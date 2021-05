Local sports schedule: Saturday, May 8

HIGH SCHOOL

BASEBALL: Nonconference—Westby Tournament, 10 a.m.; Viroqua at C-FC Invitational, 10 a.m.; Lancaster vs. Aquinas at Holy Cross, 11 a.m.; Houston at Onalaska Luther, 11 a.m.; Onalaska at Waunakee Invitational, 11 a.m.; Sparta at Black River Falls, 2 p.m.

SOFTBALL: Nonconference—Arcadia Invitational, 9 a.m.; Logan at Portage Invitational, 9 a.m.; Westby Invitational (city field), 10 a.m.; Viroqua Triangular, 10 a.m.; Black River Falls at Neillsville, 10 a.m.; Onalaska at Chippewa Falls Invitational, 11 a.m.; West Salem at Waupun (2), 11 a.m.

CROSS COUNTRY: WIAA state meet at Blackhawk GC, Janesville.

BOYS GOLF: Nonconference—Tomah at Hartland Arrowhead Invitational at Erin Hills GC, 8 a.m.

GIRLS SOCCER: Nonconference—Onalaska at D.C. Everest Invitational, 9 a.m.; Central vs. Altoona at Menomonie, 9 a.m.; Reedsburg at Tomah, 10 a.m.; Logan at Coulee Christian, 11 a.m.; Central at Menomonie, 11:30 a.m.; Altoona vs. Sparta at Menomonie, 2 p.m.; Sparta at Menomonie, 4:30 p.m.

COLLEGE

BASEBALL: WIAC—UW-La Crosse at UW-Eau Claire (2), 1 p.m.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0