Sam Crenshaw, Bangor; Carter Arbuckle, Brookwood; Jack Hilden, Cashton; Russell Jackson, Hillsboro; Jack Herried, Necedah; Keagan Shankle, New Lisbon; Jack Hanratty, Royall; Corbin Fitzgerald, Wonewoc-Center.

Girls Track and Field

Molly Bachman, Bangor; Alice Wiedmeyer, Brookwood; Sandi Canelo, Cashton; Savannah Britzke, Hillsboro; Kylee Dukelow, Necedah; Rachel Hanan, New Lisbon; Emma Green, Royall; Anna Baker, Wonewoc-Center.

