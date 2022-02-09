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HIGH SCHOOL GYMNASTICS

Tribune/Daily News Gymnastics Honor Roll

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Sparta Ella Hemker

Sparta's Ella Hemker salutes after her floor routine at the McLellan Invitational in Holmen. Hemker won the event with a score of 9.55, and that performance remains the area's best this season.

 NATE BEIER For the Tribune

Through Feb. 9

ALL-AROUND: Kamryn McNally (Holmen) 36.85; Ella Hemker (Sparta) 36.75; Lily Wiegand (Sparta) 36.7; Taliya Michlig (West Salem co-op) 36.2; Morgan Siekert (Viroqua co-op) 35.975; Abby Miller (G-E-T co-op) 35.4; Savannah Clark (Sparta) 35.45; Natalya Franz (Winona) 35.5; Harley Bartels (Holmen) 35.025; Maddy Lau-Melby (Holmen) 34.95.

BALANCE BEAM: Harley Bartels (Holmen) 9.45; Savannah Clark (Sparta) 9.375; Morgan Siekert (Viroqua co-op) 9.35; Ava Clark (Holmen) 9.25; Ella Hemker (Sparta) 9.25; Abby Miller (G-E-T co-op) 9.25; Lily Wiegand (Sparta) 9.25; Isabell Korn (Viroqua co-op) 9.225; Kamryn McNally (Holmen) 9.2; Maddy Lau-Melby (Holmen) 9.0.

Harley Bartels mug

Bartels

FLOOR EXERCISE: Ella Hemker (Sparta) 9.55; Lily Wiegand (Sparta) 9.525; Kamryn McNally (Holmen) 9.5; Harley Bartels (Holmen) 9.45; Isabell Korn (Viroqua co-op) 9.4; Morgan Siekert (Viroqua co-op) 9.3; Maddy Lau-Melby (Holmen) 9.275; Savannah Clark (Sparta) 9.2; Abby Miller (G-E-T co-op) 9.2; Marin Schibbelhut (Onalaska/Luther) 9.2.

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UNEVEN BARS: Isabell Korn (Viroqua co-op) 9.375; Ella Hemker (Sparta) 9.2; Taliya Michlig (West Salem co-op) 9.05; Kamryn McNally (Holmen) 8.95; Natalya Franz (Winona) 8.875; Morgan Siekert (Viroqua co-op) 8.85; Harley Bartels (Holmen) 8.8; Katie Lange (Holmen) 8.8; Lily Wiegand (Sparta) 8.775; Ava Clark (Holmen) 8.6; Savannah Clark (Sparta) 8.6.

VAULT: Kamryn McNally (Holmen) 9.65; Ella Hemker (Sparta) 9.5; Lily Wiegand (Sparta) 9.5; Natalya Franz (Winona) 9.3; Savannah Clark (Sparta) 9.25; Taliya Michlig (West Salem co-op) 9.1; Maddy Lau-Melby (Holmen) 9.0; Morgan Siekert (Viroqua co-op) 9.0; Emma Lubinsky (Holmen) 8.95; Pippa Serleth (Winona) 8.9.

— Todd Sommerfeldt

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