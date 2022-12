Local sports schedule: Friday, Dec. 30

HIGH SCHOOL

BOYS BASKETBALL: Scenic Bluffs—Cashton at Royall, 6:15 p.m. Nonconference—Onalaska Luther at Mondovi, 2 p.m.; Wisconsin Basketball Yearbook Shootout in Mequon: Onalaska vs. Madison La Follette, 4:45 p.m.; Lewiston Auto Holiday Classic at Winona: Prairie du Chien vs. Winona Cotter, 6:15 p.m.

GIRLS BASKETBALL: Nonconference—Holmen at Rice Lake, 7:15 p.m.; Lewiston Auto Holiday Classic at Winona: Onalaska Luther vs. P-E-M, 10 a.m.; Winona Cotter vs. Prairie du Chien, 8 p.m.

BOYS HOCKEY: Nonconference—Medford at Viroqua, 7 p.m.; West Salem/Bangor Invitational; Aquinas co-op, Onalaska/La Crosse, Tomah/Sparta at Bobbers Burger Winter Classic at Lake Delton Ice Arena..

WRESTLING: Nonconference—Bi-State Classic at the La Crosse Center; Black River Falls at Northern Badger at River Falls; Brookwood at Mid-States Invitational at Whitewater.

COLLEGE

MEN’S BASKETBALL: Nocnonference—Dakota Wesleyan at Viterbo, 4 p.m.