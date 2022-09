Local sports schedule: Saturday, Sept. 10

HIGH SCHOOL

VOLLEYBALL: Nonconference—La Crescent-Hokah at Winona Cotter Invitational, 8 a.m.; Aquinas, Tomah at Middleton Invitational, 8:30 a.m.; Onalaska at Middleton Invitational, 8:30 a.m.; Sparta Invitational, 9 a.m.; Central, West Salem at DeForest Invitational, 9 a.m.; Onalaska Luther at Cadott Invitational, 9 a.m.; Sparta Invitational, 9 a.m.; Viroqua at Lancaster Invitational, 9 a.m.; Brookwood at Seneca Invitational, 9 a.m.; Prairie du Chien at Sauk Prairie Invitational, 9 a.m.; Caledonia at Apple Valley Invitational, 9:30 a.m.; Holmen at Beaver Dam Invitational, 10 a.m.

CROSS COUNTRY: Nonconference—Viroqua at River Valley Invitational, 8:30 a.m.; Central at Luther College Invitational, 9 a.m.

GIRLS GOLF: Nonconference—Onalaska at Middleton Invitational (Pleasant View GC), 9:30 a.m.; Aquinas at Elkhorn Quadrangular, 10 a.m.

BOYS SOCCER: Nonconference—Arcadia Triangular, 9 a.m.; Monona Grove at Onalaska, 10 a.m.; Wisconsin Rapids at Holmen, 10 a.m.; Central at New Richmond, 1 p.m.; Wisconsin Rapids at Onalaska, 1 p.m.; Monona Grove at Holmen, 1 p.m.; Tomah at Baraboo, 1 p.m.

GIRLS SOCCER: Three Rivers—P-E-M at La Crescent-Hokah, noon.

GIRLS SWIMMING: Nonconference—Onalaska/Holmen/Aquinas, Black River Falls at Baraboo Invitational, 11 a.m.

GIRLS TENNIS: Nonconference—West Salem Quadrangular, 9 a.m.; Onalaska Luther at Lodi Quadrangular, 9 a.m.; Aquinas at Elkhorn Triangular, 10 a.m.

COLLEGE

FOOTBALL: Nonconference—UW-La Crosse at Dubuque (Iowa), 1 p.m.

VOLLEYBALL: Nonconference—Viterbo Invitational: Viterbo vs. Rochester (Minn.), 11 a.m.; Viterbo vs. Rocky Mountain (Mont.), 3 p.m.; Augsburg Invitational: UW-La Crosse vs. Pacific Lutheran (Wash.), 9:30 a.m.; UW-La Crosse vs. Augsburg, noon.

CROSS COUNTRY: Nonconference—UW-La Crosse at Ken Weidt Invitational at Mequon, 11 a.m.; Viterbo at Luther All-American Invitational, 12:15 p.m.

WOMEN’S SOCCER: Nonconference—UW-La Crosse vs. Dominican (Ill.) at Bloomington, Ill., 2 p.m.