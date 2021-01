Local sports schedule: Saturday, Jan. 16

HIGH SCHOOL

BOYS BASKETBALL: Midwest Players Classic at the La Crosse Center—Onalaska Luther vs. Aquinas, 10:30 a.m.; Bangor vs. Somerset, noon; Darlington vs. Oshkosh Lourdes Academy, 1:30 p.m.; Holmen vs. Maple Northwestern, 3 p.m.; Onalaska vs. Menomonee Falls, 4:30 p.m.; River Falls vs. Monona Grove, 6 p.m.; Hudson vs. Verona, 7:30 p.m.; Tomah vs. Kaukauna, 9 p.m. Nonconference—Brookwood at Blair-Taylor, 4 p.m.; West Salem at Prairie du Chien, 6 p.m.; Cashton at Melrose-Mindoro, 7:30 p.m.

GIRLS BASKETBALL: MVC—Central at Tomah, 1:30 p.m. Coulee—West Salem at G-E-T, 6 p.m. Three Rivers—Cannon Falls at Caledonia, 1:15 p.m. Nonconference—Brookwood at Blair-Taylor, 2:30 p.m.; Prairie du Chien at Aquinas, 6 p.m.; Cashton at Melrose-Mindoro, 6 p.m.; La Crescent-Hokah at Lyle/Pacelli, 6:15 p.m.

GYMNASTICS: Nonconference—McLellan Invitational at Holmen, 9 a.m.