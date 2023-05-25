Cotter Schools' graduation will be Friday, May 26. A Baccalaureate Mass will be held at 9 a.m. with awards program to follow at 10 a.m. The commencement ceremony will be held at 6 p.m.
Candidates for graduation:
- Corbin Michael Andow
- Jonathan George Besek
- Hugh Bleakley
- Spencer Briggs
- Izaak Julian Burros
- Hannah Grace Casselman
- Tristyn Ross Christopherson
- Pablo Crespo Aldasoro
- Luiza Cruz
- William Dammen
- Lucas Rhys Danielson
- Nadia Theresa Dieterman
- Adam Richard Dilks
- Elle Ann Engel
- Piper Francis Gerdes
- Wyatt Glithero
- Madison Gorka
- Carver James Heiring
- Amelia Johnson
- Julia Jones
- Elanna Marie Kohner
- Kayleanna Kohner
- Wesylee Carl Kohner
- Noah Lange
- Ella Louise Leaf
- Adam Christopher Martin
- Elise Mae Modjeski
- Mary Moore
- Olivia Moore
- Sofia Morales
- Isaac Jordan Mueller
- Garrett David Nelson
- Minh Hoang Nguyen
- Makarah Margaret Olcott
- Thomas J. Peter
- Anna Lydia Piechowski
- Steven Pilarski
- Grace Ann Renk
- Madison Riley
- Parker Singer
- Cameron Michael Smith
- Emily Julianna Soddy
- Solangel Suárez Duque
- Damon Syrmopoulos
- Andrew Troke
- Allyssa Marie Williams
- Makenzie Wong
- Mina Živanović