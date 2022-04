Winter all-conference teams

BOYS BASKETBALL

MVC

First Team

Devon Fielding, sr., Central; Dustin Derousseau, sr., Tomah; Quinn Miskowski, sr., Aquinas; Noah Compan, sr., Central; TJ Stuttley, fr., Onalaska.

Co-Players of the Year: Devon Fielding, Central; Dustin Derousseau, Tomah

Second Team

Michael Skemp, sr., Onalaska; Will Skemp, sr., Aquinas; Nic Williams, jr., Central; Carter Paulson, sr., Holmen; Porter Pretasky, sr., Central.

Honorable Mention

Chris Wilson, sr., Aquinas; Jackson Flottmeyer, jr., Aquinas; Layden Bender, jr., Sparta; Thomas Laufenberg, so., Sparta; Keenan Hass, sr., Logan; Justis Arellano, jr., Logan; Nick Odom, jr., Onalaska; Isaac Skemp, so., Onalaska; Tom Hesse, jr., Tomah; Brady Plueger, jr., Tomah; Reid Tengblad, jr., Holmen; Jase Leeser, so., Holmen; Colin Adams, sr., Central; Bennett Fried, jr., Central.

COULEE

First Team

Evan Anderson, so., Black River Falls; Carson Koepnick, jr., West Salem; Isaiah Schwichtenberg, jr., Onalaska Luther; Peter Lattos, jr., West Salem; Cody Schmitz, so., G-E-T.

Athlete of the Year: Cody Schmitz, G-E-T.

Second Team

Trey Cowley, jr., Black River Falls; Kodi Miller, jr., Onalaska Luther; Brett McConkey, jr., West Salem; CJ McConkey, sr., West Salem; Gavin Proudfoot, sr., Onalaska Luther.

Honorable Mention

Hudson Lipski, sr., Westby; Jack Hehli, sr., West Salem; Trev Bjorge, sr., Arcadia; Logan Bahr, so., Onalaska Luther; Kaden Updike, sr., Arcadia; Rhett Stenslien, so., Westby; Will Mack, jr., G-E-T; Gabe Huelskamp, sr., Onalaska Luther; Kamden Oliver, sr., Viroqua.

SCENIC BLUFFS

First Team

Tanner Jones jr., Bangor; Dustin McDonald, jr., Bangor; Bowdy Dempsey, sr., Cashton; Presley Brueggen, sr., Cashton; Landen Murphy, sr., Necedah; Ashton Spencer, sr., Wonewoc-Center.

Player of the Year: Tanner Jones, Bangor

Second Team

Will Reader, sr., Bangor; Jordan Erickson, sr., Hillsboro; Isaiah Stokes, so., Hillsboro; Josiah Hansen, sr., Necedah; Ashton Pfaff, jr., New Lisbon; Carter Uppena, fr., Royall.

Honorable Mention

Gunner Ellenburg, Bangor; Mathieu Oesterle, Bangor; Brady Hansen, Brookwood; Austin Frye, Brookwood; Connor Butzler, Cashton; Jack Hilden, Cashton; Kasen Bloor, Hillsboro; Hayden Stahlke, Hillsboro; Stephen Daley, Necedah; Mekhi Baradji, Necedah; Nikita Shankle, New Lisbon; Lucas Vercimak, New Lisbon; Bryce Gruen, Royall; Nate Vieth, Royall; Landon Wohlrab, Wonewoc-Center; Jonathon Preuss, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

First Team

Tanner Pedretti, sr., De Soto; Landon Pedretti, jr., De Soto; Benji Clary, sr., Ithaca; Sammy Clary, fr., Ithaca; Stephen Munson, sr., North Crawford; Garrett Finnell, sr., North Crawford; Ashton Swanson, sr., Seneca; Evan Payne, jr., Seneca; Seth Bunders, jr., Wauzeka-Steuben; Garett Kapinus, jr., Wauzeka-Steuben; Caydon Lomas, so., Wauzeka-Steuben.

Players of the Year: Ashton Swanson, Seneca; Stephen Munson, North Crawford; Seth Bunders, Wauzeka-Steuben; Coach of the Year: Isaiah Okey, Wauzeka-Steuben

Honorable Mention

Jimmy Dammon, sr., De Soto; Micah Salisbury, so., Ithaca; Hayden Fowell, so., La Farge; Andrew Munson, fr., North Crawford; Kadin Wallin, sr., Seneca; Jonah Reichmann, sr., Wauzeka-Steuben; Josh Boardman, sr., De Soto; Corey Camiek, sr., La Farge; Keegan Bender, sr., North Crawford; Colton Greenwood, sr., Weston; Parker Hisel, sr., Ithaca; Isaac Reichmann, sr., Wauzeka-Steuben.

GIRLS BASKETBALL

MVC

First Team

Macy Donarski, jr., Aquinas; Jacy Weisbrod, sr., Aquinas; Brittney Mislivicek, jr., Central; Jojo Davis, sr., Logan; Jazzy Davis, jr., Logan.

Player of the Year: Jacy Weisbrod, Aquinas; Coach of the Year: Dave Donarski, Aquinas.

Second Team

Lauren Noth, jr., Tomah; Shea Bahr, jr., Aquinas; Lilly Wehrs, sr., Central; Sidney Fillbach, so., Onalaska; Katie Krause, sr., Tomah.

Honorable Mention

Danica Silcox, so., Aquinas; Maddie Murphy, so., Aquinas; Cora Hansen, sr., Central; Sienna Torgerud, jr., Central; Marissa Baker, sr., Holmen; Danika Rebhahn, fr., Holmen; Aaliyah Hamilton, so., Logan; Adrianna Lien, so., Logan; Emma Breidenbach, sr., Onalaska; Anna Skemp, so., Onalaska; Malory Russ, sr., Sparta; Evelyn Tripp, so., Sparta; Bruin Neumann, jr., Tomah; Aubrey King, jr., Tomah.

COULEE

First Team

Ella Jordan, sr., West Salem; Hannah Matzke, jr., Onalaska Luther; Lindsey Lettner, sr., G-E-T; Rachel Koenig, sr., Onalaska Luther; Brea Golden, jr., Arcadia; Anna McConkey, jr., West Salem.

Athlete of the Year: Lindsey Lettner, G-E-T.

Second Team

Makalya Nortman, sr., Black River Falls; Brianna Zenke, sr., Onalaska Luther; Megan Johnson, fr., West Salem; Taneea Henderson, sr., West Salem.

Honorable Mention

Casidi Pehler, so., Arcadia; Jessica Anderson, sr., Viroqua; Jen Norman, jr., West Salem; Aubrey Jothen, jr., Westby; Hanna Nelson, jr., Westby; Jayda Berg, jr., Westby.

SCENIC BLUFFS

First Team

Nora Tucker, jr., Bangor; Taylor Jacobson, sr., Bangor; Aliyah Langrehr, sr., Bangor; Braylee Hyatt, jr., Cashton; Violet Morren, jr., Hillsboro; Marah Gruen, so., Royall.

Player of the Year: Nora Tucker, Bangor

Second Team

Madeline Janisch, sr., Bangor; Vanessa Anderson, so., Brookwood; Kyra Bisarek, jr., Hillsboro; Liberty Rogers, sr., New Lisbon; De’Yona Jones, sr., Royall; Shelby Justman, sr., Wonewoc-Center.

Honorable Mention

Anna Fronk, Bangor; Gabby Schroeder, Bangor; Kristin Berg, Brookwood; Cora Brandau, Brookwood; Teagan Hundt, Cashton; Sydney Helgerson, Cashton; Malia Liska, Hillsboro; Cam Hanson, Hillsboro; Paige Uksas, Necedah; Marysta Saylor, Necedah; Kelsi Steele, New Lisbon; Abby Steele, New Lisbon; Cailey Simons, Royall; Makayla Martin, Royall; Kelsey Justman, Wonewoc-Center; Stacie Kopenhafer, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

First Team

Jenna Gianoli, sr., De Soto; Alana Nelson, jr., Ithaca; Carrie Neefe, sr., Kickapoo; Jayla Nagel, jr., Kickapoo; Maddy Benson, jr., la Farge; Colene Grefe, sr., La Farge; Maddie Reichmann, sr., Wauzeka-Steuben; Kayden Groom, sr., Wauzeka-Steuben; Jayda Ralph, sr., Wauzeka-Steuben; Mckenzie Olsen, sr., Wauzeka-Steuben.

Player of the Year: Maddie Reichmann, Wauzeka-Steuben; Coach of the Year: Ben McClullick, Wauzeka-Steuben; Eric Wiegel, Kickapoo

Honorable Mention

Camryn Venner, sr., De Soto; Maddie Jacobson, sr., De Soto; Alayna Culver, sr., Kickapoo; Emma Schoen, sr., Ithaca; Macey Wood, sr., La Farge; Kindale Williams, so., la Farge; Elizabeth Stovey, so., North Crawford; Kendra Chambers, jr., Seneca; Alison Gilmore, jr., Weston; Taylor Olson, sr., Weston.

GYMNASTICS

MVC

First Team

Vault: Kamryn McNally, sr., Holmen; Bars: Ella Hemker, jr., Sparta; Beam: Savannah Clark, sr., Sparta; Floor: Kamryn McNally, sr., Holmen; All-around: Ella Hemker, jr., Sparta.

Athlete of the Year: Kamryn McNally, Holmen; Coach of the Year: Katie Canar, Holmen.

Second Team

Vault: Ella Hemker, jr., Sparta; Bars: Kamryn McNally, sr., Holmen; Beam: Ella Hemker, jr., Sparta; Floor: Ella Hemker, jr., Sparta; All-around: Kamryn McNally, sr., Holmen.

Honorable Mention

Vault: Maddy Melby, sr., Holmen; Lilly Gilbertson, fr., Sparta; Elyssa Marslek, sr., Central/Logan; Bars: Savannah Clark, sr., Sparta; Ava Clark, sr., Holmen; Jenna Bakken, jr., Tomah; Beam: Maddy Melby, sr., Holmen; Marin Schibbelhut, jr., Onalaska; Katlyn Scholze, fr., Sparta; Floor: Savannah Clark, sr., Sparta; Harley Bartels, sr., Holmen; Emme Bennett, sr., Central/Logan; All-around: Savannah Clark, sr., Sparta; Brianna Peterson, sr., Onalaska; Peyton Foster, jr., Tomah.

COULEE

First Team

Morgan Siekert, so., Viroqua co-op; Isabell Korn, fr., Viroqua co-op; Taliya Michlig, jr., West Salem co-op.

Athlete of the Year: Isabell Korn, Viroqua co-op.

Second Team

Trista Thill, so., GMC; Morgan Siekert, so., Viroqua co-op; Taliya Michlig, jr., West Salem co-op.

Honorable Mention

Isabell Korn, fr., Viroqua co-op; Paris Lambert, sr., GMC; Abby Miller, jr., GMC.

BOYS HOCKEY

MVC

First Team

Colin Comeau, jr., Onalaska/La Crosse; Peyton Jones, sr., Onalaska/La Crosse; Calvin Gilbertson, so., Aquinas co-op; Brennan Dirks, sr., Aquinas co-op; Tanner Bass, jr., Aquinas co-op; Keaton Breske, jr., Aquinas co-op.

Second Team

Joe Venner, jr., Tomah/Sparta; Noah Gillette, so., Onalaska/La Crosse; Evan Johnson, jr., Aquinas co-op; Quinn Anderson, sr., Onalaska/La Crosse; Easton Armstrong, so., Tomah/Sparta; Noah Clemment, sr., Onalaska/La Crosse.

Honorable Mention

Gavin Schuster, jr., Onalaska/La Crosse; Thomas Bryant, so., Onalaska/La Crosse; Christian Mcgonaghy, so., Aquinas co-op; Joseph Baranowski, so., Aquinas co-op; Charlie Joyce, sr., Tomah/Sparta; Jake Berry, sr., Tomah/Sparta; Adam Thompson, sr., Tomah/Sparta; Gus Weiner, so., Onalaska/La Crosse; Ethan Meyer, jr., Aquinas co-op.

COULEE

First Team

Karsten Hunter, sr., Black River Falls; Noah LaFleur, sr., West Salem; Wyatt Farrell, so., La Crescent-Hokah; Ian Zoschke, jr., West Salem; Brayden Dahl, sr., Viroqua; Christopher Muir, sr., Black River Falls; Weston Gerke, sr., Weston Gerke, sr., West Salem.

Athletes of the Year: Karsten Hunter, Black River Falls; Wyatt Farrell, La Crescent-Hokah.

Second Team

Cooper Peterson, sr., Black River Falls; Liam Farrell, sr., La Crescent-Hokah; Connor Brown, sr., West Salem; Matt Engebretson, sr., Black River Falls; Sam Odenbach, jr., West Salem.

BOYS WRESTLING

MVC

First Team

106: Jake Fitzpatrick, so., Aquinas; 113: Turner Campbell, fr., Holmen; 120: Cole Fitzpatrick, jr., Logan/Central; 126: Austin Finnigan, sr., Tomah; 132: Gavin Finch. Jr., Tomah; 138: Preston Kratochvill, so., Holmen; 145: Tate Flege, jr., Aquinas; 152: Parker Kratochvill, sr., Holmen; 160: Joe Penchi, sr., Aquinas; 170: Calvin Hargrove, jr., Aquinas; 182: Brady Lehnherr, so., Tomah; 195: Riley Klar, sr., Aquinas; 220: Hayden Bruegeman, sr., Sparta; 285: Carson Westcott, sr., Holmen.

Wrestler of the Year: Jake Fitzpatrick, Aquinas; Coach of the Year: Jason Lulloff, Holmen.

Second Team

106: Austin Gray, so., Tomah; 113: Cameron Finch, fr., Tomah; 120: Devin Lietzau, fr., Sparta; 126: Carter Erickson, jr., Sparta; 132: Andrew Weiss, jr., Holmen; 138: Jesse Penchi, so., Aquinas; 145: Tyler Jahn, sr., Holmen; 152: Dylan Ellefson, sr., Logan/Central; 160: Branson Beers, sr., Holmen; 170: David Malin, so., Aquinas; 182: Brody Deal, sr., Logan/Central; 195: Griffin Banks, sr., Holmen; 220: Ron White, jr., Holmen; 285: Cadence Zweifel, fr., Sparta.

Honorable Mention

106: Camden Thiele, fr., Holmen; 138: Benny Bemis, jr., Tomah; 152: Bryce Buchanan, jr., Onalaska; 160: Sam Veenstra, sr., Logan/Central; 170: Kyle Gerold, sr., Holmen; 170: Brady Kuhn, so., Onalaska; 170: Brock Connelly, jr., Sparta; 182: Tye Klasse, sr., Sparta; 195: Tanner Matthias, sr., Tomah; 220: Will Hansen, sr., Aquinas; 285: Preston Horihan, sr., Aquinas; 285: Aesop Lorenz, sr., Logan/Central.

COULEE

First Team

106: Jackson Roesler, fr., West Salem/Bangor; 113: Brett Plomedahl, so., West Salem/Bangor; 120: Bradyn Glasspoole, jr., West Salem/Bangor; 126: Jackson Blaken, so., G-E-T/Mel.-Min.; 132: Tanner Andersen, sr., G-E-T/Mel.-Min.; 138: Evan Wolfe, sr., West Salem/Bangor; 145: Carson Koss, jr., G-E-T/Mel.-Min.; 152: Trevor Arentz, fr., West Salem/Bangor; 160: Austin Winker, sr., Viroqua; 170: Andy Johnson, jr., West Salem.Bangor; 182: Hadley Gilardi, sr., Viroqua; 195: Justice Vaaler, sr., G-E-T/Mel.-Min.; 220: Braydon Lockington, so., G-E-T/Mel.-Min.; 285: Dylan Nottestad, sr., Westby.

Athlete of the Year: Dylan Nottestad, Westby.

Second Team

106: Jayden Geier, fr., Westby; 113: Brock Hoskins, sr., Westby; 120: Klayton Geier, fr., Westby; 126: Isaac Schniepp-Duffy, so., West Salem/Bangor; 132: Ethan Dobbs, jr., Viroqua; 138: Jason McCormick, sr., Black River Falls; 145: Garrett Vatland, jr., Westby; 152: Oliver Kemerling-Pelock, so., Viroqua; 160: Cody Peterson, so., West Salem/Bangor; 170: Alex Wieczorek, so., West Salem/Bangor; 182: Luke Noel, jr., West Salem/Bangor; 195: Chris Najera, sr., West Salem/Bangor; 220: Hunter Anderson, sr., West Salem/Bangor; 285: Reid Rasmussen, sr., West Salem/Bangor.

Honorable Mention

106: Tyden Jones, so., G-E-T/Mel.-Min.; 113: Terek Fry, sr., G-E-T/Mel.-Min.; 120: Scott Johnson, fr., G-E-T/Mel.-Min.; 126: Evan Solberg, so., Viroqua; 132: Hunter Fitzpatrick, jr., Arcadia; 138: David Hile, jr., G-E-T/Mel.-Min.; 145: Preston Buroker, jr., Viroqua; 152: Cruz Patzner, jr., Arcadia; 160: Ben Peterson, jr., G-E-T/Mel.-Min; 170: Blaine Primmer, so., Viroqua; 182: Mitch Berg, so., G-E-T/Mel.-Min.; 195: Miguel Sepulveda, sr., Arcadia; 220: Ty Harbaugh, sr., Westby; 285: Eric Bustos, jr., Arcadia.

RIDGE AND VALLEY

First Team

106: Aidan Gruenenfelder, fr., Pecatonica/Argyle; 113: Jakob Orloff, so., Pecatonica/Argyle; 120: Gavin McDowell, so., De Soto; 126: Gavin Templen, jr., Ithaca/Weston; 132: Max Koch, sr., Ithaca/Weston; 138: Will Burnley, sr., Ithaca/Weston; 145: Lincoln Manning, jr., Ithaca/Weston; 152: Aiden Brosinski, sr., De Soto; 160: Logan Anderson, so., Ithaca/Weston; 170: David Fargen, jr., Ithaca/Weston; 182: Jacob Manning, sr., Ithaca/Weston; 195: Jed Scallon, sr., Ithaca/Weston; 220: Marshall Self, jr., Ithaca/Weston; 285: Caleb Marchwick, sr., Ithaca/Weston.

Honorable Mention

106: Jaren Grimsled, fr., North Crawford/Seneca; 113: Jonathan Montes, fr., De Soto; 120: Trevor Doerscher, fr., Pecatonica/Argyle; 126: Thomas Sprosty, fr., North Crawford/Seneca; 132: Seth Greeno, fr., De Soto; 138: Quin Miller, jr., Kickapoo/La farge; 145: Kristian Orloff, sr., Pecatonica/Argyle; 152: Trevor Templen, sr., Ithaca/Weston; 160: Abe Clements, fr., Kickapoo/La Farge; 170: Tayte Hirsch, sr., Pecatonica/Argyle; 182: Justin Obert, fr., De Soto; 195: Jayvyn Jones, jr., De Soto; 220: Nathan Woodhouse, sr., De Soto; 285: Owen Callahan, so., River Ridge/Cassville.

GIRLS WRESTLING

RIDGE AND VALLEY

First Team

100: Hailey Yankin, fr., De Soto; 107: Mariyana Miller, fr., Kickapoo/La Farge; 114: Darci Jelinek, so., North Crawford/Seneca; 132: Isabella Sprosty, jr., North Crawford/Seneca; 145: Tanisha Messer, jr., Kickapoo/La Farge; 152: Daija McNamer, so., Kickapoo/La Farge; 165: Emilee Swanson, sr., Kickapoo/La Farge; 235: Manda Hemmersbach, jr., Kickapoo/La Farge.

SPORTSMANSHIP

BOYS BASKETBALL

MVC

Paulie Reuteman, Aquinas; Brayden Treu, Sparta; Mike Markos, Logan; Ayden Larson, Onalaska; Eric Erdmann, Tomah; Ben Ertz, Holmen; Quinn Servais, Central.

SCENIC BLUFFS

Dawson Daines, Bangor; Derek Erdman, Brookwood; Alec Wall, Cashton; Noah Burmaster, Hillsboro; Noah Blum, Necedah; Ethan Dvorak, New Lisbon; Nate Vieth, Royall; Dylan Britzman, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

Jimmy Dammon, De Soto; Ty Kerschner, Ithaca; Aaron Camlek, La Farge; Gavin Jacobus, so., North Crawford; Brennan Wallin, Seneca; Garett Kapinus, Wauzeka-Steuben; Garrett Jennings, Weston.

GIRLS BASKETBALL

MVC

Alex Neumeister, jr., Aquinas; Macy Cagle, sr., Central; Maria Jacobson, sr., Holmen; Kam Korish, sr., Logan; Ashley Fenn, sr., Onalaska; Nadia Laufenberg, sr., Sparta; Moriah Murray, sr., Tomah.

SCENIC BLUFFS

Adrianna Massman, Bangor; Mikayla McGinnis, Brookwood; Paige Olson, Cashton; Toni Mitchell, Hillsboro; Paige Lowery, Necedah; Eliza Curtis, New Lisbon; Maycie Vierck, Royall; Jaelyn Stowe, Wonewoc-Center.

RIDGE AND VALLEY

McKenzie Moser, De Soto; Brooklyn Granger, Ithaca; Adisyanne Wiegel, Kickapoo; MaKayla Potter, La Farge; Sarah Bransky, North Crawford; Jorja Clark, Seneca; Jayda Ralph, Wauzeka-Steuben; Keeli Copus, Weston.

GYMNASTICS

MVC

Josie Blum, jr., Onalaska; Gracie Pomplun, so., Central/Logan; Josie Bailey, so., Tomah; Ella Manske, jr., Sparta; Ava Clark, sr., Holmen.

BOYS HOCKEY

MVC

Carter Hayes, jr., Onalaska/La Crosse; Keaton Breske, jr., Aquinas co-op; Keegan Kehren, sr., Tomah/Sparta.

BOYS WRESTLING

MVC

Eli Graewin, sr., Logan/Central; Dom ammerman, so., Holmen; Donovan Olson, sr., Onalaska; Logan Boulton, sr., Tomah; Zack Schwartz, sr., Aquinas; Jaden Kondor, so., Sparta.

RIDGE AND VALLEY

Nick King, sr., Ithaca/Weston; Jayden Barragan, jr., River Ridge/Cassville; Nathan Nickels, sr., Pecatonica/Argyle; Maverick McCauley, jr., Kickapoo/La Farge

