April 16: Girls soccer at Holmen. Varsity 4 p.m., junior varsity 5:45 p.m.
April 16: Boys and girls track and field at La Crosse Logan Inv. 4 p.m.
April 16: Varsity and junior varsity softball at La Crosse Aquinas, 4:30 p.m.
April 16: Varsity and junior varsity boys tennis at Onalaska, 4:30 p.m.
April 16: Middle school boys tennis at La Crosse Longfellow, 4:30 p.m.
April 17: Varsity boys golf, MVC meet at Holmen, 1 p.m.
April 18: Varsity boys and girls track and field, Earl Gatzke Invitational at Tomah, 4:30 p.m.
April 22: Varsity boys golf, MVC meet at La Crosse, 2:30 p.m.
April 22: Varsity reserve baseball vs. La Crosse Aquinas, 5 p.m.
April 22: Varsity and varsity reserve baseball at La Crosse Aquinas, 5 p.m.
April 23: Varsity boys and girls track and field at Cochrane-Fountain City Invitational, 4:15 p.m.
April 23: Varsity and junior varsity boys tennis at La Crosse Aquinas, 4:30 p.m.
April 23: Middle school softball at Onalaska, 4:30 p.m.
April 23: Middle school boys and girls track and field quadrangular at Tomah, 4:30 p.m.
April 23: Varsity and junior varsity girls soccer vs. La Crosse Aquinas, 5 p.m.
April 23: Varsity and varsity reserve softball vs. La Crosse Aquinas, 5 p.m.
April 25: Junior varsity boys golf at Onalaska, 2:30 p.m.
April 25: Middle school softball vs. West Salem, 4:15 p.m.
April 25: Varsity reserve baseball at La Crosse Central, 4:30 p.m.
April 25: Varsity and junior varsity boys tennis vs. La Crosse Central, 4:30 p.m.
April 25: Middle school boys tennis at Onalaska, 4:30 p.m.
April 25: Varsity and junior varsity baseball vs. La Crosse Central, 5 p.m.
April 25: Girls soccer at La Crosse Central. Junior varsity 5 p.m., varsity 7 p.m.
April 26: Varsity boys golf at La Crosse Invitational, 9 a.m.
April 26: Junior varsity boys golf, MVC meet at La Crosse, 2:30 p.m.
April 26: Varsity boys and girls track and field at Baraboo Relays, 4 p.m.
April 26: Middle school boys tennis vs. La Crosse Aquinas, 4:30 p.m.
April 26: Varsity and varsity reserve baseball vs. Reedsburg, 5 p.m.
April 27: Junior varsity boys tennis, Tomah Invitational, 8 a.m.
April 27: Varsity boys golf at Sparta Invitational, 9 a.m.
April 27: Varsity boys tennis at Portage Quadrangular (with West Salem and Edgerton), 9 a.m.
April 27: Varsity and varsity reserve softball, Tomah Triangular with La Crosse Central 10 a.m., Eau Claire Memorial 2 p.m.
April 29: Middle school boys and girls track and field at Sparta Triangular, 4:15 p.m.
April 29: Varsity reserve baseball vs. La Crosse Logan, 4:30 p.m.
April 29: Varsity and junior varsity baseball at La Crosse Logan, 4:30 p.m.
April 29: Boys and girls track, freshman/sophomore invitational at Tomah, 4:30 p.m.
April 29: Middle school softball at La Crosse Aquinas, 4:30 p.m.
April 29: Varsity and varsity reserve girls soccer vs. Sparta, 5 p.m.
April 30: Middle school boys tennis vs. La Crosse Lincoln, 4:30 p.m.
April 30: Varsity and junior varsity boys tennis vs. La Crosse Logan, 4:30 p.m.
April 30: Varsity and varsity reserve softball vs. La Crosse Logan, 5 p.m.
April 30: Varsity and junior varsity baseball at Sparta, 5 p.m.
April 30: Girls soccer at La Crosse Logan, junior varsity 5 p.m., varsity 7 p.m.
May 2: Varsity boys golf, MVC meet at Onalaska, 1 p.m.
May 2: Junior varsity boys golf, MVC meet at Holmen, 2:30 p.m.
May 2: Middle school softball vs. Sparta, 4 p.m.
May 2: Varsity reserve baseball at West Salem, 4:30 p.m.
May 2: Middle school boys tennis vs. La Crosse Logan, 4:30 p.m.
May 2: Varsity baseball vs. West Salem, 5 p.m.
May 2: Varsity and junior varsity girls soccer vs. West Salem, 5 p.m.
May 3: Junior varsity boys golf at Baraboo Invitational, 9 a.m.
May 3: Varsity and junior varsity boys tennis vs. Winona Cotter, 4:30 p.m.
May 3: Varsity boys and girls track and field at Wisconsin Rapids Invitational, 4:30 p.m.
May 3: Varsity and varsity reserve baseball vs. Arcadia, 5 p.m.
May 3: Varsity and varsity reserve softball vs. Marshfield, 5 p.m.
May 4: Varsity boys golf at Hartland Arrowhead Invitational, 9 a.m.
May 4: Varsity boys tennis at Wisconsin Rapids Quadrangular, 9 a.m.
May 4: Varsity and varsity reserve softball vs. Sparta, 5 p.m.
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