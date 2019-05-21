WIAA TRACK AND FIELD
SECTIONAL QUALIFERS
DIVISION 1
BARABOO REGIONAL
BOYS
100: 1, Jamar Davis (Central) 10.82; 2, Tyler Harris (Logan) 11.0; 3, Ben Labuzzetta (Holmen) 11.13.
200: 1, Ben Labuzzetta (Holmen) 22.18; 2, Tyler Harris (Logan) 22.41; 3, Baily Hyatt (Tomah) 23.06; 4, Cole Wisniewski (Sparta) 23.31.
400: 1, Alden Sprackling (Sparta) 50.88; 2, Jacob Clements (Holmen) 52.15; 4, Jimmy Gillespie (Holmen) 54.53.
800: 1, Aidan Robinson (Onalaska) 2:05.33; 3, Tanner Groshek (Holmen) 2:06.7; 4, Caleb Lenning (Tomah) 2:07.06.
1,600: 1, Caleb Lenning (Tomah) 4:42.03; 2, Tyler Lee (Onalaska) 4:43.72; 4, Coy Nelson (Tomah) 4:52.25.
3,200: 1, Zach Slevin (Logan) 10:16.65; 2, Dylan Mitchell (Logan) 10:22.02; 3, Tracy Bye (Logan) 10:24.49; 4, Cameron La Mere (Holmen) 10:26.17.
110 hurdles: 2, Landon Peterson (Onalaska) 14.72; 3, Tyler Rodriguez (Holmen) 15.06; 4, Sterling Roper (Logan) 15.73.
300 hurdles: 2, Landon Peterson (Onalaska) 40.25; 3, Jaedon Abraham (Holmen) 41.66.
400 relay: 1, Central 43.02; 2, Tomah 44.01; 3, Sparta 45.73.
800 relay: 1, Central 1:30.03; 2, Tomah 1:33.51; 3, Sparta 1:34.14; 4, Logan 1:34.33.
1,600 relay: 1, Logan 3:30.33; 2, Sparta 3:31.15.
3,200 relay: 2, Holmen 8:30.74; 3, Tomah 8:32.65; 4, Onalaska 8:41.8.
High jump: 1, Bryce Edwards (Sparta) 6-2; 2, Calvin Mavin (Logan) 6-0; 3, Hudson Weber (Onalaska) 6-0.
Long jump: Landon Peterson (Onalaska) 21-6; 4, Calvin Mavin (Logan) 20-10½.
Triple jump: 3, Tarek Schraith (Central) 41-2; 4, Jacksun Hamilton (Logan) 40-4 ½.
Shot put: 1, Jaden Nesseth (Holmen) 51-0; 3, Tate Grass (Holmen) 47-5; 4, Caleb Butler (Holmen) 46-2½.
Discus: 2, Caleb Butler (Holmen) 137-5; 3, Griffin Banks (Holmen) 134-0.
Pole vault: 1, Dexter Larson (Holmen) 14-0; 2, Andrew Brown (Onalaska) 13-0; 3, Coleton Strupp (Holmen) 12-0; 4, Adrian Arellano (Logan) 11-6.
GIRLS
100: 1, Kamryn McNally (Holmen) 12.88; 2, Lauren Jarrett (Logan) 13.19; 3, Caitlin Zlabek (Onalaska) 13.29.
200: 1, Avery Trohkimoinen (Logan) 27.13; 4, Natalie Mumm (Onalaska) 28.37.
400: 2, Greta Trapp (Logan) 1:01.68; 3, Taylor Winterton (Sparta) 1:06.04; 4, Natalie Beck (Logan) 1:09.05.
800: 1, Lydia Malecek (Onalaska) 2:25.36; 2, Jane Pinkowski (Central) 2:28.02; 3, Ashley Janisch (Logan) 2:29.44; 4, Hannah Wilcox-Borg (Tomah) 2:31.
1,600: 1, Amalia Malecek (Onalaska) 5:13.81; 2, Hannah Wilcox-Borg (Tomah) 5:32.35.
3,200: 1, Kora Malecek (Onalaska) 10:47.14; 3, Hannah Wilcox-Borg (Tomah) 12:17.59; 4, Ellie Haverland (Logan) 12:28.38.
100 hurdles: 1, Madison Mazur (Tomah) 16.79; 2, Leah Suprenant (Logan) 16.97; 4, Iris Vang (Holmen) 17.15.
300 hurdles: 1, Madison Mazur (Tomah) 50.75; 2, Leah Suprenant (Logan) 52.63; 4, Ava Wickstrom (Holmen) 52.93.
400 relay: 1, Holmen 50.83; 3, Logan 52.05.
800 relay: 1, Logan 1:48.41; 4, Holmen 1:51.06.
1,600 relay: 1, Logan 4;08.73; 3, Onalaska 4:13.83; 4, Central 4:17.06.
3,200 relay: 1, Onalaska 10:01.23; 3, Logan 10:22; 4, Central 10:33.12.
High jump: 1, Kalli Knoble (Logan) 5-0; 2, Morgan Butterfield (Holmen) 4-10; 3, Natalie Mumm (Onalaska) 4-10.
Long jump: 3, Kalli Knoble (Logan) 16-2; 4 Iris Vang (Holmen) 15-11½.
Triple jump: 1, Amanda Valest (Tomah) 34-0¼; 3, Julia Gasper (Central) 32-5¼; 4, Iris Vang (Holmen) 32-4.
Shot put: 1, Aurora Waite (Logan) 37-10; 2, Victoria Witcraft (Logan) 36-11½; 4, Maddy Glynn (Onalaska) 34-9.
Discus: 1, Aurora Waite (Logan) 128-3; 3, Molly Graff (Holmen) 119-9.
Pole vault: 1, Violette Hanson-Myers (Logan) 9-0; 2, Megan Zittlow (Holmen) 9-0; 3 (tie), Gabriella Gesvain (Logan) and Clara Harter (Logan) 9-0.
DIVISION 2
G-E-T REGIONAL
BOYS
100: 1, Keagan Wall (G-E-T) 11.79.
200: 1, Luke Vance (G-E-T) 23.1; Joe Wopat (West Salem) 23.66; 4, Ethan Bible (Black River Falls) 24.04.
400: 1, Joe Wopat (West Salem) 51.44; 2, John Severson (Arcadia) 55.47;
800: 2, Kaden Lisowski (Arcadia) 2:00.81; 3, Blake Johnson (G-E-T) 2:01.52.
1,600: 1, Adam Wiesender (Black River Falls) 4:35.39; 3, Josh Jumbeck (G-E-T) 4:37.39; 4, Doug Feyen (G-E-T) 4:37.68.
3,200: 1, Doug Feyen (G-E-T) 10:06.85; 2, Charles McKinney (West Salem) 10:07.67; 3, Brady Niemeier (West Salem) 10:15.21; 4, James Ziegweid (Arcadia) 10:17.89.
110 hurdles: 1, Davis Wenthe (G-E-T) 14.8; 2, Nick Vollmar (West Salem) 16.9; 4, Randy Pronschinske (Arcadia) 17.43.
300 hurdles: 1, Davis Wenthe (G-E-T) 38.44; 2, Michael Schweisthal (Arcadia) 41.78; 3, Garrett Eddy (G-E-T) 43.38.
400 relay: 2, West Salem 46.19; 3, Black River Falls 46.33; 4, G-E-T 46.4.
800 relay: 1, G-E-T 1:34.37; 3, Arcadia 1:37.19.
1,600 relay: 1, G-E-T 3:27.02; 3, Arcadia 3:35.08; 4, West Salem 3:35.12.
3,200 relay: 1, G-E-T 8:24.98; 2, Arcadia 8:33.7; 3, West Salem 8:46.21.
High jump: 1, Davis Wenthe (G-E-T) 6-0; 2, Ethan Burton (G-E-T) 6-0; 4, Nick Ulness (Black River Falls) 5-8.
Long jump: 2, Ethan Bible (Black River Falls) 19-9½; 4, Grant Le Doux (West Salem) 18-10½
Triple jump: 1, Joe Wopat (West Salem) 41-5; 3, Nick Ulness (Black River Falls) 38-7½ ; 4, Ben Suchla (Arcadia) 38-7.
Shot put: 2, Dawson Frydenlund (West Salem) 47-0½ ; 3, Nathan Gribble (West Salem) 42-5¼; 4, Ethan Auer (G-E-T) 42-3¼.
Discus: 1, Nathan Gribble (West Salem) 133-2; 3, John Glassmaker (West Salem) 125-8½.
GIRLS
100: 4, Wendy Pronschinske (Arcadia) 13.7.
200: 2, Caden Miralles (G-E-T) 27.49; 3, Abby Ross (Black River Falls) 27.89; 4, Avery Yaeger (Black River Falls) 28.1.
400: 1, Rachel Amoth (G-E-T) 59.84; 3, Serena Fincher (West Salem) 1:05.32.
800: 1, Brooklyn Golden (Arcadia) 2:27.95; 2, Avrie Marsolek (Arcadia) 2:34.05; 3, Jordyn Briggs (Black River Falls) 2:39.57; 4, Tessa Matousek (Black River Falls) 2:40.68.
1,600: 1, Dana Feyen (G-E-T) 5:23; 2, Mercedes Romo (Arcadia) 5:28.23;
3,200: 1, Dana Feyen (G-E-T) 11:37.38; 3, Kianna Suchla (Arcadia) 12:41.9; 4, Breann Harris (G-E-T) 12:47.01.
100 hurdles: 2, Natalie Jeranek (West Salem) 16.53; 3, Charlie Halvorsen (Arcadia) 17.12.
300 hurdles: 2, Quinn Wenthe (G-E-T) 49.25; 3, Charlie Halvorsen (Arcadia) 50.36; 4, Maddy Wopat (West Salem) 50.6.
400 relay: 2, Arcadia 53.04; 4, Black River Falls 53.41.
800 relay: 2, Arcadia 1:53.05; 3, Black River Falls 1:54.43; 4, G-E-T 1:56.39.
1,600 relay: 1, G-E-T 4:10.19; 2, Arcadia 4:22.82; West Salem 4:28.44; 4, Black River Falls 4:29.35.
3,200 relay: 1, Arcadia 10:27.92; 2, G-E-T 10:49.33; 3, West Salem 11:00.69.
High jump: 1, Charlie Halvorsen (Arcadia) 5-0; 2, Rachel Amoth (G-E-T) 5-0; 3, Natalie Jeranek (West Salem) 5-0; 4, Sky Reit (Arcadia) 4-8.
Long jump: 2, Natalie Jeranek (West Salem) 15-6¾; 3, Jessica Kupka (Arcadia) 15-6; 4, Abby Ross (Black River Falls) 15-0¾ .
Triple jump: 1, Rachel Amoth (G-E-T) 34-3; 2, Caden Miralles (G-E-T) 32-8.
Shot put: 1, Asia Rave (Black River Falls) 37-2½; 3, Natalie Jeranek (West Salem) 34-0¾; 4, Mikayla Wright (G-E-T) 32-11½.
Discus: 1, Asia Rave (Black River Falls) 130-10; 4, Kylie Schmitz (G-E-T) 92-8.
Pole vault: 2, Emily Kupka (Arcadia) 7-6; 3, Isabel Myers (Arcadia) 7-6; 4, Kora Ulness (Black River Falls) 7-6.
RICHLAND CENTER REGIONAL
BOYS
400: 1, Erik Jorgenson (Westby) 50.2
3,200: 2, Kade Sherry (Westby) 10:31.24.
110 hurdles: 3, Haakon Mathison (Westby) 16.66.
400 relay: 1, Westby 44.74.
800 relay: 1, Westby 1:32.14.
1,600 relay: 1, Westby 3:27.99; 4, Viroqua 3:42.64.
3,200 relay: 2, Westby 9:00.15.
High jump: Devontae Spears (Westby) 5-10.
Shot put: 3, Nicholas Schneider (Viroqua) 43-6; 4, Ryan Daines (Westby) 42-0¼.
Discus: 2, Ronnie Inglett (Westby) 125-0.
Pole vault: 1, Austin Mowery (Westby) 12-9; 4, Trevor Howe (Viroqua) 12-6.
GIRLS
100: Grace Hebel (Westby) 12.71; 3, Abby Koch (Viroqua) 13.93; 4, Bri Carman (Viroqua) 13.94.
800: Jillian Weston (Viroqua) 2:23.88.
1,600: 1, Jillian Weston (Viroqua) 5:25.81.
3,200: 2, Ellen Johnson (Westby) 13:12.09.
100 hurdles: 2, Xana Leum (Viroqua) 15.47; 3, Katrina Koppa (Viroqua) 16.06; 4, Teagan Rooney (Westby) 17.33.
300 hurdles: 2, Teagan Rooney (Westby) 50.46.
400 relay: 1, Viroqua 42.02.
1,600 relay: 3, Westby 4:10.7.
3,200 relay: 2, Viroqua 10:15.
Long jump: 1, Grace Hebel (Westby) 16-11½ ; 3, Xana Leum (Viroqua) 16-3½.
Triple jump: 1, Grace Hebel (Westby) 37-3¼ ; 2, Katrina Koppa (Viroqua) 35-3¼; 3, Xana Leum (Viroqua) 35-3.
Shot put: 3, Jordynn Bahr (Viroqua) 31-7½
Discus: 4, Jordynn Bahr (Viroqua) 99-1.
PRAIRIE DU CHIEN REGIONAL
BOYS
110 hurdles: 3, Ben Teynor (PdC) 15.64.
300 hurdles: 1, Ben Teynor (PdC) 41.06.
GIRLS
100: 4, Kori Jaynes (PdC) 13.51.
200: 4, Kori Jaynes (PdC) 27.66.
800: 2, Karly Jaynes (PdC) 2:25.56
100 hurdles: 2, Faith Dillman (PdC) 16.54.
300 hurdles: 3, Faith Dillman (PdC) 49.71.
Long jump: 2, Hope Martin (PdC) 15-5½.
Shot put: 4, Gabby Ritchie (PdC) 36-10.
DIVISION 3
ONALASKA LUTHER REGIONAL
BOYS
100: 1, Lukas Beck (Aquinas) 11.05; 2, Evan Weber (Aquinas) 11.32; 3, Bryant Meyer (Aquinas) 11.43; 4, Patrick Corcoran (Melrose-Mindoro) 11.55.
200: 1, Lukas Beck (Aquinas) 22.12; 2, Austin Schaldach (Cashton) 23.16; 3, Dan Peterson (Brookwood) 23.42; 4, Zane Langrehr (Bangor) 24.28.
400: 1, Dan Peterson (Brookwood) 52.52; 3, Thomas Walsh (Ona. Luther) 54.26.
800: 1, David Vannucchi (Ona. Luther) 2:02.61; 2, Jarret Carpenter (Cashton) 2:03.91.
1,600: 1, David Vannucchi (Ona. Luther) 4:30.03; 2, Jarret Carpenter (Cashton) 4:36.98; 3, Quaid Handy (Ona. Luther) 4:39.28.
3,200: 1, David Vanucchi (Ona. Luther) 9:55.79; 2, Ethan Gregg (Aquinas) 10:02.17; 3, Andrew Skemp (Aquinas) 10:21.48; 4, Sam Larson (Ona. Luther) 10:34.18.
110 hurdles: Kristt Hilden (Cashton) 16.59; 2, Jaymeson Freit (Bangor) 16.6; 3, Isaiah Loersch (Ona. Luther) 17.31; 4, Nathaneal Wiggins (Bangor) 17.98.
300 hurdles: Kristt Hilden (Cashton) 41.88; 2, Jaymeson Freit (Bangor) 42.12; 4, Nathaneal Wiggins (Bangor) 44.01.
400 relay: 1, Aquinas 44.37; 2, Melrose-Mindoro 45.73.
800 relay: 1, Aquinas 1:30.79; 2, Melrose-Mindoro 1:36.47; 3, Bangor 1:37.93; 4, Cashton 1:38.23.
1,600 relay: 1, Cashton 3:40.7; 3, Bangor 3:43.09.
3,200 relay: 1, Aquinas 8:49.69; 3, Bangor 8:59.01; 4, Melrose-Mindoro 9:05.7.
High jump: 3, Trevin Freit (Cashton) 5-8; 4, Nathan Crenshaw (Bangor) 5-6.
Long jump: 1, Jack Keil (Aquinas) 21-1; 4, Patrick Corcoran (Melrose-Mindoro) 18-1½.
Triple jump: 2, Kristt Hilden (Cashton) 41-1¾ ; 3, Brayden Horstman (Bangor) 40-3; 4, Jaymeson Freit (Bangor) 39-11½.
Shot put: 1, Bryce Lee (Aquinas) 48-3¾; 2, Landon Lockington (Melrose-Mindoro) 42-2¾ ; 3, Grant Manke (Bangor) 41-4; 4, Bryan Rivera (Cashton) 40-2½.
Discus: 1, Bryce Lee (Aquinas) 128-3; 2, Grant Manke (Bangor) 120-7; 3, Gavin Proudfoot (Ona. Luther) 119-0.
Pole vault: 1, Eli Bolstad (Ona. Luther) 10-0; 2, Micah Schibbelhut (Ona. Luther) 9-0; 3, Drew Maedke (Ona. Luther) 6-0.
GIRLS
100: 1, Lexi Donarski (Aquinas) 12.72; 2, Eviana Radcliffe (Melrose-Mindoro) 13.05; 4, Annie Schreier (Cashton) 13.5.
200: 1, Lexi Donarski (Aquinas) 25.9; 3, Annie Schreier (Cashton) 27.72.
400: 3, Lainey Teynor (Brookwood) 1:04.32; 4, Tianna Granneman (Bangor) 1:06.26.
800: 1, Cianna Hoppe (Ona. Luther) 2:31.03; 2, Karlie Meyer (Aquinas) 2:31.88; 4, Cassie Warren (Ona. Luther) 2:37.83.
1,600: 1, Emily Wintrone (Ona. Luther) 5:50.46; 2, Caeli McMahon (Melrose-Mindoro) 5:55.64; 3, Gracey Mlsna (Cashton) 5:56.51; 4, Izzi Mason (Cashton) 5:57.33.
3,200: 1, Carrie Pfaff (Melrose-Mindoro) 12:42.26; 2, Lizzy Stuebs (Ona. Luther) 12:53.81; 3, Izzy Mason (Cashton) 13:12.89.
100 hurdles: 1, Adelynn Hyatt (Cashton) 15.7; 2, 3, Emma Ries (Ona. Luther) 16.67; 4, Madisyn Herman (Bangor) 17.06.
300 hurdles: 1, Adelynn Hyatt (Cashton) 48.06; 2, Shelby Thicke (Aquinas) 49.8; 4, McKenzie Woods (Brookwood) 51.54.
400 relay: 2, Melrose-Mindoro 52.33; 3, Aquinas 52.68; 4, Bangor 53.78.
800 relay: 1, Aquinas 1:47.3; 2, Melrose-Mindoro 1:50.29; 3, Bangor 1:54.92; 4, Onalaska Luther 1:55.5.
1,600 relay: 2, Brookwood 4:16.33; 3, Melrose-Mindoro 4:19.7; 4, Aquinas 4:21.98.
3,200 relay: 1, Onalaska Luther 10:15.37; 2, Brookwood 10:19.07; 3, Melrose-Mindoro 10:44.97; 4, Cashton 10:58.75.
High jump: 1, Adelynn Hyatt (Cashton) 5-3; 3, Courtney Becker (Aquinas) 4-10; 4, Jelena Thomas (Brookwood) 4-8.
Long jump: 2, Lexi Donarski (Aquinas) 17-2¾ ; 4, Clara Nicolai (Bangor) 14-11½.
Triple jump: 2, Emily Herzberg (Melrose-Mindoro) 36-8¾ ; 3, Annie Schreier (Cashton) 33-2.
Shot put: 1, Cora Kostuch (Bangor) 34-10½ ; 2, Annie Schreier (Cashton) 33-8; 3, Libby Hlavacka (Aquinas) 32-9¾ ; 4, Nicole Olson (Cashton) 32-6¾ .
Pole vault: 1, Natalie Bolstad (Ona. Luther) 9-0; 2, Natalie Althoff (Bangor) 8-3; 3, Grace Komay (Ona. Luther) 6-0; 4, Daina Clemmensen (Ona. Luther) 6-0.
LANCASTER REGIONAL
BOYS
200: 4, Kyler Kuhnke (De Soto) 25.14.
High jump: 1, Cezar Garcia (De Soto) 5-10.
GIRLS
100 hurdles: 1, Lilly Milliren (De Soto) 17.09.
800 relay: 3, De Soto 1:56.5.
High jump: 1, Natalie Randa (De Soto) 5-1.
Pole vault: 3, Lila Tully (De Soto) 9-0.
MONDOVI REGIONAL
BOYS
800: 3, Rafael DaCosta (Blair-Taylor) 2:05.53.
1,600: 1, Preston Guttenberg (Blair-Taylor) 4:32.01.
400 relay: 4, Blair-Taylor 48.77.
800 relay: 4, Blair-Taylor 1:39.84.
1,600 relay: 4, Blair-Taylor 3:40.91.
Shot put: 2, Mitchell Stegerwald (Blair-Taylor) 40-6; 4, Isaac Wilks (Blair-Taylor) 38-8½.
Discus: 3, Mitchell Stegerwald (Blair-Taylor) 123-9.
GIRLS
100: 4, Julieta Murillo (Blair-Taylor) 13.49.
400: 1, Hannah Berg (Blair-Taylor) 1:04.32; 2, Macie Berg (Blair-Taylor) 1:06.88.
800: 2, Kaelyn Lejcher (Blair-Taylor) 2:33.51.
300 hurdles: 4, Gen Janczak (Blair-Taylor) 53.15.
400 relay: 2, Blair-Taylor 53.92.
800 relay: 3, Blair-Taylor 1:56.61.
1,600 relay: 1, Blair-Taylor 4:23.76.
3,200 relay: 1, Blair-Taylor 10:03.86.
Long jump: 3, Kylah Frederixon (Blair-Taylor) 15-9½.
Triple jump: 1, Kylah Frederixon (Blair-Taylor) 36-7¾.
Discus: 2, Carly Nelson (Blair-Taylor) 112-5.