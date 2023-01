Local sports schedule: Saturday, Jan. 21

HIGH SCHOOL

BOYS BASKETBALL: Nonconference—Border Battle at Prescott: Lake City vs. Aquinas, noon; Mahtomedi vs. Central, 3:15 p.m.; Plum City/Elmwood at Blair-Taylor, 4 p.m.; Onalaska vs. Minneapolis North, 5 p.m.; La Crescent-Hokah, Caledonia at Rochester Invitational.

GIRLS BASKETBALL: Nonconference—Plum City/Elmwood at Blair-Taylor, 2:30 p.m.; Onalaska Luther at Durand-Arkansaw, 4 p.m.; Logan at Platteville, 4:30 p.m.; Onalaska at Eau Claire Memorial, 7:15 p.m.; La Crescent-Hokah, Caledonia at Rochester Invitational.

BOYS HOCKEY: Nonconference—Menomonie vs. Aquinas co-op at OmniCenter, 3 p.m.; Onalaska/La Crosse at Waunakee, 3 p.m.

GIRLS HOCKEY: Nonconference—Black River Falls co-op at Cedarburg, 2:45 p.m.; Fond du Lac at Viroqua co-op, 3 p.m.

BOYS SWIMMING: Nonconference—Logan/Central/West Salem, Onalaska/Holmen/Aquinas at Platteville Invitational (UW-Platteville), 11 a.m.

WRESTLING: Nonconference—La Crescent-Hokah at Pine Island Invitational, 8 a.m.; Sparta Invitational, 9 a.m.; Arcadia Invitational, 9 a.m.; Cashton Invitational, 9 a.m.; Prairie du Chien at Fort Atkinson Invitational, 9 a.m.; Central/Logan at Wausau East Invitational, 9:30 a.m.; West Salem/Bangor at St. Croix Interstate Classic.

COLLEGE

MEN’S BASKETBALL: WIAC—UW-La Crosse at UW-Eau Claire. NSAA—Bellevue at Viterbo, 5 p.m.

WOMEN’S BASKETBALL: WIAC—UW-Eau Claire at UW-La Crosse, 3 p.m. NSAA—Bellevue at Viterbo, 3 p.m.

MEN’S SWIMMING: WIAC—UW-Oshkosh at UW-La Crosse, 1 p.m.

WOMEN’S SWIMMING: WIAC—UW-Oshkosh at UW-La Crosse, 1 p.m.