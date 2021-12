Tribune Fall All-Conference

FOOTBALL

MVC

FIRST TEAM

Offense

QB: Ayden Larson, sr., Onalaska; Vito Massa, sr., River Falls; RB: Cole Evavold, sr., River Falls; CJ McConkey, sr., West Salem; WR: Nick Odom, jr., Onalaska; Michael Skemp, sr., Onalaska; TE: Ethan Campbell, sr., River Falls; OL: Tanner Zepczyk, sr., River Falls; Jack Gehl, sr., River Falls; Sam Wallace, sr., Onalaska; Ryan Nickles, sr., West Salem; Otto Fredrick, sr., Holmen.

Defense

DL: Eddie Loesch, sr., River Falls; Martell Owens, sr., Logan; Marquis Cagle, sr., Central; Connor Bahr, jr., West Salem; LB: Carson Westcott, sr., Holmen; CJ McConkey, sr., West Salem; Sam Pica, jr., Onalaska; Taylor Haydon, sr., River Falls; DB: Wyatt Bell, jr., River Falls; Nate Weick, sr., River Falls; Jack Hehli, sr., West Salem; Boston Brindley, jr., Central.

Offensive Player of the Year: Vito Massa, River Falls. Defensive Player of the Year: Eddie Loesch, River Falls. Lineman of the Year: Tanner Zepczyk, River Falls. Coach of the Year: Ryan Scherz, River Falls.

SECOND TEAM

Offense

QB: Mason Herlitzke, sr., Central; Brett McConkey, jr., West Salem; RB: Luke LeClaire, sr., Holmen; Nick Kent, sr., Sparta; WR: Michael Schurman, sr., River Falls; Jackson Warren, sr., Central; TE: Cade Myzsewski, jr., River Falls; OL: Monty Wilson, sr., River Falls; Maverick Kaminski, jr., River Falls; Sam Roberts, sr., Central; Kellen Wright, jr., West Salem; Griffin Banks, sr., Holmen.

Defense

DL: Ryan Langer, sr., River Falls; Reid Rasmussen, sr., West Salem; Troy Knutson, sr., Holmen; Ty Lietzau, sr., Sparta; OLB: Noah LaFleur, sr., West Salem; ILB: Tye Klass, sr., Sparta; Sam Veenstra, sr., Logan; Ethan Shepard, sr., Central; DB: Quinn Servais, sr., Central; Jack Hirstein, sr., River Falls; Chris Calico, jr., West Salem; Chris Jacobs, sr., Sparta.

HONORABLE MENTION

RB: Ethan Shepard, sr., Central; Breken Turner, sr., Holmen; WR: Carson Kelsey, sr., Sparta; Porter Pretasky, sr., Central; Drew Brookman, jr., Tomah; OL: Curtis Leaver, sr., Logan; Ty Larsen, sr., River Falls; Kaleb Yang, sr., Onalaska; Dylan Liethen, sr., Holmen; Line: Canaan Schwarz, sr., West Salem; K: Ben Faas, sr., Onalaska; DL: Hayden Brueggeman, sr., Sparta; Tanner Matthias, jr., Tomah; ILB: Gavin Kohel, jr., River Falls; DB: Johnny Leaver, so., Logan; Sam Schmidt, sr., West Salem.

COULEE

FIRST TEAM

Offense

QB: Jackson Flottmeyer, jr., Aquinas; RB: Grant McCauley, sr., Westby; Colin Boyarski, jr., Altoona; WR: Mike Roou, sr., Black River Falls; Quinn Miskowski, sr., Aquinas; TE: Brett Crume, jr., Westby; OL: Richard Gomez, sr., Arcadia; Craig Ervin, sr., Altoona; Preston Horihan, sr., Aquinas; Shane Willenbring, so., Aquinas; Dylan Nottestad, sr., Westby. PK: Jackson Flottmeyer, jr., Aquinas. ST: Collin Conzemius, jr., Aquinas.

Defense

DL: Richard Gomez, sr., Arcadia; Joe Nelson, sr., Arcadia; Zander Skrede, sr., Aquinas; LB: Colin Boyarski, jr., Altoona; Kaden Updike, sr., Arcadia; Justice Vaaler, so., G-E-T; Calvin Hargrove, jr., Aquinas; Grant McCauley, sr., Westby; DB: Ryan Sokup, sr., Arcadia; Michael Lium, sr., Aquinas; Ethan Schamberger, sr., Aquinas; Bo Milutinovich, jr., Westby; P: Kaden Updike, sr., Arcadia.

Player of the Year: Jackson Flottmeyer, Aquinas; Lineman of the Year: Dylan Nottestad, Westby.

SECOND TEAM

Offense

QB: Kaden Updike, sr., Arcadia; RB: Ryan Sokup, sr., Arcadia; Calvin Hargrove, jr., Aquinas; WR: Jackson Christenson, sr., Aquinas; Bo Milutinovich, jr., Westby; TE: Brett Rebhahn, sr., Arcadia; OL: Logan Bremer, sr., Arcadia; Braxton Lang, sr., Altoona; Isaac Johnson, sr., Black River Falls; Thomas Haney, jr., G-E-T; Austin Holmes, sr., Viroqua; Isaac Hoff, sr., Westby. PK: Mike Roou, sr., Black River Falls. ST: Prince Preston, sr., Westby.

Defense

DL: Robert Cogswell, sr., Aquinas; Lars Braunreiter, sr., G-E-T; Rhett Stenslien, so., Westby; Isaac Hoff, sr., Westby; LB: Tommy Tomesh, jr., Altoona; Blake Williams, sr., Black River Falls; Zach Scwartz, sr., Aquinas; Pierson Feehan, sr., Aquinas; DB: Jackson McCormick, sr., Black River Falls; Jackson Berg, so., Altoona. P: Jackson Flottmeyer, sr., Aquinas.

HONORABLE MENTION

QB: Evan Voss, jr., Black River Falls; Dillon Ellefson, sr., Westby; RB: Rhett Stenslien, so., Westby; Nate Schindler, jr., G-E-T; Joe Penchi, sr., Aquinas; WR: Cam Boland, jr., Arcadia; Karsten Hunter, sr., Black River Falls; Brady Seiling, jr., G-E-T; Collin Conzemius, jr., Aquinas; OL: Jack Ziegerweid, sr., Arcadia; Tyler Thommesen, sr., Altoona; Anthony Bloomberg, sr., Altoona; Riley Klar, sr., Aquinas; Will Hansen, sr., Aquinas; DL: Logan Bremer, sr., Arcadia; LB: Dawson Sahm, sr., Altoona; Brett Rebhahn, sr., Arcadia; Jackson Hoyum, jr., Viroqua; Damien Lee, jr., Aquinas; DB: Cam Boland, jr., Arcadia; Connor Mattison, sr., Altoona; Chris Wilson, sr., Aquinas; Brady Seiling, jr., G-E-T; Prince Preston, sr., Westby; Blake Sutton, sr., Westby; PK: Xia Her, sr., Altoona; P: Grant McCauley, sr., Westby.

SCENIC BLUFFS

FIRST TEAM

Offense

QB: Landen Murphy, sr., Necedah; RB: Mathieu Oesterle, sr., Bangor; Colin O’Neil, jr., Cashton; Mekhi Baradji, sr., Necedah; Nikita Shankle, jr., New Lisbon; TE: Josiah Hansen, sr., Necedah; SE: Dylan Bayer, sr., Cashton; OL: Sam Horstman, sr., Bangor; Evan Klinker, jr., Brookwood; Zack Mlsna, jr., Cashton; Gavin Proudfoot, sr., Onalaska Luther; Brandon Fuller, jr., Necedah; Utility: Austin Frye, sr., Brookwood; P: Stephen Daley, sr., Necedah.

Player of the Year: Nikita Shankle, New Lisbon; Lineman of the Year: Zack Mlsna, Cashton; Coach of the Year: Brad Bever, New Lisbon; Assistant Coach of the Year: Jarod Ulrich, New Lisbon.

Defense

DL: Jonah Larson, jr., Bangor; Evan Klinker, jr., Brookwood; Zack Mlsna, jr., Cashton; DE: Lincoln Klinge, sr., Cashton; Gavin Proudfoot, sr., Onalaska Luther; ILB: Dawson Daines, sr., Bangor; Marcus Forsythe, sr., New Lisbon; OLB: Mathieu Oesterle, sr., Bangor; Mekhi Baradji, sr., Necedah; DB: Dan Peterson, sr., Brookwood; Landen Murphy, sr., Necedah; Ashton Pfaff, jr., New Lisbon; PK: Sam Crenshaw, so., Bangor.

SECOND TEAM

Offense

QB: Dillon Yang, sr., Onalaska Luther; RB: Dan Peterson, sr., Brookwood; Ethan Klinkner, so., Cashton; Stephen Daley, sr., Necedah; Bryce Gruen, sr., Royall; TE: Lincoln Klinger, sr., Cashton; SE: Nate Riley, jr., Onalaska Luther; OL: Trevor Horstman, sr., Bangor; Jonah Larson, jr., Bangor; Gabe Peterson, sr., Cashton; Sam Duckworth, jr., New Lisbon; Ean Quarne, sr., New Lisbon.

Defense

DL: Bryan Rivera, sr., Cashton; Brandon Fuller, jr., Necedah; Sam Duckworth, jr., New Lisbon; DE: Dominic Bohn, sr., Necedah; Chris Hart, jr., New Lisbon; ILB: James Hundt, sr., Cashton; Josiah Hansen, sr, Necedah; OLB: Dustin McDonald, jr., Bangor; Tanner Bass, jr., Onalaska Luther; DB: Brady Hemmersbach, so., Cashton; Ethan Klinkner, so., Cashton; Eli Bolstad, sr., Onalaska Luther.

HONORABLE MENTION

Ashton Michek, Bangor; Clayton Lyga, Bangor; Tanner Jones, Bangor; Payton Havlik, Brookwood; Jaydon Kaltermann, Brookwood; Franklin Wildes, Brookwood; Brett Hammersbach, Cashton; Esden Schroeder, Cashton; Austin Culpitt, Cashton; Justin Miller, Onalaska Luther; Nate Trocinski, Onalaska Luther; Logan bahr, Onalaska Luther; Chris Fowler, Necedah; Noah Blum, Necedah; Luke Kiesling, Necedah; Jake Cox, New Lisbon; Mason Baldwin, New Lisbon; Casey Wetters, New Lisbon; Gabe Keenan, Royall; Ethan Palamaruk, Royall; Gunnar Wopat, Royall.

DAIRYLAND

FIRST TEAM

Offense

QB: Cain Fremstad, sr., Blair-Taylor; RB: Ben Dickinsen, jr., Augusta; Riley Stiehl, sr., Pepin/Alma; WR: Devon McCune, jr., Whitehall; Wyatt Seibel, sr., C-FC; TE/FB: Apollo Bergmann, sr., Pepin/Alma; OL: Payton Bellerive, sr., Pepin/Alma; Hunter Kirchoff, sr., Augusta; Ian Pank, sr., Whitehall; Sawyer Deetz, sr., Eleva-Strum; Isaiah Waggoner, sr., Augusta; Utility: Jonathan Thorn, sr., Whitehall; PK: Eddie Her, sr., Melrose-Mindoro.

Defense

DL: Apollo Bergmann, sr., Pepin/Alma; Colton Sluga, sr., Whitehall; DE: Ian Pank, sr., Whitehall; Logan Stensen, sr., Augusta; ILB: Eric Kleinhans, jr., Whitehall; Logan Dusek, sr., Pepin/Alma; OLB: Gabe Armitage, jr., Blair-Taylor; Marcus Livingston, sr., Augusta; DB: Levi White, jr., Augusta; Axel Noll, sr., Pepin/Alma; Jonathan Thorn, sr., Whitehall; Utility: Ethan Stanton, sr., Melrose-Mindoro; P: Hunter Guenther, jr., Independence/Gilmanton.

SECOND TEAM

Offense

QB: Brennan King, jr., Augusta; Austin Becker, sr., C-FC; RB: Raef Radcliffe, sr., Melrose-Mindoro; Marcus Livingston, sr., Augusta; WR: Evan Olson, so., Pepin/Alma; Evan Nehring, jr., Blair-Taylor; TE/FB: Hunter Breaker, jr., Augusta; Eric Kleinhans, jr., Whitehall; OL: Isaiah Washington, sr., Blair-Taylor; Carson Rieck, sr., Independence/Gilmanton; Ayden Lisowski, jr., C-FC; Ty Patterson, sr., Melrose-Mindoro; Justin Fremstad, sr., Whitehall; Utility: Eddie Her, sr., Melrose-Mindoro; PK: Evan Creighton, sr., Pepin/Alma.

Defense

DL: Hunter Kirchoff, sr., Augusta; Dylan Elvaker, jr., Blair-Taylor; DE: Evan Nehring, jr., Blair-Taylor; Brennan King, jr., Augusta; ILB: Braydon Lockington, so., Melrose-Mindoro; Hunter Breaker, jr., Augusta; OLB: Ashton Olson, sr., Melrose-Mindoro; Madox Stewart, so., Pepin/Alma; DB: Colton Lejcher, sr., Blair-Taylor; Tyler Brixen, sr., Augusta; Austin Becker, sr., C-FC; Utility: Isaac Skoyen, sr., Whitehall; P: Devon McCune, jr., Whitehall.

RIDGE AND VALLEY

FIRST TEAM

Offense

QB: Max Oleson, sr., Highland; RB: Jed Scallon, sr., Ithaca; Brett McGuire, sr., Highland; Aiden Brosinski, sr., De Soto; Will Brunley, sr., Ithaca; WR: Chas Keller, sr., Ithaca; Drew Nankey, sr., Highland; TE: Cal Dorota, sr., Highland; C: Blake Dax, jr., Highland; OL: Caleb Marchwick, sr., Ithaca; Josh Boardman, sr., De Soto; Josiah Greene, sr., Highland; Jacob Manning, sr., Ithaca; PK: Max Oleson, sr., Highland; ST: Aiden Brosinski, sr., De Soto.

Offensive Player of the Year: Max Oleson, Highland; Defensive Player of the Year: Cal Dorota, Highland; Lineman of the Year: Caleb Marchwick, Ithaca; Coach of the Year: Mike Aide, Highland; Assistant Coach of the Year: Jeff Johnson, Riverdale.

Defense

DE: Josh Boardman, sr., De Soto; Josiah Greene, sr., Highland; DL: Caleb Marchwick, sr., Ithaca; Sam Talo, jr., Highland; Nathan Woodhouse, sr., De Soto; LB: Jed Scallon, sr., Ithaca; Cal Dorota, sr., Highland; Brenner Brown, sr., Boscobel; Aiden Brosinski, sr., De Soto; Evan Payne, jr., Wauzeka-Steuben/Seneca; DB: Max Oleson, sr., Highland; Dylan Kagel, sr., Riverdale; Parker Hisel, sr., Ithaca; P: Max Oleson, sr., Highland.

SECOND TEAM

Offense

QB: Benji Clary, sr., Ithaca; RB: Noah Loos, sr., Boscobel; Isaiah Stokes, so., Hillsboro; WR: Landon Pedretti, so., De Soto; Bryce Bollant, jr., Highland; TE: Chase Chitwood, fr., Riverdale; C: Nicholas Walz, so., Wauzeka-Steuben/Seneca; OL: Sam Talo, sr., Highland; Nathan Woodhouse, sr., De Soto; ST: Brock Nelson, sr., Ithaca.

Defense

DE: Hayden Stahlke, sr., Hillsboro; Jacob Manning, sr., Ithaca; DL: Joseph Mezera, sr., Wauzeka-Steuben/Seneca; Mason Welsh, sr., Highland; LB: Lennart Schmidt, jr., De Soto; Brett McGuire, sr., Highland; DB: Chase Keller, sr., Ithaca; Weston Frost, sr., Highland; P: Dylan Kagel, sr., Riverdale.

VOLLEYBALL

MVC

FIRST TEAM

Ellie Kline, sr., l, Holmen; Harley Bartels, sr., mh, Holmen; Jacy Weisbrod, sr., oh, Aquinas; Lauren Noth, jr., oh, Tomah; Ava Smith, sr., oh, Onalaska; Macy Donarski, jr., s, Aquinas; Jazzy Davis, jr., mh, Logan.

Player of the Year: Ellie Kline, Holmen. Coach of the Year: Sammi Maier, Holmen.

SECOND TEAM

Mara Schmidt, sr., oh, Holmen; Shea Bahr, jr., oh, Aquinas; Natalie Mumm, sr., mh, Onalaska; Ava Dettwiler, so., s, Logan; Hannah Walters, sr., l, Tomah; Abby Schell, jr., s, Sparta; Lauren Buley, jr., oh, Central.

HONORABLE MENTION

Claire Pedretti. So., oh, Onalaska; Jenny Garves, sr., s, Onalaska; Rayna McArdle, so., s, Holmen; Kyla Christnovich, jr., mh, Holmen; Bailey Theusch, sr., l, Aquinas; Sydney Emineth, jr., mh, Aquinas; Avery Veenendall, jr., s, Central; Nola Bantle-Felt, sr., oh, Central; Ella Boge, so., l, Logan; Jojo Davis, sr., oh, Logan; Asha Eckelberg, sr., s, Tomah; Aisha Fritsche, so., oh, Tomah; Josie Edwards, jr., mh, Sparta; Macey Oswald, jr., l, Sparta.

COULEE

FIRST TEAM

Jaden Hammes, jr., West Salem; Jayda Berg, jr., Westby; Genevieve Norman-Sprain, jr., West Salem; Rachel Koenig, sr., Onalaska Luther; Halle Schwartz, sr., Onalaska Luther; Sky Reit, sr., Arcadia; Bethany Roethel, jr., Westby.

Player of the Year: Jaden Hammes, West Salem.

SECOND TEAM

Makayla Nortman, sr., Black River Falls; Morgan Kammel, jr., West Salem; Lindsey Lettner, sr., G-E-T; Adelaide Hagedorn, sr., Onalaska Luther; Finley Konrad, sr., Westby; Leah Wintrone, sr., Onalaska Luther; Summer Rufsholm, sr., Black River Falls.

HONORABLE MENTION

Kendall Burkhamer, jr., West Salem; Ella Johnson, sr., Westby; Bryne Swenson, fr., Viroqua; Anna McConkey, jr., West Salem; Kate Fitzgerald, sr., West Salem; Jenna Bertolotti, sr., Onalaska Luther; Aaliyah Fox, jr., Viroqua; Celia Amrhein, sr., Viroqua; Kendra Hillyer, jr., West Salem.

SCENIC BLUFFS

FIRST TEAM

Madisyn Herman, sr., Bangor; Taylor Jacobson, sr., Bangor; Malia Liska, sr., Hillsboro; Michelyn Hansen, fr., Hillsboro; Marah Gruen, so., Royall; Kelsey Justman, so., Wonewoc-Center; Shelby Justman, sr., Wonewoc-Center.

Player of the Year: Kelsey Justman, Wonewoc-Center.

SECOND TEAM

Aliyah Langrehr, sr., Bangor; Vanessa Anderson, so., Brookwood; Braylee Hyatt, jr., Cashton; Toni Mitchell, jr., Hillsboro; Brooklyn Gruen, so., Royall; Jaelyn Stowe, sr., Wonewoc-Center; Nicole Totzke, sr., Wonewoc-Center.

HONORABLE MENTION

Joeryn Freit, Bangor; Madeline Janisch, Bangor; Kristin Berg, Brookwood; Cora Brandau, Brookwood; Taylor Bayer, Cashton; Peyton Sullivan, Hillsboro; Paige Uksas, Necedah; Marysta Saylor, Necedah; Libby Rogers, New Lisbon; Hailey Remm, New Lisbon; Makayla Martin, Royall; Bryn Ertel, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

FIRST TEAM

Jenna Gianoli, sr., De Soto; Camryn Venner, sr., De Soto; Gracyn Beck, jr., De Soto; Emma Schoen, sr., Ithaca; Carrie Neefe, sr., Kickapoo; Adisynne Wiegel, sr., Kickapoo; Macey Wood, sr., La Farge; Maddy Benson, jr., La Farge; Sarah Hanson, sr., North Crawford; Grace Check, jr., Seneca; Kendra Chambers, jr., Seneca; Renee Spencer, sr., Weston.

Player of the Year: Jenna Gianoli, De Soto; Setter of the Year: Adisynne Wiegel, Kickapoo; Hitter of the Year: Carrie Neefe, Kickapoo; Libero of the Year: Grace Check, seneca; Coach of the Year: Ashley Wateski, De Soto.

HONORABLE MENTION

Lindsey Stevenson, sr., North Crawford; Zoe Clark, sr., North Crawford; Gracie Hooker, sr., Wauzeka-Steuben; McKenzie Moser, sr., De Soto; Brooklyn Granger, sr., Ithaca; Katelin Hanson, sr., La Farge; Aubrey Wallin, jr., Seneca; Taylor Olson, sr., Weston.

BOYS CROSS COUNTRY

MVC

FIRST TEAM

Manny Putz, fr., Onalaska; Ron Walters, sr., Onalaska; Austin Oyen, sr., Onalaska; Cameron LaMere, sr., Holmen; Tyler Lee, sr., Onalaska; Alec Taylor, sr., Aquinas; Jonathan Skemp, so., Aquinas.

Runner of the Year: Manny Putz, Onalaska. Coach of the Year: Darin Shepardson, Onalaska.

SECOND TEAM

Blake Burnstad, so., Onalaska; Wesley Barnhart, jr., Central; Nick Drye, sr., Aquinas; Ethan Archer, so., Holmen; Jesse DeChambeau, sr., Onalaska; Nick Rudrud, jr., Onalaska; Kenton Newman, sr., Holmen.

HONORABLE MENTION

Ty Schanhofer, sr., Tomah; Brayden Siekert, jr., Sparta; Gillie Suarez, jr., Holmen; Vaughn Rice, sr., Sparta; Roman Westrich, jr., Central; Nathan Novak, jr., Holmen; Jacob San Miguel, sr., Central.

COULEE

FIRST TEAM

Brennan Garbers, so., West Salem; Jose Monroy, sr., Arcadia; Dawson Gronemus, jr., West Salem; Taylor Thunstedt, sr., Westby; Eli Larrington, sr., Westby; Vincent Schwarz, sr., West Salem; Sam Ruiter, jr., G-E-T.

Athlete of the Year: Brennan Garbers, West Salem.

SECOND TEAM

Blaine Wheeler, sr., West Salem; Carter Gold, sr., G-E-T; Ethan Burmeister, sr., G-E-T; Max Wolf, sr., West Salem; Cole Lockington, so., Arcadia; Cooper Gelhaus, jr., Viroqua; Collin Nandke, jr., G-E-T.

HONORABLE MENTION

Philip Gabrielson, fr., West Salem; Lance Jumbeck, sr., G-E-T; Noah Radloff, jr., Onalaska Luther; Jhett Sherry, sr., Westby; Xander Burmeister, so., G-E-T; Drew Anderson, fr., West Salem; Tom Stenberg, fr., West Salem.

SCENIC BLUFFS

FIRST TEAM

Gavin Benzing, jr., Bangor; Dylan Powell, jr., Brookwood; Jordan Erickson, sr., Hillsboro; Ethan David, sr., Necedah; Dylan Kaduc, so., Cashton; Traevon Delaney, fr., Bangor; Nolan Langrehr, so., Bangor.

SECOND TEAM

Parker Skala, so., Hillsboro; Keegan Shankle, jr., New Lisbon; Wyatt Maurhoff, so., Brookwood; Aryn Lochen, so., Bangor; Caston Gosda, fr., Brookwood; Jonathan Hock, jr., Brookwood; Luke Clements, fr., Cashton.

RIDGE AND VALLEY

FIRST TEAM

Nolan Reese, jr., Kickapoo/La Farge; Corey Camlek, sr., Kickapoo/La Farge; Garrett ray, sr., Shullsburg/Belmont; Isaac Reichmann, sr., Wauzeka-Steuben; Ryther Gehrke, so., Kickapoo/La Farge; Dylan Jacks, sr., Kickapoo/La Farge; Luke Patterson, fr., River Ridge.

Runner of the Year: Nolan Reese, Kickapoo/La Farge.

SECOND TEAM

Carter Kettler, so., Shullsburg/Belmont; Brett Wagner, fr., Wauzeka-Steuben; James Carstens, fr., North Crawford; Jonah Reichmann, sr., Wauzeka-Steuben; Seth Greeno, fr., De Soto; Zach Yaktin, jr., De Soto; Sam Miller, fr., Kickapoo/La Farge.

GIRLS CROSS COUNTRY

MVC

Alli Thomas, jr., Onalaska; Anabella Filips, so., Holmen; Sydney Valiska, so., Holmen; Ellie Haverland, sr., Logan; Bailey Sommerville, fr., Holmen; Ashley Janisch, sr., Logan; Brianna Grilley, fr., Central.

Runner of the Year: Alli Thomas, Onalaska; Coach of the Year: Steve Mally, Holmen.

SECOND TEAM

Grace Filips, sr., Holmen; Keagan Anderson, so., Onalaska; Elle Stussy, sr., Holmen; Molly Twitchell, jr., Holmen; Taylor Bembnister, jr., Holmen; Taryn Winga, jr., Central; Jillian Lonning, sr., Onalaska.

HONORABLE MENTION

Trista Szafran, sr., Logan; Siri Anderson, so., Onalaska; Naomi Koch, jr., Aquinas; Ruthie Hale, so., Aquinas; Emilia Veum, jr., Central; Chloe Allen, so., Sparta; Emma Blackdeer, sr., Sparta.

COULEE

FIRST TEAM

Macey Tauscher, jr., West Salem; Mia Olson, fr., West Salem; Adrianna Rotering, so., G-E-T; Audra Johnson, jr., Westby; Lauren Wickus, fr., Onalaska Luther; Tegan Michalik, jr., Arcadia; Denali Huebner, jr., Westby.

Athlete of the Year: Macey Tauscher, West Salem.

SECOND TEAM

Delilah Boberg, fr., G-E-T; Morgan Quackenbush, jr., West Salem; Quinn Wenthe, sr., G-E-T; Alena Donahue, jr., West Salem; McKenna LaFleur, so., West Salem; Tauna Janssen, sr., G-E-T; Casidi Pehler, so., Arcadia.

HONORABLE MENTION

Breann Harris, sr., G-E-T; Avali Bratberg, sr., G-E-T; Rachel Diehl, so., Viroqua; Kennedy Garbers, fr., West Salem; Aubrey Jothen, jr., Westby; Raegan Davey, sr., Westby; Hannah Siegler, sr., G-E-T.

SCENIC BLUFFS

FIRST TEAM

Marah Gruen, so., Royall; Anna Fronk, fr., Bangor; Kimberlee Downing, sr., Brookwood; Margarita Silva, jr., Brookwood; Mateya Kaduc, fr., Cashton; Bliss KNox, fr., Bangor; Savannah Britzke, jr., Hillsboro.

SECOND TEAM

Chelsie Paulsen, jr., Cashton; Isabell Korn, fr., Cashton; Katie Gronemus, so., Cashton; Amelia Muellenberg, so., Brookwood; Lainey Teynor, sr., Brookwood; Alexis Lacy, so., Brookwood; Katie Gruen, jr., Brookwood.

RIDGE AND VALLEY

FIRST TEAM

Anelise Egge, sr., Kickapoo/La Farge; Agnes Carstens, fr., North Crawford; Autumn Jacks, so., Kickapoo/La Farge; Jayla Nagel, jr., Kickapoo/la Farge; Ella Woodworth, jr., Shullsburg/Balmont; Lilly Geary, jr., Kickapoo/La Farge; Ally Ihm, sr., Cassville.

Runner of the Year: Anelise Egge, Kickapoo/La Farge.

SECOND TEAM

Jadence Nagel, fr., Kickapoo/La Farge; Anna Hardyman, sr., Shullsburg/Belmont; Faye Bassington, sr., North Crawford; Jessica Patterson, jr., River Ridge; Colene Grefe, sr., Kickapoo/La Farge; Jada Ralph, sr., Wauzeka-Steuben; Sarah Bransky, so., North Crawford.

GIRLS GOLF

MVC

FIRST TEAM

Sophie Pokela, sr., Tomah; Brin Neumann, jr., Tomah; Allison Balduzzi, sr., Onalaska; Amelia Zingler, jr., Tomah; Kiya Bronston, sr., Onalaska; Emily Nelson, jr., Holmen.

SECOND TEAM

Trinity Horstman, so., Holmen; Elise Tomashek, so., Aquinas; Maddie Ewers, jr., Tomah; Peyton Foster, jr., Tomah; Hannah Zhu, sr., Tomah; Madison Wheeler, sr., Holmen.

Sarah Mullenbach Award: Allison Balduzzi, Onalaska; Season Medalist: Sophie Pokela, Tomah; Golfer of the Year: Sophie Pokela, Tomah; Coach of the Year: Tonya Gnewikow, Tomah.

HONORABLE MENTION

Lily Tobert, sr., Onalaska; Brianna Senn, jr., Holmen; Natalie Schreader, jr., Onalaska; Jayeanna Palm, fr., Holmen; Alexandra Wayss, jr., Onalaska; Alexis Smith, sr., Aquinas; Payton Jones, sr., Sparta.

COULEE

FIRST TEAM

Hallie Tulip, sr., Arcadia/Independence; Whitney Sonsalla, jr., Arcadia/Independence; Kaylee Sweno, sr., Black River Falls; Natalie Rave, sr., Black River Falls; Emily Nelson, sr., G-E-T.

Player of the Year: Hallie Tulip, Arcadia/Independence.

SECOND TEAM

Alexis Murphy, so., G-E-T; Bailey Maynard, sr., G-E-T; Kenzie Wolfe, sr., Arcadia; Maggie Bostodeau, jr., G-E-T; Caydence Kokott, jr., G-E-T.

HONORABLE MENTION

Itzel Cossio, jr., Arcadia/Independence; Ahnna Bautch, jr., Arcadia/Independence; Quinn Hanson, sr., Black River Falls; Annelise Swiggum, sr., Black River Falls; Donniejo Dittrich, sr., C-FC.

BOYS SOCCER

MVC

FIRST TEAM

F: Andrew Sutton, jr., Central; MF: James Borene, jr., Onalaska; Matt Levandoski, sr., Holmen; Will Thesing, sr., Onalaska; Joe Venner, jr., Tomah; Owen Walker, jr., Tomah; D: Colin Adams, sr., Central; Connor McCoy, jr., Central; Eric Hilby, sr., Onalaska; Max Yahnke, sr., West Salem; GK: Nic Hubbard, sr., Onalaska.

Player of the Year: Eric Hilby, Onalaska; Coach of the Year: Zach Kimmel, Onalaska.

SECOND TEAM

F: Devin Wilkerson, so., Central; Gavin Richer, sr., Tomah; Brock Herczeg, sr., Onalaska; MF: Elliot Waldron, jr., Holmen; Eston Eberlein, so., Logan; Kyle Lee, sr., West Salem; Solomon Szymanski, so., Logan; Eric Erdman, sr., Tomah; D: Hogan Schneider, jr., Holmen; Owyn Lyons, jr., Central; Jacob Burke, sr., Sparta.

HONORABLE MENTION

F: Gage Ploessl, sr., Holmen; Xavier Moseti, jr., Logan; Adam Thompson, sr., Sparta; Carter Habelman, sr., Tomah; MF: Henry Horstman, jr., Aquinas; Matteo Taricco, sr., Holmen; Griffin Schultz, jr., Onalaska; Nick Zeigler, jr., West Salem; D: Ethan Stell, sr., Onalaska; Sam Odenbach, jr., West Salem; Matthew Zanon, jr., Sparta

GIRLS TENNIS

MVC

FIRST TEAM

Singles: Danica Silcox, so., Aquinas; Cadence Thomson, sr., Tomah; Sienna Torgerud, jr., Central; Natalie Stitt, sr., Holmen; Isabel Ploessl, jr., Holmen; Kate Fortney, fr., Aquinas; Doubles: Katie Johnson, so., Central; Kayla Holman, sr., Central; Chloe Lichucki, sr., Holmen; Haley Radtke, sr., Holmen.

Singles Player of the Year: Danica Silcox, Aquinas; Doubles Team of the Year: Katie Johnson and Kayla Holmen, Central; Coach of the Year: Sarah Wengertner, Holmen.

SECOND TEAM

Singles: Delaney Gelder, sr., Holmen; Alex Trazkowski, fr., Onalaska; Sydney Ros, sr., Logan; tatyana Roberts, sr., Logan; Doubles: Maggie Hannum, sr., Central; Sophie Hannum, sr., Central; Lauren Jarrett, sr., Logan; Norah Hofland, jr., Logan; Ashley Dale, sr., Onalaska; Abigail Strain, sr., Onalaska.

HONORABLE MENTION

Singles: Emma Goede, so., Holmen; Olivia Czarnecki, jr., Tomah; Odessa Barreyo, jr., Central; Alison Culp, so., Central; Sabin Steinhoff, sr., Tomah; Allie Schlicht, jr., Central.

COULEE

FIRST TEAM

Emily Yehle, Onalaska Luther; Gracie Miller, West Salem; Maddy Olson, West Salem; Maddie Crabtree, Onalaska Luther; Anneka Cress, Viroqua; Emily Gronholz, Onalaska Luther; Emma Larson, Onalaska Luther; Cammie Leer, Viroqua; Rebekah Knutson, West Salem; Grace Waldhart, West Salem.

Player of the Year: Emily Yehle, Onalaska Luther.

SECOND TEAM

Megan Johnson, West Salem; Maddy Olson, Onalaska Luther; Akasha Hill, Mauston; Dylynn Bayer, West Salem; Ellie Bolstad, Onalaska Luther; Jada Wahl, Onalaska Luther; Elly Goodenough, West Salem; Katherine Skaar, West Salem; Makayla Boldt, Onalaska Luther; Riley Olson, Onalaska Luther.

SPORTSMANSHIP

FOOTBALL

MVC

Jack Hirstein, River Falls; Trevor Fink, Onalaska; Tucker Smith, Sparta; Elliot Giese, Central; Bryson Retzlaff, Tomah; Troy Grabowenski, Holmen; Noah Gschwind, Logan; Zach Niemeier, West Salem.

SCENIC BLUFFS

Troy Peters, Bangor; Derek Erdman, Brookwood; Jack Kleba, Cashton; Eli Bolstad, Onalaska Luther; Matt Susman, Necedah; Tyler Schneider, New Lisbon; Jacob Hanratty, Royall.

RIDGE AND VALLEY

Jimmy Dammon, De Soto; Adam Kepler, Ithaca; Jack Hynek, Hillsboro; Gage Hying, Highland; Gavin Marabelli, Riverdale; Ethan Klema, Wauzeka-Steuben/Seneca.

VOLLEYBALL

MVC

Addison Wick, Onalaska; Kassie Mueller, Holmen; Lauren Kelsey, Aquinas; Jakyra Abraham, Central; Kendyl Hericks, Tomah; Liberty Sprain, Logan; Ella Guns, Sparta.

SCENIC BLUFFS

Madelyn England, Bangor; Danica Lee, Brookwood; Taylor Lukaszewski, Cashton; Chelsea Marty, Hillsboro; Sabrina Wolf, New Lisbon; Emma Green, Royall; Kelsey Justman, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

McKenna Obert, De Soto; Kyannah Koch, Ithaca; Mykenzie Schroeder, Kickapoo; Mikkala Skrede, La Farge; Lindsey Stevenson, North Crawford; Bridget Hagensick, Seneca; Cameron Hurda, Wauzeka-Steuben; Vivian Spencer, Weston.

BOYS CROSS COUNTRY

MVC

Andy Horman, Aquinas; Nathan Novak, Holmen; Jacob San Miguel, Central; Vik Kattchee, Logan; Tyler Lee, Onalaska; Vaughn Rice, Sparta; Ty Schanhofer, Tomah.

SCENIC BLUFFS

Nolan Langrehr, Bangor; Dylan Powell, Brookwood; Luke Clements, Cashton; Parker Skala, Hillsboro; Caleb Ukasa, Necedah.

RIDGE AND VALLEY

Rob Hunter, De Soto; Corey Camlek, Kickapoo/La Farge; Liam Elton, North Crawford; Seth Breuer, River Ridge; Gabriel Hamann, Seneca; Gavin Austin, Shullsburg/Belmont; Caydon Lomas, Wauzeka-Steuben.

GIRLS CROSS COUNTRY

MVC

Rachel Gagermeier, Aquinas; Michaela Bertram, Holmen; Jada Johnson, Central; Elsa Hirsch, Logan; Jillian Lonning, Onalaska; Morgan Intihar, Sparta; Alyssa Alden, Tomah.

SCENIC BLUFFS

Molly Bachmann, Bangor; Margarita Silva, Brookwood; Aubry Peterso, Cashton; Savannah Britzke, Hillsboro.

RIDGE AND VALLEY

Cadence Thompson, De Soto; Colene Grefe, Kickapoo/la Farge; Nyah Forkash, North Crawford; Alison West, River Ridge; Abigail Rueter, Shullsburg/Belmont; Lilly Mitchell, Wauzeka-Steuben.

GIRLS GOLF

MVC

Lizzie Wintheiser, Aquinas; Anna Whitford-Hawkins, Central/Logan; Alexis Hoffman, Holmen; Alexis Wayss, Onalaska; Ellie Kowitz, Sparta; Hannah Zhu, Tomah.

GIRLS TENNIS

MVC

Audrey Endrizzi, Logan; Isabella Roth, Sparta; Laura Scala, Onalaska; Ella Lysne, Central; Medelynne Pehl, Holmen; Moriah Murray, Tomah; Ceci Skemp, Aquinas.

